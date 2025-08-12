augusztus 12., kedd

Látványos dobásra készül Hajdúszoboszló, erre te is tuti felkapnád a fejed

Címkék#látványterv#szobor#Hajdúszoboszló

Ne lepődj meg ha a Hajdúszoboszlóra visszatérve egyszer csak művészi alkotásokba botlasz bele.

Haon.hu

Közösségi oldalán osztotta meg Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere, hogy  Galánfi András Kossuth-díjas népi iparművésznél tettek kollégáival látogatást a napokban.  Mint írja, az alkotó szobrait tekintették meg, ezek közül a jövőben szándékukban áll többet is kihelyezni Hajdúszoboszló közterületeire.  

Több szobort is szeretnének Hajdúszoboszló közterületire kihelyezni
Több szobort is szeretnének Hajdúszoboszló közterületire kihelyezni 
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

Terveik között szerepel egy sétány kialakítása a Szent István parkban, ahol a művész életműve előtt tisztelegnének. A látványtervek elkészítése után az ősz folyamán dönt városuk képviselő-testülete  a sétány létrehozásáról.

