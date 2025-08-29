Mutatjuk, hova fordulhatsz a hétvégén, ha megtörténik a baj!

Ha orvosra, gyermekorvosra, fogorvosra, esetleg a házi kedvenc miatt állatorvosra lenne szükséged, mutatjuk hol lesz hétvégi ügyelet Debrecenben augusztus utolsó szombatján és vasárnapján.

Hétvégi ügyelet Debrecenben: elnőtt, gyermek és éjszakai orvosi ügyeleti információk.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Hétvégi orvosi ügyeletek Debrecenben

A hétvégi ügyelet Debrecenben az Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika épületében kialakított (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.) felnőtt háziorvosi ügyeleti helyiségben történik, mely a főbejárat felől közvetlenül megközelíthető. Szombaton és vasárnap, 8 és 14 óra között fogadják a betegeket. Sürgősségi ügyelet, illetve mentőellátás hétvégén 14 és 8 óra között lesz.

A központi ügyelet telefonszáma 1830 – szombaton és vasárnap 0-24 órában hívható.

Éjszakai ügyeletet szintén a felnőtt háziorvosi ügyelet helyiségében tartanak. A központi ügyelet telefonszáma 1830, hétvégén egész nap hívható, hétköznapokon 16 és 8 óra között.

Házi gyermekorvosi hétvégi ügyelet Debrecenben

hétvégén reggel 8 órától 22 óráig érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában (hétköznapokon 16 órától 22 óráig érhető el), az ügyeleti telefonszám 1830. Ha baj van, hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőtt ellátásban is.

Fogorvosi hétvégi ügyelet Debrecenben

Hétvégén a Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet, Pósa utca 1. szám alatt 8 és 14 óra között érhető el. Az ügyelet telefonszáma (érdemes előtte bejelentkezni): +36 30 186-68-63. Megközelíthető a DKV 42-es, 43-as járatával (Pósa utca megállóhely), valamint személyautóval. Parkolás az intézet udvarán, térítésmentesen lehetséges – ügyeleti rend információi elérhetőek a klinikai központ hivatalos oldalán.

Ügyeleti helyszínek Hajdú-Bihar vármegyében:

Berettyóújfalu – Orbán Balázs tér 1.

Hajdúszoboszló – Szilfákalja 1-3.

Hajdúnánás – Iskola utca 11.

Hajdúböszörmény – Korpona utca 17.

Balmazújváros – Mentőállomás, Dózsa György út 1/A

Püspökladány – Kossuth u. 1.

Hajdúhadház – Hunyadi u 1.

Nyíradony – Kossuth utca 2/B.

Derecske – Rákóczi u. 3-5.

Éjszakai ügyelet a vármegyében

Berettyóújfalu – Orbán Balázs tér 1.

Hajdúszoboszló – Szilfákalja 1-3.

Hajdúnánás – Iskola utca 11.

Hajdúböszörmény – Korpona utca 17.

A központi ügyelet telefonszáma 1830.