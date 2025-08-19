Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át a hajdúszoboszlói pedagógus

Harsányi István, hajdúszoboszlói önkormányzati képviselő az oktató-nevelő pályán eltöltött sikeres évtizedekért kedden állami kitüntetést kapott, a Magyar Arany Érdemkeresztet – számolt be róla közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Mint írja, gratulál képviselőtársának és a munkájára, aktivitására, tapasztalatára továbbra is számít városuk fejlesztése érdekében.

Országos kitüntetést vehetett át a hajdúszoboszlói pedagógus

Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

