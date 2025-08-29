1 órája
Mutatjuk, hova fordulhatsz a hétvégén, ha megtörténik a baj!
Összeszedtük az ügyeletes orvos, fogorvos, állatorvos, és gyógyszertárak hétvégi rendjét is. Jó, ha minden debreceni lakos ismeri, hogyan alakul a hétvégi ügyelet Debrecenben.
Ha orvosra, gyermekorvosra, fogorvosra, esetleg a házi kedvenc miatt állatorvosra lenne szükséged, mutatjuk hol lesz hétvégi ügyelet Debrecenben augusztus utolsó szombatján és vasárnapján.
Hétvégi orvosi ügyeletek Debrecenben
A hétvégi ügyelet Debrecenben az Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinika épületében kialakított (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.) felnőtt háziorvosi ügyeleti helyiségben történik, mely a főbejárat felől közvetlenül megközelíthető. Szombaton és vasárnap, 8 és 14 óra között fogadják a betegeket. Sürgősségi ügyelet, illetve mentőellátás hétvégén 14 és 8 óra között lesz.
A központi ügyelet telefonszáma 1830 – szombaton és vasárnap 0-24 órában hívható.
Éjszakai ügyeletet szintén a felnőtt háziorvosi ügyelet helyiségében tartanak. A központi ügyelet telefonszáma 1830, hétvégén egész nap hívható, hétköznapokon 16 és 8 óra között.
Házi gyermekorvosi hétvégi ügyelet Debrecenben
hétvégén reggel 8 órától 22 óráig érhető el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermeksürgősségi Központjában (hétköznapokon 16 órától 22 óráig érhető el), az ügyeleti telefonszám 1830. Ha baj van, hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőtt ellátásban is.
Fogorvosi hétvégi ügyelet Debrecenben
Hétvégén a Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet, Pósa utca 1. szám alatt 8 és 14 óra között érhető el. Az ügyelet telefonszáma (érdemes előtte bejelentkezni): +36 30 186-68-63. Megközelíthető a DKV 42-es, 43-as járatával (Pósa utca megállóhely), valamint személyautóval. Parkolás az intézet udvarán, térítésmentesen lehetséges – ügyeleti rend információi elérhetőek a klinikai központ hivatalos oldalán.
Ügyeleti helyszínek Hajdú-Bihar vármegyében:
- Berettyóújfalu – Orbán Balázs tér 1.
- Hajdúszoboszló – Szilfákalja 1-3.
- Hajdúnánás – Iskola utca 11.
- Hajdúböszörmény – Korpona utca 17.
- Balmazújváros – Mentőállomás, Dózsa György út 1/A
- Püspökladány – Kossuth u. 1.
- Hajdúhadház – Hunyadi u 1.
- Nyíradony – Kossuth utca 2/B.
- Derecske – Rákóczi u. 3-5.
Éjszakai ügyelet a vármegyében
- Berettyóújfalu – Orbán Balázs tér 1.
- Hajdúszoboszló – Szilfákalja 1-3.
- Hajdúnánás – Iskola utca 11.
- Hajdúböszörmény – Korpona utca 17.
A központi ügyelet telefonszáma 1830.
Akinek beteg kisállata miatt gyors segítségre van szüksége, ide tud fordulni. 2024. július 1-től megváltozott a Hajdú-Bihar Vármegyei kisállat-állatorvosi ügyeleti rendszer, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az éjszakai ügyeleti ellátás éjfél és reggel 8 óra között megszűnt, ebben az időszakban már nem tudják ügyeletre vinni a kis kedvenceiket. Ennek az oka, hogy a 42 hajdú-bihari vármegyei állatorvosi rendelő közül mindösszesen 5 maradt a forgó ügyeleti rendszerben, és így az éjszakai ellátást már nem tudták megfelelően biztosítani.
Az állatorvosi ügyeletet tehát több állatorvosi rendelő látja el, heti váltásban. Az ügyelet telefonszáma: +36 30 565-9255
Állatorvosi hétvégi ügyeletek Debrecenben
Íme néhány debreceni ügyelet – a teljes listát ide kattintva érheted el.
- Net Vet Kft. Állatorvosi Rendelőintézete szakrendelő kisállat 4034 Debrecen Nógrádi Mátyás u. 17. 36 52 531 663
- Net Vet Kft Lehel utcai Állatorvosi Rendelője rendelő kisállat 4032 Debrecen Lehel u. 20. 36 52 501 694
- Tara-Vet Állatorvosi Rendelő rendelő kisállat 4031 Debrecen István u.13. 36 20 547 0007
- JUPET Nagyerdei Állatorvosi Rendelő rendelő kisállat 4028 Debrecen Árpád tér 24. 36 30 419 2422
Egyéb hasznos hétvégi ügyeletek Debrecenben
BENU Gyógyszertár Debrecen Csapó u. 1.
Ügyeleti idő: munkanapokon hétfőtől - péntekig, szombat és pihenőnap, vasárnap, munkaszüneti napokon: 22.00-7.00 óráig
Hasznos telefonszámok, amiket érdemes elmentened:
- Orvosi ügyelet központi száma: 1830
- Mentők: 104
- Fogorvosi ügyelet: +36 30 186 6863
- Állatorvosi ügyelet: +36 30 565 9255
- Tűzoltóság: 105,
- Rendőrség: 107,
- Egységes segélyhívó: 112
