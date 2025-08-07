26 perce
Innen indul a mindennapi kenyerünk: egymillió embert lát el kenyérrel a hajdúsági malom – fotókkal
Majdnem felrobbantották, ma naponta több száz tonna lisztet termelnek benne. A Hajdú Gabona hajdúnánási malmában jártunk.
Az Alföld legnagyobb gabonatermelő területén találhatóak a Hajdú Gabona Zrt. malmai. Kevesen tudják, hogy több mint egymillió ember köszönheti a vállalatnak mindennapi kenyerét, és a hazai malomipar csaknem 10 százalékát fedik fel. A cég két telephelyet tart fent, egyet Berettyóújfaluban található, míg a másik évtizedek óta Hajdúnánás egyik ékességének számít, silóinak tekintélyes mérete már messziről feltűnik az utazónak. A Haon betekintést nyert a nánási üzembe, ahol Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, 2022-ben kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította a Hungarikum Bizottság a Hajdú Gabona lisztjét. Készítményük eredetileg hungarikum címben lett előterjesztve, azonban – míg a lángos, a csárda, a kolbász vagy a székelykapu általánosan azzá válhat – konkrét vállalat adott terméke a továbbiakban már nem lehet hungarikum.
Mégis mitől különleges a csikós szimbólumot viselő hajdúsági liszt? Mint a szakembertől megtudtuk, annak idején Debrecen 400 derék polgára szeretett volna egy, a budapesti József malomhoz hasonló üzemet építeni. Így kezdte meg működését 1843-ban az István Gőzmalom, amely a mai Füredi úton, a Malompark Bevásárlóközpont helyén állt. Az akkori tulajdonosok rájöttek, hogy hiába lett szép malma a városnak, ha nincs jó minőségű búza, amit megőröljenek benne. Ezért a Mezőségről, Bánátról, Zomborról olyan vetőmagokat szállítottak, amelytől jó termést vártak. A többi már történelem, az 1862-es londoni világkiállításon ugyanis már az összes kategóriában első helyen szerepelt a hajdúsági liszt.
Családi vállalkozásnak indult az egykori malom
A hajdúnánási malom története 1868-ig nyúlik vissza, amikor egy erdélyi család a településre költözött, és megalapította a Csiha-malmot. Az egyik gyermek, Csiha Győző mérnöknek tanult, bejárta Európa malmait, majd 1942-ben egy korszerű, transzmissziós malmot épített, ami azt jelenti, hogy egyetlen nagy motor hajtotta, az erőátvitelek szíjáttétellel voltak leosztva benne. Amellett, hogy ez egy technikai bravúr volt, nagyon takarékos malmot épített. Viszonyításképpen a jelenlegi üzemben több mint 900 motor működik.
A régi malom emlékét egy beltéri múzeum formájában ma is őrzi a nánási malom. A modern gépek mellett láthatóak egykori elődeik, a serleges felvonó, a rázóasztal, a régi motor, és a vörösfenyőből és cédrusból készített alkatrészek. A régi malom vázára épült 2006-ban a jelenlegi üzem, ügyelve arra, hogy a korábbi épületegyüttest ne bontsák meg. Ráadásul a mai napig a megbecsült erdélyi család nyomán a Csiha-malom nevet viseli.
Külön érdekesség, hogy a második világháborúban kis híján felrobbantották a németek az egész malmot. A létesítmény aláaknázták, a tulajdonos pedig a családi ékszereket adományozta a német tiszteknek azért, hogy megőrizzék művét. Úgy tartják, hogy a végül megkímélt épület alól később a munkások saját kézzel távolították el a robbanóanyagot.
Kiválogatják a rossz búzát a Hajdú Gabona malmaiban
Lakatos Zoltántól megtudtuk, a hajdúnánási üzem 28 ezer tonnát befogadó raktártérrel rendelkezik, vagyis az éves termelésének a fele egyszerre elférne a malomban. Emellett egy közeli, polgári raktárban további 13 ezer tonnát tudnak tárolni. Hozzáfűzte, arra törekednek, hogy a jó minőségű löszháti búzát vásárolják meg. 2025-ben az előző évhez képest jobb minőséget tapasztaltak, a termés legalább 65 százaléka jó búzának mondható.
Mi a malomban egy búzából ritkán őrlünk, augusztusra kialakul az a búzaminőség, amelyet egészen a következő év júliusáig jellemzi az évjáratot. Mivel a silók alkalmasak arra, hogy több csatornán, több nyíláson keresztül áramoljon a búza, egy olyan keveréket alkotunk, aminek a minősége nem ingadozik, hanem egységes és állandó. Mindegy, hogy a gazdasszony mikor veszi le a polcról, vagy a sütőiparos mikor bontja ki a zsákot, ugyanaz a fajta liszt lesz benne, és a piskóta ugyanúgy fog feljönni a tepsiből
– mondta.
Az elnök-vezérigazgató beszélt arról is, kiemelten vigyáznak a liszt egészségi értékeire, a hajdúnánási és berettyóújfalui malomban is működtetnek egy-egy szeparátort, amely kiválogatja az aratási időszakban nedvessé vált, vagy az aszály idején aflatoxinnal fertőzött búzát. A szeparátor fajsúly alapján választja ki a jó minőségű szemeket, gyakorlatilag egy rázóasztalos szerkezet. Működése alapján alulról levegőt kap, felül pedig egy elszívó berendezés található, így a könnyebb, már romlásnak induló szemeket kiválasztja.
A szakember szerint a válogatásnak főképp a teljes kiőrlésű liszteknél van jelentősége. Ezeket általában nem őrlik, hanem darálják, vagyis nem választják szét a maghéjat és a belsőt, márpedig a fertőzések 70 százaléka a héjban található. Így a nem megfelelő, egészséges búzából készített teljes kiőrlésű liszt komoly problémákat is okozhat. Fontos tudni, hogy a búza és a liszt is élő anyag, tehát előfordulhat, hogy olyan petéket tartalmaz, amely hosszabb tárolás esetén egy melegebb spájzban kikelhet. Nagyanyáink soha nem kezdtek addig hozzá a sütéshez, amíg át nem szitálták a lisztet. Ennek köszönhetően nemcsak levegősebbé vált a liszt, hanem az esetleges pondrók fennakadtak a rostán. A mai technológiának köszönhetően már a kialakulásukat is meg tudják előzni azzal, hogy egy olyan erős centrifugába engedik a lisztet, amelyben ezek a peték megzápulnak, növelve a termék szavatossági idejét.
A gépesítésnek köszönhetően jelentősen bővült a két üzem kapacitása is: napi 400 tonna liszt kerül a zsákokba. Évente könnyedén megtermelik a 80 ezer tonnát úgy is, hogy csak hétköznap üzemelnek, de szükség esetén magas kihasználtsággal is terhelhetőek a gépek. A Covid időszakában, amikor mindenki lisztet és vécépapírt akart vásárolni, teljes kapacitással működtek a malmok.
A hajdúsági malom jelenleg olyan felszereltséggel rendelkezik, amely technológiában és színvonalban Nyugat-Európában is megállná a helyét, de legalább ennyire fontos, hogy a megfelelő szakemberek irányítják a gépeket. Lakatos Zoltán elmondta, hogy 1990-ben még 1200-as dolgozói állománnyal működtek. Csak a debreceni, Széchenyi utcai központban többen végeztek munkát, mint most. Jelenleg 130 főt alkalmaz a vállalat, azonban a tevékenységi köre is szűkült. Míg valaha a teljes vármegyét ellátták szemesterménnyel, mára csak a malomipar maradt.
