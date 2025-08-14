Tuti nem fogsz unatkozni! Karneváli, fesztiváli és falunapi hangulat is vár a hétvégén Hajdú-Biharban!

Virágkarnevál, koncertek, falunapok, vásárok... Lesz pezsgés az augusztus 16-17-i hétvégén Hajdú-Bihar vármegyében, igen sűrűnek ígérkezik a szombat-vasárnap (sőt, már a péntek is), így aki ingyenes hétvégi programok után nézne, ne is keressen máshol, összegyűjtöttük az ígéretes lehetőségeket a kikapcsolódásra, feltöltődésre. Mutatjuk a kínálatot!

A virágkarnevál kerül a fókuszba, de ettől függetlenül se lesz hiány ingyenes hétvégi programokból Hajdú-Biharban!

Forrás: Napló-archív

Debreceni Virágkarnevál 2025: szinte minden a karneválról fog szólni Debrecenben

Talán nem meglepetés, hogy az augusztus 20-i virágkarnevál Debrecenben már a rendezvény napja előtt „berúgja az ajtót” az elképesztő mennyiségben felkínált kísérőprogramokkal. Hogy csak néhányat említsünk:

megrendezik a virágkarnevál legzöldebb eseményét, a Botanica Expo virág- és kertészeti kiállítás és vásárt a Kölcsey Központban – mindez ráadásul már 15-én, pénteken elkezdődik, és a karnevál napjáig tart. Ha valakit megmozgatnak a húsevő növények, a kaktuszok vagy az ásványok, akkor igen jó programnak ígérkezhet.

Ezzel egy időben, tehát ugyanígy péntektől lesz látogatható a Karrier Karnevál a Dósa nádor téren, amit a szervezők látványos közösségi virágkocsi-díszítéssel indítanak el. Fellép majd a The Biebers, Molnár Tomi, a Wyrfarkas, érkezik a Suncity Brass és egyenesen Angliából a TikTok-sztár, Ace Clvrk is. A rendezvényt a helyi értékek és tehetségek ünnepének tartják, melyen délelőtt a családoké, este a fiataloké a főszerep.

Megnyitják a virágudvart az Ifjúsági Házban szombat este; éjfélig tűzzsonglőrök és táncosok kápráztatják el a közönséget, míg Luca Balduccio vagy Dévényi Tibi bácsi pedig táncra perdítik majd.

Most az egyszer csinálhatnak galibát a gyerekek, de „szabályos” keretek között: szombaton kezdődik a Galiba Gyermekfesztivál Debrecenben, méghozzá két helyszínen: a Régi Városháza udvarán (augusztus 16-19-ig) és a Nagyerdei Kultúrparkban, vagyis a vidámparkban (augusztus 16-20-ig). Rengeteg táncegyüttes lép majd fel mindkét helyszínen, akik szeretik a látványos kémiai, fizikai kísérleteket, szintén nem fognak unatkozni, de dobos show, gólyalábas tündérmese és gyermekeknek játszó zenekarok koncertje is szerepel a kínálatban.

Fénybe borul vasárnap a debreceni éjszaka: