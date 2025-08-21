Taps, taps, taps!
1 órája
Még a föld is megmozdult a Halott Pénz debreceni koncertjén! – fotókkal, videóval!
Micsoda élmény volt! Halott Pénz koncerttel zárult a Debreceni Virágkarnevál.
A Debreceni Virágkarnevál idén is egy hatalmas koncerttel zárult, ezúttal a Marsalkó Dávid vezette Halott Pénz zenekar vette be Debrecen szívét, hogy egy másfélórás setlisttel méltó lezárást kanyarítson a karneváli hétnek. A Fonogram-díjas zenekar olyan slágerekkel töltötte meg a Kossuth teret, mint az Élnünk kellett volna, a Szétszeretlek vagy éppen a Darabokra törted a szívemet.
További fotók a debreceni Halott Pénz koncertről:
Nagyot szólt a Halott Pénz koncertje DebrecenbenFotók: Katona Ákos
Videó a Halott Pénz debreceni koncertjéről:
