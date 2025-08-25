Hatalmas bulival zárták a nyarat a fürdővárosban – fotókkal, videóval

Fergeteges hangulatú, retro nyárzáró bulit tartottak szombaton Hajdúszoboszlón, a Szent István parkban. Az este során Ábrányi Miki volt felelős a zenéért, és a képek tanúsága szerint mindenkit sikerült megtáncoltatnia.

Hatalmas bulival búcsúztatták a nyarat Hajdúszoboszlón

Forrás: Tóth Imre

A partin a '80-as és '90-es évek legnagyobb slágerei szóltak, de láthatóan nemcsak az idősebb, hanem a fiatalabb korosztály is jól érezte magát.

