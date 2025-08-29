augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

21°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Ilyet sem gyakran látunk! Rendőrségi helikopter körözött egy hajdú-bihari város felett

Címkék#rendőrség#Ferrari#gyakorlat#DVSC#hajdúhadház#debrecen#helikopter#Hajdúszoboszló

Ilyet sem mindennap látni! Több kört is megtett a rendőrségi helikopter a település felett.

Haon.hu

Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett – számolt be róla a Hadházon Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A rendőrség helikoptere a feltöltött fotók tanúsága szerint több kört is lerótt a város felett.

Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett
Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett 
Forrás: Facebook / Hadházon Hallottam

Bővebben itt írtunk a nem mindennapi eseményről:

Döbbenet, mit tett két fiatal Debrecenben

Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy idős asszony elesett a cívisvárosban, a Görgey utcában, ezt követően nem sokkal két fiatal fiú érkezett a nőhöz. Hogy mi történt ezután, elolvashatod ebből a cikkből:

Sztárigazolás a DVSC-ben!

Megvan a Debreceni VSC-ben (még) kisebbségi tulajdonos Five Eleven Capital (FEC) új futballigazgatója. Szakmai gyakorlatát a Barcelona és a Sevilla együtteseinél töltötte 2007 és 2009 között, majd 2010-ben a Girona együttesénél helyezkedett el, ahol tanácsadóként segítette a klubot stratégiai és operatív kérdésekben. Hogy ki ő, megtudhatod ebből a cikkből:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Segélykiáltás, vér és összetört busz Hajdúszoboszlón

Országos katasztrófavédelmi gyakorlatot szervez a Magyar Vöröskereszt augusztus 26–29. között a hajdúszoboszlói romvárosban. A veszélyhelyzeti gyakorlat során 150 fő – köztük munkatársak, önkéntesek és partnerszervezetek képviselői – vesznek részt egy valósághű szimulációban, amely a kontinensen végigsöprő extrém viharok következményeire reagál. Fotók és videó ebben a cikkben:

Tűzpiros Ferrari izmozott Debrecenben!

Ilyet sem minden nap lát az ember! Tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit szerda délután. Nézd meg te is a tűzpiros autócsodát:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu