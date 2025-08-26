augusztus 26., kedd

Dönteni kellett

36 perce

Rendkívüli testületi ülést tartottak Hajdúszoboszlón

Fontos döntéseket kellett meghozniuk. Ezért tartott rendkívüli ülést Hajdúszoboszló képviselő-testülete.

Haon.hu

Hétfő délután a nyári szünetét megszakítva ült össze a képviselő-testület, az ülésen két napirendi pontot tárgyaltunk meg képviselőtársaimmal – írta közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere augusztus 25-én.

Rendkívüli ülés volt Hajdúszoboszlón
Rendkívüli ülés volt Hajdúszoboszlón
Forrás: Czeglédi Gyula Facebook-oldala

Pályázatot nyújt be Hajdúszoboszló önkormányzata

Az ülés egyik napirendi pontja a Hajdúszoboszló településszerkezeti tervének módosítása volt, míg a másik egy vis maior támogatási kérelem benyújtása a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz.

Utóbbit a július 7-i viharkárok helyreállítása okán szavazta meg a képviselő-testület.

– Az ülésen reményemet fejeztem ki, hogy minél hamarabb támogatáshoz juthat városunk, valamint köszönetemet fejeztem ki a lakosságnak és a városgazdának, amiért a károkhoz mérten gyorsan, egy-két héten belül rendbe tették a közterületeket – írta a hajdúszoboszlói polgármester. Hozzátette, a munkálatok nem álltak meg, a veszélyesnek ítélt faágakat a városgazda munkatársai eltávolítják.

Az ülés végén a képviselő-testület nevében gratuláltam Harsányi István képviselőtársunknak, akit az oktató-nevelő pályán eltöltött sikeres évtizedekért Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki augusztus 20-a alkalmából. További sikeres munkát kívánunk neki!

 – emelte ki a bejegyzése végén.

A következő képviselő-testületi ülést szeptember 18-án tartják.

