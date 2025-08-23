2 órája
Családi nappal ünnepelte fennállásának jubileumát Hajdúvid, a béke szigete – fotókkal, videóval
A településrész 75. születésnapját főzőversennyel, koncertekkel és családi programokkal köszöntötték. Hajdúvid ünnepére a helyiek mellett a környékbeli településekről is érkeztek látogatók.
A településrész kultúrházának udvarán már kora reggel gyülekezni kezdtek a családok a főzőverseny asztalainál és padjainál. A bográcsok alatt pattogott a tűz, miközben a gyerekek az ugrálóvárban játszottak, vagy a buborékshow-t nézték ámulattal. Az árusok sátrai között sétálgatva pedig fellelhető volt kürtőskalácstól kezdve a vattacukorig mindenféle édesség, míg a játékárus standján műanyag kardok, pisztolyok és világító pálcák várták a kis vásárlókat. Hajdúvidet 1950-ben kezdték építeni, majd községég alakult, 1978-ban pedig Hajdúböszörményhez csatolták. Az alapítás 75. évfordulójára emlékezve rendezték meg a hajdúvidi családi napot augusztus 23-án.
Közösségépítés Hajdúviden – főzőkanállal
Hajdúviden minden évben tartunk nagyon sok rendezvényt, de talán az egyik legkiemelkedőbb ez a mai, a családi nap
– mondta Kathi Sándor, a Vidi-Ért Vidért Közhasznú Egyesület elnöke és a rendezvény egyik szervezője.
Ennek nagyon nagy közösségépítő ereje van. Azért is szoktunk például főzőversenyt rendezni ilyenkor, mert a versenyszellem azért feléled az emberekben, és ezzel is biztosítjuk, hogy szakítsanak rá időt
– tette hozzá.
A szervező szerint a mai világban az egyik legnagyobb kihívás, hogy az emberek megtörjék a magányos rutint és időt töltsenek egymással. Tapasztalata a hajdúvidi rendezvényekkel pozitív: amikor a vidiek eljönnek és jól érzik magukat, mindenki azt mondja, hogy több ilyen alkalomra lenne szükség. – Ez hozza össze az embereket ebben a mai elmagányosodott világban – fogalmazott Kathi Sándor.
A főzőverseny mellett idén süteménysütő versenyt is hirdettek – elsősorban a hölgyeknek szánták ezt a megmérettetést. A délutáni programok között szerepelt a Hajdúvid Gyöngyszemei Néptánccsoport és a Hajdúböszörményi Ütősegyüttes fellépése is, este pedig Tardi Andrea és a No Smokin' Band koncertje várja a közönséget. A rendezvény különlegessége, hogy nem ér véget az esti műsorral – hajnalig tart a buli DJ MOHA zenei aláfestésével.
A családi nap varázsa
Kóka Julianna töltött káposztát főzött paprikával, amikor megszólítottuk.
Szerintem a főzés a kedvenc részem. Főzünk és együtt eszünk, együtt nevetünk
– mondta lelkesen. Húga és unokatestvérei is kijöttek gyerekeikkel és férjeikkel, így egy igazi családi összejövetel kerekedett a napból.
Bársonyné Marton Éva öt éve költözött családjával Hajdúvidre a városi élet nyüzsgéséből. Bár a főzőversenyen nem indultak, minden helyi rendezvényen részt vesznek.
A gyerekek részéről az ugrálóvárat, a buborékshow-t, illetve délután a Hajdúvidi Gyöngyszemek néptánc bemutatóját meg a Hajdúböszörményi Ütős Együttes műsorát várjuk
– sorolta az anyuka, miközben fiával a vattacukorra vártak.
A kultúrházban megnyílt a „Visszatekintés 75 évre” című kiállítás, amely archív fotókkal mutatta be Hajdúvid elmúlt hét és fél évtizedét. Jutka, aki 1971 óta él a faluban, férjével és unokáival nézte végig a képeket. – Itt próbáljuk beazonosítani, hogy melyik ház kié – mondta mosolyogva a régi felvételeket fürkészve.
Összefogás és hagyományok
A település az 1950-es években épült fel, amikor az akkori kormányzat a tanyavilágot akarta bevonzani a faluba. A vasút közelsége miatt esett a választás erre a helyre.
Kathi Sándor büszkén beszélt a helyi összefogásról. A művelődési házat és a sportpályát is a hajdúvidi lakosság építette és újította fel saját forrásokból.
Hajdúvid lakossága hajlandó pénzt és energiát fektetni abba, hogy itt lehetőleg épüljenek és fennmaradjanak dolgok
– hangsúlyozta. A rendezvények finanszírozásában is számíthatnak a lakosságra és a helyi vállalkozókra, akik támogatásukkal teszik lehetővé a színvonalas programok megvalósítását.
Az egyesület tavaly 22 rendezvényt szervezett, köztük húsvéti és szüreti bált, karácsonyi összejövetelt és az idősek hónapja alkalmából rendezett vacsorát. Hajdúviden van tanyasi iskola is, amit ők ócska iskolának hívnak: ez az egyetlen fennmaradt és felújított tanyasi iskola a környéken – ma múzeumként működik.
Árnyak egy derűs képen
Bár az ünnep vidám hangulatban telt, a helyiek nem hallgatták el a település nehézségeit sem. Jutka szívfájdalomként említette a posta hiányát és az iskola bezárását.
A kisebbik lányom 93-as születésű, ő ballagott itt utoljára, utána már elvették a felső tagozatot
– mesélte. Ma már egyáltalán nincs iskola a faluban, és ő úgy tudja, az iskolások buszjáratát is meg akarják szüntetni.
Ennek ellenére a hajdúvidiek szeretnek itt élni.
Kicsit csendesebb, mint a város, ennyiből is szeretjük. Kicsit összetartóbb is talán, mint a városi élet
– mondta Kóka Julianna. Bársonyné Marton Éva is a nyugodt környezetet emelte ki: a városból költöztek ki, hogy békésebb életet élhessenek, valamint, hogy hobbijuknak hódolva baromfikat és háziállatokat tarthassanak.
A jubileumi nap folyamán aszfaltrajzverseny, játékos vetélkedők, arcfestés, csillámtetkó és hajfonás is várta még a gyerekeket, míg a szelfisarokban mindenki megörökíthette családjával és barátaival a pillanatot. A tombolahúzás és az eredményhirdetések után pedig a zenés műsoroké lesz a főszerep a hajnalig tartó családi buliban.
