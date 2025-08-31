Mikor szórhatjuk szeretteink hamvait a Keletibe, és mikor jár érte komoly büntetés?

Eggyé válni a szívünkhöz közel álló erdővel, egy lakóhelyhez közel folyóval, vagy csak a vágy, hogy visszaadjuk a Földnek, amit kölcsönvettünk tőle egy emberöltő erejéig. Sokak utolsó kívánsága ez, és egyre gyakoribb manapság, hogy az emberek végső nyugvóhelyül a természetet választják maguknak. De mit tehetünk, ha elhunyt szerettünk óhaját végre szeretnénk hajtani, ezzel könnyítve a gyász súlyán is? Van-e lehetőség arra, hogy kérése szerint hamvakat a nyílt vízbe szórjuk?

Forrás: Napló-archív

A Boon augusztus közepi cikkében írt arról, hogy a borsodiak többségét bensőséges viszony fűzi a Tiszához és a Sajóhoz, emiatt sokak utolsó kívánsága, hogy hamvaik eggyé váljanak szeretett vizeikkel. A portál utána járt, mi a hatóság álláspontja erről. Megkérdezték az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot (ÉMVIZIG), mik a lehetőségei azoknak, akik a hullámsírt választanák végső pihenőként. Mint kiderült, a hivatal nem gördít akadályt a folyamat elé, amennyiben a szabályoknak megfelelően jár el a gyászoló család, így működési területükön engedélyezett a hamvak vízfolyamba szórása. A hivatalos út minderre az, hogy az igénylőnek az ÉMVIZIG honlapján a Vízügyi kérelmek menüpont alatt kell kitöltenie egy űrlapot.

Lehetséges-e a hamvak szórása a Keletibe?

A Haon is utánajárt, Hajdú-Biharban milyen lehetőség adatott azok számára, akik hasonlóképpen búcsúznának szeretteiktől. Megkerestük a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságot (TIZIVIG), hogy a közigazgatási területükön, például a Keleti-főcsatornában szabályos-e, ha végső útjára bocsátjuk szerettünk hamvait.

A válaszból kiderül, hogy a csatorna és a Tisza folyó esete némileg különbözik, ugyanis a Keleti a felszíni ivóvízbázist is érinti. A TIZIVIG ennek ellenére nem zárkózik el a kegyeleti szertartástól, ugyan honlapjukon nem érhető el külön menüpont, a kérelmeket egyedileg bírálják el, melyet a [email protected] e-mail címre kell elküldenie a temettetőnek.

Egyéb lehetőség is adatik azok számára, akik szerettük hamvát mindenképp vízbe helyeznék. A Debreceni Köztemető is biztosítja a hamvak szórását a gyászolók számára. Az AKSD Kft. holnapja alapján a temető frekventált részén található Európa legszebb hamuszoró kegyhelye, amely március közepétől október közepéig rendelkezésre áll.