Elismerés
1 órája
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át a hajdúszoboszlói pedagógus
Gratulálunk! Hajdúszoboszló polgármestere, Czeglédi Gyula osztotta meg a hírt.
Harsányi István, hajdúszoboszlói önkormányzati képviselő az oktató-nevelő pályán eltöltött sikeres évtizedekért kedden állami kitüntetést kapott, a Magyar Arany Érdemkeresztet – számolt be róla közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Mint írja, gratulál képviselőtársának és a munkájára, aktivitására, tapasztalatára továbbra is számít városuk fejlesztése érdekében.
