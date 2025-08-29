Ilyet sem gyakran látunk! Rendőrségi helikopter körözött egy hajdú-bihari város felett

Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett – számolt be róla a Hadházon Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A rendőrség helikoptere a feltöltött fotók tanúsága szerint több kört is lerótt a város felett.

Forrás: Facebook / Hadházon Hallottam

