Taps, taps, taps!

1 órája

Még a föld is megmozdult a Halott Pénz debreceni koncertjén! – fotókkal, videóval!

Címkék#debreceni virágkarnevál#debrecen#Halott Pénz#koncert

Micsoda élmény volt! Halott Pénz koncerttel zárult a Debreceni Virágkarnevál.

Haon.hu

A Debreceni Virágkarnevál idén is egy hatalmas koncerttel zárult, ezúttal a Marsalkó Dávid vezette Halott Pénz zenekar vette be Debrecen szívét, hogy egy másfélórás setlisttel méltó lezárást kanyarítson a karneváli hétnek. A Fonogram-díjas zenekar olyan slágerekkel töltötte meg a Kossuth teret, mint az Élnünk kellett volna, a Szétszeretlek vagy éppen a Darabokra törted a szívemet.

Még a föld is megmozdult, elképesztő volt a hangulat a Halott Pénz debreceni koncertjén
Még a föld is megmozdult, elképesztő volt a hangulat a Halott Pénz debreceni koncertjén
Forrás: Katona Ákos

További fotók a debreceni Halott Pénz koncertről:

Nagyot szólt a Halott Pénz koncertje Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

Videó a Halott Pénz debreceni koncertjéről:

