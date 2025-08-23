Családi nappal ünnepelte fennállásának jubileumát Hajdúvid, a béke szigete – fotókkal, videóval

A településrész kultúrházának udvarán már kora reggel gyülekezni kezdtek a családok a főzőverseny asztalainál és padjainál. A bográcsok alatt pattogott a tűz, miközben a gyerekek az ugrálóvárban játszottak, vagy a buborékshow-t nézték ámulattal. Az árusok sátrai között sétálgatva pedig fellelhető volt kürtőskalácstól kezdve a vattacukorig mindenféle édesség, míg a játékárus standján műanyag kardok, pisztolyok és világító pálcák várták a kis vásárlókat. Hajdúvidet 1950-ben kezdték építeni, majd községég alakult, 1978-ban pedig Hajdúböszörményhez csatolták. Az alapítás 75. évfordulójára emlékezve rendezték meg a hajdúvidi családi napot augusztus 23-án.

Körbeülték az asztalokat és megkezdődött a főzőverseny a hajdúvidi családi napon

Fotó: Vida Marton Peter

Közösségépítés Hajdúviden – főzőkanállal

Hajdúviden minden évben tartunk nagyon sok rendezvényt, de talán az egyik legkiemelkedőbb ez a mai, a családi nap

– mondta Kathi Sándor, a Vidi-Ért Vidért Közhasznú Egyesület elnöke és a rendezvény egyik szervezője.

Ennek nagyon nagy közösségépítő ereje van. Azért is szoktunk például főzőversenyt rendezni ilyenkor, mert a versenyszellem azért feléled az emberekben, és ezzel is biztosítjuk, hogy szakítsanak rá időt

– tette hozzá.

A szervező szerint a mai világban az egyik legnagyobb kihívás, hogy az emberek megtörjék a magányos rutint és időt töltsenek egymással. Tapasztalata a hajdúvidi rendezvényekkel pozitív: amikor a vidiek eljönnek és jól érzik magukat, mindenki azt mondja, hogy több ilyen alkalomra lenne szükség. – Ez hozza össze az embereket ebben a mai elmagányosodott világban – fogalmazott Kathi Sándor.

Sokféle ínyencség készült a főzőversenyre a jubileumi napon

Fotó: Vida Marton Peter

A főzőverseny mellett idén süteménysütő versenyt is hirdettek – elsősorban a hölgyeknek szánták ezt a megmérettetést. A délutáni programok között szerepelt a Hajdúvid Gyöngyszemei Néptánccsoport és a Hajdúböszörményi Ütősegyüttes fellépése is, este pedig Tardi Andrea és a No Smokin' Band koncertje várja a közönséget. A rendezvény különlegessége, hogy nem ér véget az esti műsorral – hajnalig tart a buli DJ MOHA zenei aláfestésével.

A családi nap varázsa

Kóka Julianna töltött káposztát főzött paprikával, amikor megszólítottuk.

Szerintem a főzés a kedvenc részem. Főzünk és együtt eszünk, együtt nevetünk

– mondta lelkesen. Húga és unokatestvérei is kijöttek gyerekeikkel és férjeikkel, így egy igazi családi összejövetel kerekedett a napból.