Vége van a nyárnak

1 órája

Hatalmas bulival zárták a nyarat a fürdővárosban – fotókkal, videóval

Címkék#retro#sláger#Hajdúszoboszló#buli

Felejthetetlen bulival ért véget az nyár. Hajdúszoboszlón teljesen megtelt a park, a hangulatra sem lehetett panasz.

Haon.hu

Fergeteges hangulatú, retro nyárzáró bulit tartottak szombaton Hajdúszoboszlón, a Szent István parkban. Az este során Ábrányi Miki volt felelős a zenéért, és a képek tanúsága szerint mindenkit sikerült megtáncoltatnia. 

Hatalmas bulival búcsúztatták a nyarat Hajdúszoboszlón
Hatalmas bulival búcsúztatták a nyarat Hajdúszoboszlón
Forrás: Tóth Imre

A partin a '80-as és '90-es évek legnagyobb slágerei szóltak, de láthatóan nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztály is jól érezte magát. 

Az este során készült fotókból álló galéria itt látható:

Nyárzáró extázis buli Hajdúszoboszlón, a Szent István parkban

Fotók: Tóth Imre

A buliról készült videókat alább tekinthetitek meg:

Ajánljuk még:

 

