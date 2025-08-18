Az év egyik legnagyobb vásárát tartják meg Hajdú-Biharban! Ezt nem szabad kihagyni

Máris itt a nyár egyik legnépszerűbb rendezvénye: augusztus 19-20-án (kedden és szerdán) tartják meg Hortobágyon a hagyományos hídi vásárt. Az országos kirakodó- és kézművesvásár helyszíne ezúttal is a vásártér lesz, a rendezvény Facebook-oldalán pedig a részletes program is elérhető. A hagyományok szerint az államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepének napjához kötődően rendezik meg a hortobágyi hídi vásárt.

A hortobágyi hídi vásár idén 60. alkalommal nyitja meg kapuit

Forrás: Napló-archív

Hortobágyi hídi vásár 2025

A hídi vásár állandóságát ma is nagyhírű sokadalma adja, kígyózó kocsisorok hozzák a vásárba vágyó látogatókat. A Kilenclyukú híd nemcsak névadója a vásárnak, hanem közismert szimbóluma is e sajátosan magyar tájnak, a hortobágyi pusztának. A vásárban megtalálhatók a népi, kézműves és bio termékek mellett a régiségek és modern kori vívmányok. Az idelátogatók megismerkedhetnek a Hortobágyra jellemző hagyományos, tájjellegű ételekkel is. (A vásár 14 év fölöttieknek belépődíjas!)

A kétnapos rendezvény idején a közlekedők ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak a 33-as számú főúton. Erre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hívta fel a figyelmet. Tájékoztatásuk szerint a 60.hortobágyi hídi vásár miatt

Augusztus 19-én 6 órától másnap 20 óráig a 33-as számú főút 70. kilométerszelvényétől a 74. kilométerszelvényéig az úttest mindkét oldalán és az útpadkán megállni tilos!

Augusztus 19-én 6 órától másnap 20 óráig a Kilenclyukú hídon a gyalogos forgalom tilos! A gyalogosok a Kilenclyukú híd víziszínpad felőli oldalán található gyalogos hídon közlekedhetnek.

A rendezvényre érkezők a jelzőtáblákkal jelzett kijelölt parkolási lehetőségeket vehetik igénybe. A 33-as számú főút forgalmának zavartalansága érdekében ajánlott a parkolási lehetőségeket jobbra, kisívű kanyarodással megközelíteni. A Hortobágy folyó Kilenclyukú Hídján, amennyiben azt a 33-as számú főút forgalma indokolttá teszi, a járműforgalom rendőri irányítással, váltakozó irányokból haladhat át.

