Hatalmas bulival zárták a nyarat a fürdővárosban – fotókkal, videóval
Felejthetetlen bulival ért véget az nyár. Hajdúszoboszlón teljesen megtelt a park, a hangulatra sem lehetett panasz.
Fergeteges hangulatú, retro nyárzáró bulit tartottak szombaton Hajdúszoboszlón, a Szent István parkban. Az este során Ábrányi Miki volt felelős a zenéért, és a képek tanúsága szerint mindenkit sikerült megtáncoltatnia.
A partin a '80-as és '90-es évek legnagyobb slágerei szóltak, de láthatóan nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztály is jól érezte magát.
Az este során készült fotókból álló galéria itt látható:
Nyárzáró extázis buli Hajdúszoboszlón, a Szent István parkbanFotók: Tóth Imre
A buliról készült videókat alább tekinthetitek meg:
