Tanszeradományokat gyűjtöttek a hajdú-bihari Civil Családi napon

Ma délelőtt megnyitottam a szervezők kérésére a Civil Családi napot Hajdúszoboszlón, amely már hagyományosan a Herman Ottó utcai bázison került megrendezésre – számolt róla be közösségi oldalán szombaton, Czeglédi Gyula.

Tanszeradományokat gyűjtöttek a hajdúszoboszlói Civil Családi napon

Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nyitó beszédjében szólt a környezet pusztulás negatív hatásairól, mely városukat is elérte, a családok szerepének fontosságáról és megköszönte a négy civil szervezet együttműködését és szervező munkáját: Porszem Lovasegyesület, Hajráanyu Egyesület, Vérosszépítő Egyesület és Gazdaház.

Ajánljuk még: