A több mint százfős családjával együtt ünnepelt a 90 éves Juliska néni

Szépkorút köszöntöttek Hajdúhadházon: Pető Gergelyné Juliska nénit 90. születésnapja alkalmából Szőllős László alpolgármester úr lepte meg és adta át a miniszterelnöki emléklapot, valamint az önkormányzat ajándékkosarát, jókívánságait. Juliska néni ünneplésére 135 fős szerető családja gyűlt össze, közöttük 9 gyermeke, 35 unokája, 49 dédunokája (hamarosan megszületik az 50. dédunoka) és 2 ükunokája - írja a közösségi oldalán a város önkormányzata.

Szépkorút köszöntöttek Hajdúhadházon, 90 éves lett Pető Gergelyné Juliska néni

Forrás: Facebook/Hajdúhadház

A bejegyzésből kiderül, hogy Juliska néni mindig sokat dolgozott, megtapasztalta a történelem viharait, a nehéz időket is.

Az ünnepelt a szépszámú család minden tagjának tudja a születésnapját, névnapját és sohasem mulasztja el felköszönteni őket.

Továbbá ma is élénk figyelemmel kíséri a világ történéseit, tökéletesen napra kész a híreket illetően. Faggatva a hosszú élet titkáról elmondta, nagyon fontos szerepet tölt be az életében a hit, naponta hálát ad szerető családjáért és az eddig megélt évekért.

Szívből kívánjuk, hogy a 100. születésnapján is éppen ilyen erőben, egészségben köszönthessük majd!

- zárják a bejegyzést.

