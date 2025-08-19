augusztus 19., kedd

Elismerés

1 órája

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át a hajdúszoboszlói pedagógus

Címkék#elismerés#kitüntetés#Hajdúszoboszló

Gratulálunk! Hajdúszoboszló polgármestere, Czeglédi Gyula osztotta meg a hírt.

Haon.hu

Harsányi István, hajdúszoboszlói önkormányzati képviselő az oktató-nevelő pályán eltöltött sikeres évtizedekért kedden állami kitüntetést kapott, a Magyar Arany Érdemkeresztet – számolt be róla közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Mint írja, gratulál képviselőtársának és a  munkájára, aktivitására, tapasztalatára továbbra is számít városuk fejlesztése érdekében.

Országos kitüntetést vehetett át a hajdúszoboszlói pedagógus
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

