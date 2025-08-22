augusztus 22., péntek

2 órája

Nyárzáró bulik és családi programok színesítik a hétvégét Hajdú-Biharban

Címkék#vízipisztolycsata#fesztivál#rekordkísérlet#régiségvásár

Retro party, vízipisztolycsata és régiségvásár – ezek várják az érdeklődőket augusztus 23-án és 24-én a vármegyében. A hétvégi programok között mindenki találhat kedvére valót, legyen szó zenei rendezvényekről, kulturális eseményekről vagy akár rekordkísérletről.

Biró Soma

Ismét összegyűjtöttük a legjobb hétvégi programokat Hajdú-Biharban. Hajdúszoboszlón például különösen gazdag kínálat várja a látogatókat szombaton. A Szent István parkban este nyárzáró retro party veszi kezdetét, ahol Ábrányi Miki DJ pörgeti majd a '80-as és '90-es évek legnagyobb slágereit. De mutatjuk a többi programot is!

hétvégi programok, Hajdú-Bihar, Debrecen, Hajdúvid, vízipisztoly, régiség, régiségvásár
Vízipisztoly rekordkísérlet is lesz a hétvégi programok között
Forrás:  MW-archív

Országos rekordkísérlet vízipisztolyokkal

Szombaton izgalmas kihívásban vehetnek részt kicsik és nagyok egyaránt: a Magyar Fürdőszövetség országos vízipisztolycsatát szervez, amelyhez több megyei fürdő is csatlakozik. Hajdúszoboszlón a Hungarospa, Debrecenben az Aquaticum Strand, Berettyóújfaluban pedig a Bihar Termálliget várja azokat, akik részesei szeretnének lenni ennek a különleges eseménynek. A fürdők online fognak kapcsolódni az ország különböző pontjain zajló csatákkal, így valóban országos méretű vízipisztolyozás alakulhat majd ki.

A művészet kedvelői sem maradnak program nélkül Hajdúszoboszlón. A Kovács Máté Városi Művelődési Központban ingyenes tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg Munkácsy Mihály alkotásaival szombat délelőtt fél tizenegykor. A vezetett túrához minimum 15 fő jelentkezése szükséges, és előzetes regisztráció ajánlott, bár a fennmaradó helyekre a helyszínen is lehet csatlakozni. Fontos tudni, hogy míg a tárlatvezetés díjmentes, a kiállításra szóló belépőjegyet meg kell váltani.

Jubileumi nap Hajdúviden és fotós kiállítás Egyeken

Hajdúböszörmény egyik városrészében, Hajdúviden egész napos családi rendezvénnyel ünneplik a település 75 éves jubileumát. A program reggel 9 órakor kezdődik főzőversennyel, a legkisebbeket aszfaltrajzverseny és óriásbuborék show várja délelőtt, délután pedig játékos vetélkedők és néptáncbemutató szórakoztatja a közönséget.

Az ünnepség kulturális része délután kettőkor veszi kezdetét, amikor megnyitják a jubileumi kiállítást a kultúrházban. Este a szórakozásé lesz a főszerep: Tardi Andrea fellépése után A Roberto koncertje következik, majd a No Smokin' Band húzza a talpalávalót. Az éjszakába nyúló mulatság DJ Moha slágerpartyjával zárul. A rendezvényen továbbá házi sütemények versenye, arcfestés, csillámtetoválás és hajfonás is várja az érdeklődőket.

Egyeken szintén kulturális eseményre kerül sor: Budai Csaba fotográfus kiállításának megnyitóját tartják szombaton.

Vásári forgatag a hétvégi programok között
Vasárnap ismét visszatér a régiségvásár Debrecenbe
Forrás:  MW-archív

Vásári forgatag a hétvégi programok között

Debrecenben két vásárt is rendeznek a hétvégén. Szombaton reggel 8 órától az Egyháztáji vásár nyitja meg kapuit Kerekestelepen, a Somlyai utcai közösségi téren, ahol helyi termelők és kézművesek árulják majd portékáikat délig.

Vasárnap pedig a régiségek szerelmesei találkozhatnak a Nagyerdei Stadionnál. A már 26 éves múltra visszatekintő Debreceni Régiségvásár reggel 7 órától várja a látogatókat. Műtárgyak, pénzérmék, medálok, antik bútorok mellett könyvritkaságok és porcelán étkészletek is gazdára találhatnak. A piaci hangulat kedvelői családi ezüstöket és különleges ajándéktárgyakat is felfedezhetnek majd a gazdag kínálatban.

Tetétlenen a település kincse köré szervezett Nemzetközi Homoktövis Fesztivált tartanak szombaton 16 órától a Zichy Géza tagiskola udvarán. Bedőn Szabadidős és Ifjúsági Napot rendeznek szintén szombaton délután, nem csak ifjaknak! 

