Idén is hatalmas bulit ígér ez a hajdú-bihari fesztivál, mutatjuk a fellépőket!
Kár lenne kihagyni! Mutatjuk a Hajdúhét idei programjait.
Augusztus 15-én visszatér a Hajdúhét, ismét felpezsdül Hajdúböszörmény belvárosa, egész programkavalkád várja az érdeklődőket három napon át. A retro koncertektől a gyerekfoglalkozásokon át egészen a színházi előadásokig mindenféle programmal készülnek a szervezők, idén ráadásul a fesztvál minden programja ingyenesen látogatható, így bárki részt vehet a rendezvényen kortól függetlenül.
A Hajdúhét fellépői 2025. augusztus 15-én, pénteken:
- 20:30 Betty Love
- 21:10 Ámokfutók
- 21:50 Szatmári feat Szakos Andi
- 22:30 Groovehouse
- 23:00 Peat Jr.
- 0:00 D-Session
Háromnapos ingyenes bulival csalogat a hajdú-bihari település! Kár lenne kihagyni
Tragédia történt egy hajdú-bihari buszmegállóban, a rendőrség vizsgálja az esetet
- A Tokaji utcában jelentek meg a szervek. A haláleset szerdán, a déli órákban történt.
Durva éjszaka elé nézünk, ezt mindenki meg fogja érezni Debrecenben! – fotókkal!
- Extrém hőingás vár Hajdú-Biharra a következő 24 órában. Elnézve a konkrét számokat, nem sok jóval kecsegtet az időjárás holnap...
Rövid időn belül itt nyílik új McDonald's étterem Hajdú-Biharban, a munkálatok már zajlanak!
- Hamarosan megtelik élettel a MÁV-székház Debrecenben. A felújítási munkálatok már folynak az új debreceni McDonald's épülete körül, idén már biztosan megnyit a gyorsétterem.
Egy szál fehér rózsával bárki leróhatja a kegyeletét Kathi Béla előtt Debrecenben
- Egy ország gyászolja a legendás sportolót. Kathi Béla halála hatalmas űrt hagyott maga után.
Rejtélyes nőt fogadtak be a debreceni lakásba, kamatostól fizetett rá az anya-fia páros
- A nő a férfi bizalmába férkőzött. A látszólagos jó kapcsolat vége csalás lett, pénzt kért kölcsön a férfitól.
Többéves titkok a növények alatt, nincs magyarázat a debreceni telek rejtélyes lakóira – fotókkal, videóval
- Évek óta tart már ez. Nem tudni, hogy kerültek az elhagyott autók a belvárosi utcába.
Így szabnák át a debreceni csomópontot, ami minden csúcsban kihívás – másfél évig is eltarthat a munka – fotókkal
- A beruházást korábban elhalasztották, azonban hamarosan kezdődnek a munkálatok. A 16 hónapig tartó fejlesztés során jobbra kanyarodó sávokat fognak létesíteni a Rakovszky utcán, átépítik a gyalogosátkelőt, valamint a trolivezetékeket is áthelyezik.
- Valóra válhat az ultrák legszörnyűbb rémálma. Könnyen lehet, hogy teljes szektorokat zárnak be a legutóbbi MLSZ-döntés értelmében.
Nem vártak vele sokat, máris lesújtott az MLSZ a Debreceni VSC-re!
- A DVSC-nél nem vált be, igaz, ott más pozícióban volt. Máté Csaba korábban éveken át az FTC-nél dolgozott, a korábbi kapcsolatának köszönheti új munkáját.
Végre megvan az új csapat! Ez a klub dobott mentőövet Máté Csabának!
- A DEAC és a DVSC II. meccse parázs küzdelmet hozott.
Változik a menetrend Debrecenben, ezekben a megállókban ne is számítson járatra!
- Napok kérdése és életbe lép az intézkedés. Mutatjuk, hogyan változik a menetrend Debrecenben.
