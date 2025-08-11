augusztus 11., hétfő

Hogy került oda?

1 órája

Különleges hal akadt horogra Hajdúszoboszló mellett – szakértők figyelmeztetnek a veszélyekre – fotóval

Címkék#hal#amúr#horgász#Hajdúszoboszló

Egy hajdúszoboszlói horgász különleges fogásáról derült ki, hogy az akár komoly ökológiai következményekkel is járhat.

Haon.hu

Egy horgász egy kis Hajdúszoboszló környéki csatornából emelte ki a számára ismeretlen halat, ezért azonosításához a Magyar Haltani Társaság (MHTT) szakvéleményét kérte. A testfelépítés, a vaskos ajkak, a sötét szegélyű pikkelyek és az orrnyílások közötti barázda alapján a szakemberek amurivadékként azonosították a példányt. Eredete bizonytalan, de valószínű, hogy egy közeli halgazdaságból származik, bár a természetes szaporulat sem kizárható – derült ki a Pecaverzum cikkéből.

Egy hajdúszoboszlói horgász egy kis csatornából emelte ki a számára ismeretlen halat
Egy hajdúszoboszlói horgász egy kis csatornából emelte ki a számára ismeretlen halat
Forrás: Pecaverzum

Milyen veszélyt rejthet a Hajdúszoboszlónál horogra akadt amúrivadék?

Mint írják, az amurt 1963-ban telepítették Magyarországra, és sokáig úgy vélték, természetes úton nem szaporodik hazánkban. Az elmúlt évtizedekben azonban a Tiszában, a Dunában és a Körösökben is igazolták természetes ívását. 

Szakértők szerint, ha az amur a busákhoz hasonlóan országszerte tömegesen kezdene szaporodni, annak beláthatatlan következményei lehetnek a vizeink élőlényközösségére.

Az MHTT és a WWF Hungary is tiltakozott a halfaj védelme ellen, mivel szerintük az amur állományának növekedése ellentétes a természetvédelem érdekeivel. Más szakemberek viszont nem tartják indokoltnak a túlzott aggodalmat.

A teljes cikk és a részletes szakmai háttér a Pecaverzum oldalán olvasható.

