Helyi közélet
1 órája
A 90 éves Margitka nénit köszöntötték Hajdúdorogon
Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy szombaton a helyi idősek otthonában köszöntötte a 90 éves Agócs Mihálynét.
Isten éltesse Margitka nénit erőben, egészségben számos éven át!
- tette hozzá a polgármester.
