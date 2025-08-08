3 órája
Szörnyű haláleset rázta meg csütörtökön Hajdú-Bihart
Az lehajtót órákra lezárták. A halálos baleset csütörtök reggel történt.
Az M4-es autópálya egyik lehajtójánál történt halálos baleset csütörtökön Hajdú-Biharban, összeütközött egy személyautó és egy motoros Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte az Útinform. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.
Halálos baleset történt Hajdú-Biharban! Egy motoros a helyszínen életét vesztette – fotókkal, videóval
A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogyan történhetett a halálos baleset.
Halálos motorbaleset történt Hajdú-BiharbanFotók: Tóth Imre
