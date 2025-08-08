augusztus 8., péntek

Halálos baleset

3 órája

Szörnyű haláleset rázta meg csütörtökön Hajdú-Bihart

Az lehajtót órákra lezárták. A halálos baleset csütörtök reggel történt.

Haon.hu

Az M4-es autópálya egyik lehajtójánál történt halálos baleset csütörtökön Hajdú-Biharban, összeütközött egy személyautó és egy motoros Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán – közölte az Útinform. Az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatott, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. 

Halálos baleset történt csütörtök reggel
Forrás: Napló-archív

A baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogyan történhetett a halálos baleset.

Halálos motorbaleset történt Hajdú-Biharban

Fotók: Tóth Imre

Csütörtökön történt:

Nyírábrányban és több környező településen is szigorú intézkedések léptek életbe. Afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét a határ közelében.

Több éve húzódnak az ügyek. Százezreket fizetne a rendőrség a debreceni rablókért. Ugyan már nincs díjkitűzés, de továbbra is keresik a Poroszlay úti gyilkost is.

Többek életét is veszélybe sodorta egy autós csütörtök reggel Debrecenben. Az akciófilmbe illő debreceni jelenetekről videó is készült!

Sport:

  • Hazai pályán, mégis idegenben fogadja a Lokit a Kazincbarcika. Tisztelik a borsodiakat a Debreceni VSC labdarúgói, de nem kérdés, hogy milyen céllal vágnak neki a mérkőzésnek.
  • Fontos híreket hoztunk, lassan már alapból erre kell készülniük a DVSC drukkereinek...
  • A H szektorban ezúttal is kibeszéltük, mi történik a DVSC-vel. Dzsudzsák Balázsék eddig veretlenek, és a papírforma alapján a KBSC ellen is esélyesebbek.

