Utolsó kívánság

2 órája

Mikor szórhatjuk szeretteink hamvait a Keletibe, és mikor jár érte komoly büntetés?

Címkék#debrecen#temetés#hamvak

Utánajártunk, van-e lehetőség arra, hogy a nyílt vízben bocsássuk elhunyt szerettünket utolsó útjára. Kiderült, hogy a hatóságok nem minden esetben zárkóznak el attól, hogy a hamvak a természetbe kerüljenek.

Hajnal László

Eggyé válni a szívünkhöz közel álló erdővel, egy lakóhelyhez közel folyóval, vagy csak a vágy, hogy visszaadjuk a Földnek, amit kölcsönvettünk tőle egy emberöltő erejéig. Sokak utolsó kívánsága ez, és egyre gyakoribb manapság, hogy az emberek végső nyugvóhelyül a természetet választják maguknak. De mit tehetünk, ha elhunyt szerettünk óhaját végre szeretnénk hajtani, ezzel könnyítve a gyász súlyán is? Van-e lehetőség arra, hogy kérése szerint hamvakat a nyílt vízbe szórjuk?

Kiderült, hogy a hatóságok nem minden esetben zárkóznak el attól, hogy a hamvak a természetbe kerüljenek.
Forrás: Napló-archív

A Boon augusztus közepi cikkében írt arról, hogy a borsodiak többségét bensőséges viszony fűzi a Tiszához és a Sajóhoz, emiatt sokak utolsó kívánsága, hogy hamvaik eggyé váljanak szeretett vizeikkel. A portál utána járt, mi a hatóság álláspontja erről. Megkérdezték az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot (ÉMVIZIG), mik a lehetőségei azoknak, akik a hullámsírt választanák végső pihenőként. Mint kiderült, a hivatal nem gördít akadályt a folyamat elé, amennyiben a szabályoknak megfelelően jár el a gyászoló család, így működési területükön engedélyezett a hamvak vízfolyamba szórása. A hivatalos út minderre az, hogy az igénylőnek az ÉMVIZIG honlapján a Vízügyi kérelmek menüpont alatt kell kitöltenie egy űrlapot.

Lehetséges-e a hamvak szórása a Keletibe?

A Haon is utánajárt, Hajdú-Biharban milyen lehetőség adatott azok számára, akik hasonlóképpen búcsúznának szeretteiktől. Megkerestük a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságot (TIZIVIG), hogy a közigazgatási területükön, például a Keleti-főcsatornában szabályos-e, ha végső útjára bocsátjuk szerettünk hamvait.

A válaszból kiderül, hogy a csatorna és a Tisza folyó esete némileg különbözik, ugyanis a Keleti a felszíni ivóvízbázist is érinti. A TIZIVIG ennek ellenére nem zárkózik el a kegyeleti szertartástól, ugyan honlapjukon nem érhető el külön menüpont, a kérelmeket egyedileg bírálják el, melyet a [email protected] e-mail címre kell elküldenie a temettetőnek.

Egyéb lehetőség is adatik azok számára, akik szerettük hamvát mindenképp vízbe helyeznék. A Debreceni Köztemető is biztosítja a hamvak szórását a gyászolók számára. Az AKSD Kft. holnapja alapján a temető frekventált részén található Európa legszebb hamuszoró kegyhelye, amely március közepétől október közepéig rendelkezésre áll.

hamvak, urna, kegyhely
Hamuszóró kegyhely a Debreceni Köztemetőben
Forrás: aksdtemetkezes.hu

A szertartás menete, hogy a hamvasztást és a végső búcsút követően a virágokat és a koszorúkat a szóróparcella szélére, az urnát pedig a kegyhelyre helyezik, majd zenei aláfestés és a szökőkút vízoszlopának játéka közben a speciális szóróurnából a hamvak lassan távoznak, majd a víztömeg a kegyhely alatti sírhelybe mossa.

Büntethető az engedély nélküli elhelyezés

Magyarországon rendelet teszi lehetővé, hogy a gyászoló család temetkezési helyen kívül, akár otthonában helyezze el az elhunyt hamvait tartalmazó urnát, amennyiben nyilatkozatban vállalja, hogy a kegyeleti igényeknek megfelelően tárolja azt, és a közeli hozzátartozók számára biztosítja a kegyeleti jog gyakorlását. 

Arra is van lehetőség, ha egy erdős területen, konkrét helyszínen szeretnénk elhelyezni a hamvakat, azonban ilyen esetben mindig engedélyt kell kérni a terület tulajdonosától. Korábban az országos temetkezési szervezetek egyesülete arra hívta fel a figyelmet, egyre gyakrabban találnak közparkokban, erdőkben illegálisan elhelyezett urnákat, bizonyos esetekben pedig egyszerűen a nyílt vízbe borítják azok tartalmát. Az egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a magukra hagyott urnák a rajtuk található nyilvántartási szám alapján beazonosíthatóak, és kegyeletsértés címen eljárás is indulhat az engedély nélküli búcsúztatás miatt. 

 

