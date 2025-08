Még az ablakok is beleremegtek, akkora hangrobbanás volt Hajdú-Bihar felett

Hatalmas hangrobbanás rázta meg péntek reggel 9 óra magasságában Debrecent és környékét. A jelenség nem éppen szokatlan, ráadásul alig néhány hete volt a legutóbbi alkalom, hogy hasonló robbanás történt Hajdúböszörménynél. Akkor, mint megtudtuk, a Magyar Honvédség készültségi JAS39 Gripenjei gyakorló riasztást követően emelkedtek a magasba. Most ismét egy gripen volt az okozója.

Gripen okozott hangrobbanást Debrecennél

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A vadászgép péntek reggel Kecskemétről szállt fel, amint az az globe.adsbexchange.com-on elérhető térképen is látható, majd útnak indult kelet felé. Debrecen környékét 40 ezer láb magasan érte el, ezzel egy időben pedig a hangsebességet is átlépte, ez okozta a hangrobbanást. Ezt követően észak felé vette az irányt, körözött néhányat, majd 10 óra után néhány perccel visszatért a kecskeméti bázisra.

A Gripen útvonala jól látszik

Forrás: globe.adsbexchange.com

A repülés célja egyelőre ismeretlen, de az esettel kapcsolatban kerestük a Magyar Honvédséget, válasz azonban még nem érkezett.

Ajánljuk még: