Hajléktalanokra panaszkodnak, lépett a debreceni alpolgármester

„Több jelzés érkezett hozzánk és a képviselőtársainkhoz a hajléktalan emberek közterületi viselkedése miatt, ezért egyeztetést tartottunk az őket ellátó civil szervezetek és az intézkedésre jogosult hatóságok között” – osztotta meg Széles Diána alpolgármester a közösségi oldalán augusztus 13-án.

Széles Diána és Barcsa Lajos alpolgármesterek a hajléktalanproblémával kapcsolatos megbeszélésen

Forrás: Széles Diána Facebook-oldala

A hajléktalanok helyzetéről tanácskoztak

„A hajléktalanok helyzete sokakat megérint. Van, aki meleg étellel vagy ruhával segíti őket, másokat viszont – elsősorban a viselkedésük miatt – zavar a közterületi jelenlétük. Bár a jó szándék mindig értékes, a szakemberek egybehangzó véleménye szerint akkor segítünk a leghatékonyabban, ha nem egyénileg szeretnénk megoldani a problémát, hanem értesítjük a Refomix munkatársait, ugyanis gyakran orvosi ellátásra, pszichés támogatásra vagy szociális segítségre is szükségük van az utcán élő embereknek, amit csak képzett szakemberek tudnak biztosítani” – hívja fel a figyelmet.

Arra kérik a debrecenieket, hogy amikor hajléktalan embert látnak, aki segítségre szorul, vegyék fel a kapcsolatot a Refomix munkatársaival az éjjel-nappal hívható telefonszámon: 06-52-414-230.

A hajléktalanok ellátása kapcsán a napokban a Rehabilitációs Tanya eredményeiről számoltak be a helyszínen: