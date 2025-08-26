36 perce
Rendkívüli testületi ülést tartottak Hajdúszoboszlón
Fontos döntéseket kellett meghozniuk. Ezért tartott rendkívüli ülést Hajdúszoboszló képviselő-testülete.
Hétfő délután a nyári szünetét megszakítva ült össze a képviselő-testület, az ülésen két napirendi pontot tárgyaltunk meg képviselőtársaimmal – írta közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere augusztus 25-én.
Pályázatot nyújt be Hajdúszoboszló önkormányzata
Az ülés egyik napirendi pontja a Hajdúszoboszló településszerkezeti tervének módosítása volt, míg a másik egy vis maior támogatási kérelem benyújtása a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz.
Utóbbit a július 7-i viharkárok helyreállítása okán szavazta meg a képviselő-testület.
– Az ülésen reményemet fejeztem ki, hogy minél hamarabb támogatáshoz juthat városunk, valamint köszönetemet fejeztem ki a lakosságnak és a városgazdának, amiért a károkhoz mérten gyorsan, egy-két héten belül rendbe tették a közterületeket – írta a hajdúszoboszlói polgármester. Hozzátette, a munkálatok nem álltak meg, a veszélyesnek ítélt faágakat a városgazda munkatársai eltávolítják.
Az ülés végén a képviselő-testület nevében gratuláltam Harsányi István képviselőtársunknak, akit az oktató-nevelő pályán eltöltött sikeres évtizedekért Magyar Arany Érdemkereszttel tüntettek ki augusztus 20-a alkalmából. További sikeres munkát kívánunk neki!
– emelte ki a bejegyzése végén.
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át a hajdúszoboszlói pedagógus
A következő képviselő-testületi ülést szeptember 18-án tartják.
