2 órája
Ilyet sem gyakran látunk! Rendőrségi helikopter körözött egy hajdú-bihari város felett
Ilyet sem mindennap látni! Több kört is megtett a rendőrségi helikopter a település felett.
Rendőrségi helikopter jelent meg csütörtök reggel Hajdúhadház felett – számolt be róla a Hadházon Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. A rendőrség helikoptere a feltöltött fotók tanúsága szerint több kört is lerótt a város felett.
Bővebben itt írtunk a nem mindennapi eseményről:
Valami történik Hajdúhadháznál – nagy lehet a készültség, a helikoptert is felküldték!
Döbbenet, mit tett két fiatal Debrecenben
Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy idős asszony elesett a cívisvárosban, a Görgey utcában, ezt követően nem sokkal két fiatal fiú érkezett a nőhöz. Hogy mi történt ezután, elolvashatod ebből a cikkből:
Elfogytak a jelzők arra, amit ez a két fiatal fiú tett egy idős asszonnyal Debrecenben!
Sztárigazolás a DVSC-ben!
Megvan a Debreceni VSC-ben (még) kisebbségi tulajdonos Five Eleven Capital (FEC) új futballigazgatója. Szakmai gyakorlatát a Barcelona és a Sevilla együtteseinél töltötte 2007 és 2009 között, majd 2010-ben a Girona együttesénél helyezkedett el, ahol tanácsadóként segítette a klubot stratégiai és operatív kérdésekben. Hogy ki ő, megtudhatod ebből a cikkből:
Sztárszakembert jelentettek be, ez áttörést hozhat a DVSC-nél is!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Segélykiáltás, vér és összetört busz Hajdúszoboszlón
Országos katasztrófavédelmi gyakorlatot szervez a Magyar Vöröskereszt augusztus 26–29. között a hajdúszoboszlói romvárosban. A veszélyhelyzeti gyakorlat során 150 fő – köztük munkatársak, önkéntesek és partnerszervezetek képviselői – vesznek részt egy valósághű szimulációban, amely a kontinensen végigsöprő extrém viharok következményeire reagál. Fotók és videó ebben a cikkben:
Segélykiáltás, vér és összetört busz Hajdúszoboszlón, sok sérültet kellett ellátni – fotókkal, videóval
Tűzpiros Ferrari izmozott Debrecenben!
Ilyet sem minden nap lát az ember! Tűzpiros Ferrari rótta Debrecen utcáit szerda délután. Nézd meg te is a tűzpiros autócsodát:
Újabb Ferrari bukkant fel Debrecenben, nem fogod elhinni, hol izmoztak vele! – fotóval!
Ez is érdekelhet:
Több, mint gyanús: tojásos fantom szedi áldozatait Debrecenben?