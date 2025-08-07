augusztus 7., csütörtök

Ez igen!

3 órája

Idén is hatalmas bulit ígér ez a hajdú-bihari fesztivál, mutatjuk a fellépőket!

Címkék#Hajdúböszörmény#debrecen#Hajdúhét

Kár lenne kihagyni! Mutatjuk a Hajdúhét idei programjait.

Haon.hu

Augusztus 15-én visszatér a Hajdúhét, ismét felpezsdül Hajdúböszörmény belvárosa, egész programkavalkád várja az érdeklődőket három napon át. A retro koncertektől a gyerekfoglalkozásokon át egészen a színházi előadásokig mindenféle programmal készülnek a szervezők, idén ráadásul a fesztvál minden programja ingyenesen látogatható, így bárki részt vehet a rendezvényen kortól függetlenül.

Forrás: Napló-archív

 A Hajdúhét fellépői 2025. augusztus 15-én, pénteken:

  • 20:30  Betty Love
  • 21:10 Ámokfutók
  • 21:50 Szatmári feat Szakos Andi
  • 22:30 Groovehouse
  • 23:00 Peat Jr.
  • 0:00 D-Session

A további napok programjáról részletesebben itt írtunk:

Szerdán történt:

  • A Tokaji utcában jelentek meg a szervek. A haláleset szerdán, a déli órákban történt.
  • Extrém hőingás vár Hajdú-Biharra a következő 24 órában. Elnézve a konkrét számokat, nem sok jóval kecsegtet az időjárás holnap...
  • Hamarosan megtelik élettel a MÁV-székház Debrecenben. A felújítási munkálatok már folynak az új debreceni McDonald's épülete körül, idén már biztosan megnyit a gyorsétterem.
  • Egy ország gyászolja a legendás sportolót. Kathi Béla halála hatalmas űrt hagyott maga után.
  • Ne hagyja ki!
  • A nő a férfi bizalmába férkőzött. A látszólagos jó kapcsolat vége csalás lett, pénzt kért kölcsön a férfitól.
  • Évek óta tart már ez. Nem tudni, hogy kerültek az elhagyott autók a belvárosi utcába.
  • A beruházást korábban elhalasztották, azonban hamarosan kezdődnek a munkálatok. A 16 hónapig tartó fejlesztés során jobbra kanyarodó sávokat fognak létesíteni a Rakovszky utcán, átépítik a gyalogosátkelőt, valamint a trolivezetékeket is áthelyezik.

Sport:

  • Valóra válhat az ultrák legszörnyűbb rémálma. Könnyen lehet, hogy teljes szektorokat zárnak be a legutóbbi MLSZ-döntés értelmében.
  • A DVSC-nél nem vált be, igaz, ott más pozícióban volt. Máté Csaba korábban éveken át az FTC-nél dolgozott, a korábbi kapcsolatának köszönheti új munkáját.
  • A DEAC és a DVSC II. meccse parázs küzdelmet hozott.

Ajánljuk még:

  • Napok kérdése és életbe lép az intézkedés. Mutatjuk, hogyan változik a menetrend Debrecenben.

 

