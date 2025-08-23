augusztus 23., szombat

Összefogás

21 perce

Tanszeradományokat gyűjtöttek a hajdú-bihari Civil Családi napon

Tanszeradományokat gyűjtöttek Hajdú-Biharban. Hagyományosan a hajdúszoboszlói Herman Ottó utcai bázison rendezték meg a Civil Családi napot.

Haon.hu

Ma délelőtt megnyitottam a szervezők kérésére a Civil Családi napot Hajdúszoboszlón, amely már hagyományosan a Herman Ottó utcai bázison került megrendezésre – számolt róla be közösségi oldalán szombaton, Czeglédi Gyula.

Tanszeradományokat gyűjtöttek a hajdúszoboszlói Civil Családi napon
Tanszeradományokat gyűjtöttek a hajdúszoboszlói Civil Családi napon
Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

Nyitó beszédjében szólt a környezet pusztulás negatív hatásairól, mely városukat is elérte, a családok szerepének fontosságáról és megköszönte a négy civil szervezet együttműködését és szervező munkáját: Porszem Lovasegyesület, Hajráanyu Egyesület, Vérosszépítő Egyesület és Gazdaház. 

