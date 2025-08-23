augusztus 23., szombat

1 órája

Azt se tudtuk, hogy létezik olyan luxusautó, amit Hajdú-Biharban kínálnak eladásra

Láttál már ilyet? Elképesztő áron adják ezeket a használt luxusautókat!

Balogh Efraim
Azt se tudtuk, hogy létezik olyan luxusautó, amit Hajdú-Biharban kínálnak eladásra

Kíváncsi vagy, mennyibe kerülnek ezek a hajdú-bihari luxus használt autók?

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

El tudod képzelni magad a kedveseddel az oldaladon egy nagyon „old school”, több száz lóerős sport-, akár egy elegáns, kifinomult, gyönyörű belső térrel kidolgozott autóban ülve, közben az országúton „krúzolgatva”? Ha megszületett az idilli kompozíció a fejedben, most már csak nyerni kellene az ötösön, és keresni valahol egy csodajárgányt, amire lecsaphatsz. Habár a lottó nyerőszámait nem tudjuk megmondani előre, abban segíthetünk, hogy ha rád szakad a bank, milyen járgányt keress. A használtauto.hu portált böngészve ráakadtunk (sajnos nem hajdú-bihari) „finomságokra”: olyan használt luxusautókra bukkantunk, hogy leesik az állad tőlük – na meg az áruktól is! Mutatjuk a top5-öt!

használt luxusautó
Ezekért a használt luxusautókért egy kertes ház árát is elkérik!
Forrás:  Illusztráció/Napló-archív

Íme a top5 legdrágább használt luxusautó a piacon

Még mielőtt rátérnénk a lényegre, megjegyezzük, a használtauto.hu-n keresgéltünk az 1950 és 1990 között gyártott járgányok között, ezen a találati listán akadtunk rá ezekre a gyöngyszemekre. Következzenek a főszereplők!

1. Mercedes-Benz S 600, W100 Pullman - 1 of 304 - Pappas Classic – ár: 79 990 000 forint

Ez a csoda nem kevesebb mint 60 éves, és ránézésre nem egy rövid autó – négyajtós limuzinról beszélünk. Az biztos, hogy nem aprózták el a motorját, mert egy több mint 6 literes szerkezet zabálja a benzint, amit 250 lóerőt kihasználva lehet „elpöfögtetni”. További részleteket itt olvashattok a gyönyörű bézs, faberakással ellátott luxusjárgányról.

 A Mercedes-Benz S 600, W100 Pullman
Forrás: hasznaltauto.hu

2. Mercedes-Benz 280, SL Cabrio/Roadster Pagoda – ár: 75 490 000 forint

Pagoda – akik kedvelik az oldtimereket, azoknak bizonyára nem ismeretlen ez a szó, vagyis pontosabban típus. Merthogy ez az autó is a Mercedes egyik remekműve, és amit meghirdettek a használtautón, az egy automata, oldtimer-vizsgával rendelkező modell, mely restaurált állapotban is bődületes összegbe kerül. 

Ez a csoda egy Mercedes-Benz 280, SL Cabrio/Roadster Pagoda
Forrás: hasznaltauto.hu

3. Mercedes-Benz S-OSZTÁLY, 220SE W111 Cabrio – ár: 69 990 000 forint

A dobogó harmadik fokán is egy Mercedes áll, közel 70 millió forint értéket képviselve. Habár az autó 1963-as, még a fényezése is karcmentes, a mesés bőr belsőn pedig sem a repedésnek, sem a kopásnak nem látszik még a nyoma se. Lecsapnál rá? Itt pörgetheted a képeket róla!

Mercedes-Benz S-OSZTÁLY, 220SE W111 Cabrio Debrecen haon
Mercedes-Benz S-OSZTÁLY, 220SE W111 Cabrio
Forrás: hasznaltauto.hu

4. BMW M3 – ár: 69 990 000 forint

Láttál már ilyen drága BMW-t? Ez egy 530 lóerős, meglehetősen spéci vas, S38, 4000 köbcentis motorral felszerelve, 1000 lóerőre méretezve. A '87-es autó 21 éve van jelenlegi tulajdonosa birtokában a hirdetés szerint.

A BMW M3 ára közel 70 millió forint
Forrás: hasznaltauto.hu

5. Porsche 356 1600 – ár: 69 990 000 forint

Szintén egy 70 milliós német autóról beszélünk, amit 1960-ban gyártottak, bár ránézésre olyan, mintha most gurult volna be a szalagról, és csak tesztkilométer lenne benne – utóbbi (persze kis túlzással) lehet így is van, mert alig több mint 1000 kilométert „simogattak” bele. A 75 lóerős, 1.6-os, benzines coupét restaurálták, és muzeális minősítést kapott.

Porsche 356 1600 – mintha új lenne Debrecen haon
Porsche 356 1600 – mintha új lenne
Forrás: hasznaltauto.hu

Melyikre csapnál le a felsoroltak közül? Vagy még inkább keresgélnél addig, míg megtalálod az első Ferrarit?

