Egyre több a kóbor kutya ezen a hajdú-bihari településen, felszólították a lakosokat

Egyre több a kóbor kutya Hajdúdorogon

Forrás: Hajdúdorog város/Facebook

Egyre több a bejelentés a közterületen kóborló kutyákról Hajdúdorogon – sok gazdi sajnos nem zárja el megfelelően a kutyáját, így azok szabadon kószálnak az utcákon. Erről a Hajdúdorog város elnevezésű közösségi oldalon osztottak meg egy bejegyzést. Mint írták, hetente többször is olvashatunk a közösségi oldalakon eltűnt vagy kóbor kutyákról, ami jól mutatja, mennyire komoly a probléma. 

A jegyzői hivatal a jövőben fokozatosan ellenőrzi az állattartás szabályainak betartását – szabályszegés esetén felszólítás vagy bírság várható

– olvasható a posztban.

Fontos tudnivalók:
• A kutyának nem szabad közterületre jutnia!
• Legyen mikrochippel ellátva – ez sokat segít a beazonosításkor, ha elveszne!
• Az állattartás felelősség, nem csupán szórakozás!

 

