Programajánló

6 órája

Tuti nem fogsz unatkozni! Karneváli, fesztiváli és falunapi hangulat is vár a hétvégén Hajdú-Biharban!

Csak kapkodjuk a fejünket, hova menjünk, mit csináljunk? Bőven lesznek hétvégi programok Hajdú-Biharban.

Balogh Efraim
Jobbnál jobb hétvégi programok várnak Hajdú-Biharban!

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Virágkarnevál, koncertek, falunapok, vásárok... Lesz pezsgés az augusztus 16-17-i hétvégén Hajdú-Bihar vármegyében, igen sűrűnek ígérkezik a szombat-vasárnap (sőt, már a péntek is), így aki ingyenes hétvégi programok után nézne, ne is keressen máshol, összegyűjtöttük az ígéretes lehetőségeket a kikapcsolódásra, feltöltődésre. Mutatjuk a kínálatot!

A virágkarnevál kerül a fókuszba, de ettől függetlenül se lesz hiány ingyenes hétvégi programokból Hajdú-Biharban!
Forrás:  Napló-archív

Debreceni Virágkarnevál 2025: szinte minden a karneválról fog szólni Debrecenben

Talán nem meglepetés, hogy az augusztus 20-i virágkarnevál Debrecenben már a rendezvény napja előtt „berúgja az ajtót” az elképesztő mennyiségben felkínált kísérőprogramokkal. Hogy csak néhányat említsünk:

  • megrendezik a virágkarnevál legzöldebb eseményét, a Botanica Expo virág- és kertészeti kiállítás és vásárt a Kölcsey Központban – mindez ráadásul már 15-én, pénteken elkezdődik, és a karnevál napjáig tart. Ha valakit megmozgatnak a húsevő növények, a kaktuszok vagy az ásványok, akkor igen jó programnak ígérkezhet.

Ezzel egy időben, tehát ugyanígy péntektől lesz látogatható a Karrier Karnevál a Dósa nádor téren, amit a szervezők látványos közösségi virágkocsi-díszítéssel indítanak el. Fellép majd a The Biebers, Molnár Tomi, a Wyrfarkas, érkezik a Suncity Brass és egyenesen Angliából a TikTok-sztár, Ace Clvrk is. A rendezvényt a helyi értékek és tehetségek ünnepének tartják, melyen délelőtt a családoké, este a fiataloké a főszerep.

  • Megnyitják a virágudvart az Ifjúsági Házban szombat este; éjfélig tűzzsonglőrök és táncosok kápráztatják el a közönséget, míg Luca Balduccio vagy Dévényi Tibi bácsi pedig táncra perdítik majd.

  • Most az egyszer csinálhatnak galibát a gyerekek, de „szabályos” keretek között: szombaton kezdődik a Galiba Gyermekfesztivál Debrecenben, méghozzá két helyszínen: a Régi Városháza udvarán (augusztus 16-19-ig) és a Nagyerdei Kultúrparkban, vagyis a vidámparkban (augusztus 16-20-ig). Rengeteg táncegyüttes lép majd fel mindkét helyszínen, akik szeretik a látványos kémiai, fizikai kísérleteket, szintén nem fognak unatkozni, de dobos show, gólyalábas tündérmese és gyermekeknek játszó zenekarok koncertje is szerepel a kínálatban.
  • Fénybe borul vasárnap a debreceni éjszaka: 

kivilágított biciklisek lepik majd el a várost a Night Ride-on, a Nagytemplomtól indul útnak a tömeg este 8-kor, és követi a Kossuth tér – Kálvin tér – Péterfia utca – Simonyi út – Pallagi út – II. János Pál pápa tér útvonalat. 

CM20240818_Night Ride_Karnevál_HAON (29)
Igen látványos volt a Night Ride 2024-ben is
Forrás:  Napló-archív

Fesztiválhangulat, falunapi vigadalom, vásár – lesznek bőven ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban a virágkarneválon túl is! 

A számos, virágkarneválhoz kapcsolódó eseményen túl lesznek még további ingyenes hétvégi programok Debrecenben. Aki korán kel, a Debreceni Református Nagytemplom és a Kollégium között húzódó Emlékkertben helyi termelők és kézművesek termékeit vásárolhatja meg az Egyháztáji vásárban – például mangalica- és bivalyhúsból készült termékeket, hidegen sajtolt napraforgóolajat, péktermékeket és műhelyben készült sajtokat is.

Dübörög a house – akár így is be lehetne harangozni a második Betonzsungelt, amit a Hal közben rendeznek meg. A szervezők szerint ez a szombati nap a zenéé, a mozgásé és a közösség erejéé lesz, egy kis urban jungle hangulattal, amit a Forest Bump csapat trekkjei is visszatükröznek majd.

Vagy inkább egy autentikus vidéki pörköltfőzéshez lenne kedved, amit lekísérnél egy kis házi pálinkával? Álmosdon és Nagyhegyesen is tartanak falunapot a hétvégén, és bármilyen „meglepő” is, főzőversennyel indítják majd a programot. Exatlon pálya, Kozsó és az Ámokfutók, Karthago-koncert, buborék- és lézershow, tűzijáték és afterparty is várja az érdeklődőket.

Aki viszont nem falunapon, hanem a Hajdúság egyik legnagyobb nyári rendezvényén szeretne nagyot bulizni, annak Hajdúböszörménybe kell látogatnia a Hajdúhétre, amire az elmúlt évektől eltérően ezúttal ingyen léphet be a közönség.

 Itt is fellép majd többek között az Ámokfutók zenekar, Paulina, Tomy Montana és az AK26 is – a Hajdúhét 2025 augusztusi részleteiről pedig írtunk már bővebben korábban. 

