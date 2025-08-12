Helyi közélet
1 órája
Látványos dobásra készül Hajdúszoboszló, erre te is tuti felkapnád a fejed
Ne lepődj meg ha a Hajdúszoboszlóra visszatérve egyszer csak művészi alkotásokba botlasz bele.
Közösségi oldalán osztotta meg Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere, hogy Galánfi András Kossuth-díjas népi iparművésznél tettek kollégáival látogatást a napokban. Mint írja, az alkotó szobrait tekintették meg, ezek közül a jövőben szándékukban áll többet is kihelyezni Hajdúszoboszló közterületeire.
Terveik között szerepel egy sétány kialakítása a Szent István parkban, ahol a művész életműve előtt tisztelegnének. A látványtervek elkészítése után az ősz folyamán dönt városuk képviselő-testülete a sétány létrehozásáról.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Technika
4 órája
Nem véletlenül romlik el a tévé, lerántotta a leplet a gyártók titkairól a debreceni szerelő
Ezt ne hagyja ki!
6 órája
Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre