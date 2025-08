65 éve él boldog házasságban a hajdú-bihari házaspár - fotókkal!

Julika néni dajkaként az óvodában szinte generációk nevelésén szorgoskodott, mellette a Hagyományőrző csoportban és a Népdalkörben is öregbítette Fülöp hírnevét. Tanár bácsi évtizedekig volt igazgató helyettes az iskolában, ezen túl tanácstagként, tanácselnökként is hosszú ideig dolgozott a faluért, a fülöpi mozi és MHSZ is összekapcsolódott nevével. Maradandó értéket teremtett a Népdalkör megalapításával és több mint 3 évtizeden át történő vezetésével