Különleges hal akadt horogra Hajdúszoboszló mellett – szakértők figyelmeztetnek a veszélyekre – fotóval

Egy horgász egy kis Hajdúszoboszló környéki csatornából emelte ki a számára ismeretlen halat, ezért azonosításához a Magyar Haltani Társaság (MHTT) szakvéleményét kérte. A testfelépítés, a vaskos ajkak, a sötét szegélyű pikkelyek és az orrnyílások közötti barázda alapján a szakemberek amurivadékként azonosították a példányt. Eredete bizonytalan, de valószínű, hogy egy közeli halgazdaságból származik, bár a természetes szaporulat sem kizárható – derült ki a Pecaverzum cikkéből.

Egy hajdúszoboszlói horgász egy kis csatornából emelte ki a számára ismeretlen halat

Forrás: Pecaverzum

Milyen veszélyt rejthet a Hajdúszoboszlónál horogra akadt amúrivadék?

Mint írják, az amurt 1963-ban telepítették Magyarországra, és sokáig úgy vélték, természetes úton nem szaporodik hazánkban. Az elmúlt évtizedekben azonban a Tiszában, a Dunában és a Körösökben is igazolták természetes ívását.

Szakértők szerint, ha az amur a busákhoz hasonlóan országszerte tömegesen kezdene szaporodni, annak beláthatatlan következményei lehetnek a vizeink élőlényközösségére.

Az MHTT és a WWF Hungary is tiltakozott a halfaj védelme ellen, mivel szerintük az amur állományának növekedése ellentétes a természetvédelem érdekeivel. Más szakemberek viszont nem tartják indokoltnak a túlzott aggodalmat.

A teljes cikk és a részletes szakmai háttér a Pecaverzum oldalán olvasható.

Ajánljuk még: