21 perce
Tanszeradományokat gyűjtöttek a hajdú-bihari Civil Családi napon
Tanszeradományokat gyűjtöttek Hajdú-Biharban. Hagyományosan a hajdúszoboszlói Herman Ottó utcai bázison rendezték meg a Civil Családi napot.
Ma délelőtt megnyitottam a szervezők kérésére a Civil Családi napot Hajdúszoboszlón, amely már hagyományosan a Herman Ottó utcai bázison került megrendezésre – számolt róla be közösségi oldalán szombaton, Czeglédi Gyula.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Nyitó beszédjében szólt a környezet pusztulás negatív hatásairól, mely városukat is elérte, a családok szerepének fontosságáról és megköszönte a négy civil szervezet együttműködését és szervező munkáját: Porszem Lovasegyesület, Hajráanyu Egyesület, Vérosszépítő Egyesület és Gazdaház.
Ajánljuk még:
Cipőt ment kicserélni a boltba, majd összeveszett az eladóval, a csattanó ezután jött!
Felfoghatatlan: 2 nap alatt 4 ember vesztette életét halálos balesetben Hajdú-Bihar közelében