Látványos dobásra készül Hajdúszoboszló, erre te is tuti felkapnád a fejed

Közösségi oldalán osztotta meg Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere, hogy Galánfi András Kossuth-díjas népi iparművésznél tettek kollégáival látogatást a napokban. Mint írja, az alkotó szobrait tekintették meg, ezek közül a jövőben szándékukban áll többet is kihelyezni Hajdúszoboszló közterületeire.

Több szobort is szeretnének Hajdúszoboszló közterületire kihelyezni

Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

Terveik között szerepel egy sétány kialakítása a Szent István parkban, ahol a művész életműve előtt tisztelegnének. A látványtervek elkészítése után az ősz folyamán dönt városuk képviselő-testülete a sétány létrehozásáról.

