augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

27°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

A 90 éves Margitka nénit köszöntötték Hajdúdorogon

Címkék#idősköszöntés#90 éves#Hajdúdorog

Haon.hu

Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy szombaton a helyi idősek otthonában köszöntötte a 90 éves Agócs Mihálynét.

A 90 éves Margitka nénit köszöntötte Horváth Zoltán polgármester Hajdúdorogon
A 90 éves Margitka nénit köszöntötte Horváth Zoltán polgármester Hajdúdorogon
Forrás: Facebook/Horváth Zoltán

Isten éltesse Margitka nénit erőben, egészségben számos éven át!

- tette hozzá a polgármester.

Ajánljuk még:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu