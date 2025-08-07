Innen indul a mindennapi kenyerünk: egymillió embert lát el kenyérrel a hajdúsági malom – fotókkal

Az Alföld legnagyobb gabonatermelő területén találhatóak a Hajdú Gabona Zrt. malmai. Kevesen tudják, hogy több mint egymillió ember köszönheti a vállalatnak mindennapi kenyerét, és a hazai malomipar csaknem 10 százalékát fedik fel. A cég két telephelyet tart fent, egyet Berettyóújfaluban található, míg a másik évtizedek óta Hajdúnánás egyik ékességének számít, silóinak tekintélyes mérete már messziről feltűnik az utazónak. A Haon betekintést nyert a nánási üzembe, ahol Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, 2022-ben kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította a Hungarikum Bizottság a Hajdú Gabona lisztjét. Készítményük eredetileg hungarikum címben lett előterjesztve, azonban – míg a lángos, a csárda, a kolbász vagy a székelykapu általánosan azzá válhat – konkrét vállalat adott terméke a továbbiakban már nem lehet hungarikum.

A Hajdú Gabona silói messziről láthatóak

Fotó: Katona Ákos

Mégis mitől különleges a csikós szimbólumot viselő hajdúsági liszt? Mint a szakembertől megtudtuk, annak idején Debrecen 400 derék polgára szeretett volna egy, a budapesti József malomhoz hasonló üzemet építeni. Így kezdte meg működését 1843-ban az István Gőzmalom, amely a mai Füredi úton, a Malompark Bevásárlóközpont helyén állt. Az akkori tulajdonosok rájöttek, hogy hiába lett szép malma a városnak, ha nincs jó minőségű búza, amit megőröljenek benne. Ezért a Mezőségről, Bánátról, Zomborról olyan vetőmagokat szállítottak, amelytől jó termést vártak. A többi már történelem, az 1862-es londoni világkiállításon ugyanis már az összes kategóriában első helyen szerepelt a hajdúsági liszt.

Családi vállalkozásnak indult az egykori malom

A hajdúnánási malom története 1868-ig nyúlik vissza, amikor egy erdélyi család a településre költözött, és megalapította a Csiha-malmot. Az egyik gyermek, Csiha Győző mérnöknek tanult, bejárta Európa malmait, majd 1942-ben egy korszerű, transzmissziós malmot épített, ami azt jelenti, hogy egyetlen nagy motor hajtotta, az erőátvitelek szíjáttétellel voltak leosztva benne. Amellett, hogy ez egy technikai bravúr volt, nagyon takarékos malmot épített. Viszonyításképpen a jelenlegi üzemben több mint 900 motor működik.