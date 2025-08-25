Egyre több a kóbor kutya ezen a hajdú-bihari településen, felszólították a lakosokat

Egyre több a bejelentés a közterületen kóborló kutyákról Hajdúdorogon – sok gazdi sajnos nem zárja el megfelelően a kutyáját, így azok szabadon kószálnak az utcákon. Erről a Hajdúdorog város elnevezésű közösségi oldalon osztottak meg egy bejegyzést. Mint írták, hetente többször is olvashatunk a közösségi oldalakon eltűnt vagy kóbor kutyákról, ami jól mutatja, mennyire komoly a probléma.

A jegyzői hivatal a jövőben fokozatosan ellenőrzi az állattartás szabályainak betartását – szabályszegés esetén felszólítás vagy bírság várható

– olvasható a posztban.

