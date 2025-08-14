2 órája
„Ez a strand jobb, mint a Bahamák!" – van, aki egész nyarát ezen a hajdú-bihari strandon tölti! – fotókkal
Liverpooli és lengyel vendégekkel is találkoztunk... A kempinget és a gyógyvizet istenítik, de még az árakkal is mindenki maximálisan elégedett lehet ezen a hajdú-bihari strandon .
Egy hely, ahol kikapcsolódhatsz a szabad levegőn, ezáltal kiszakadhatsz a mindennapok rohanásából. A fürdés felfrissít, csökkenti a stresszt, miközben a napfény feltölt D-vitaminnal. A strand ideális hely a barátokkal vagy családdal töltött közös élményekhez, sportoláshoz, napozáshoz vagy akár csak egy jó könyv olvasásához is. A hajdú-bihari strandriportjaink sorában a debreceni Aquaticum strandfürdője, a kabai strand, a cívisvárosi SZUSZ Park, a Hajdúnánási Gyógyfürdő, a debreceni kerekestelepi strand és a püspökladányi strand után augusztus 14-én Hajdúdorogra látogattunk el.
A délelőtti órákban már egészen sokan birtokba vették a medencéket, délután pedig még többen látogattak ki a családias, nyugodt, kiválóan parkosított, retró hangulatú Hajdúdorogi Strandfürdőbe, ahol igen kedvező árakkal találkoztunk.
Ezen a hajdú-bihari strandon mindenki jól érzi magát
Amikor ott jártunk, a tanmedencében éppen sok gyermeket tanítottak úszni. Papp Ágnes a medence partjáról nézte gyermekeit. – Egy kislányom és egy fiú ikerpárom van. – Háromszáz méterre lakunk, nagyon szeretünk itt lenni, gyakorlatilag itt töltjük a nyaraink nagy részét.
Kedvezőek a jegyárak, ráadásul kimondottan biztonságos a gyermekeknek. Különösen jó az is, hogy nincs tömeg.
A büfében némileg egészségesebb ételek is lehetnének, de az árakkal elégedettek vagyunk, ebből élnek – fogalmazott az édesanya.
A medencénél beszélgettünk a vízimentőként dolgozó Zsadányi Alízzal is, aki egyébként szintén Hajdúdorogon él. – A strandról már nagyon sok mindent hallottam, úgy gondolom, hogy a legtöbb vendég elégedetten távozik, sokan dicsérik. Az itt dolgozó emberek igen sokat tesznek ezért.
A kedvenc megnyilvánulás számomra az volt, mikor az egyik vendég azt mondta, hogy ez a strand jobb, mint a Bahamák.
Sokaktól azt a visszajelzést kapjuk, hogy a jelenlegi árviszonyok szerint ez a strand az egyi leginkább megfizethető. Május 31-én nyitottunk, azóta dolgozok itt, hál' Istennek nem volt komolyabb probléma, csak kis sebek, horzsolások fordultak elő – ecsetelte.
Tóth Mihály a dorogi strand gondoka. Mint elmondta, akkor boldog leginkább, ha dicséretet kapnak a vendégektől, mert szívvel-lélekkel odafigyelnek arra, hogy tisztaság legyen.
– Mindig jólesik a lelkemnek, ilyenkor én is vidámabban dolgozok. Hétvégén, leginkább vasárnap vannak legtöbben, de sok helyi lakos is kilátogat a délután órákban. Amikor hőségriadó van, 20 óráig vagyunk nyitva, 16 órától kedvezményesek a jegyárak – osztotta meg Tóth Mihály.
A termálvíz is nagyon jó minőségű; a kemping fullon volt
A gyógymedencében több nyugdíjas is pihent. Az egyik pár Hajdúdorogon él, barátaik pedig Nyíregyházán, ezúttal a strandon beszélték ki a hétköznapok történéseit. Elmodták, hogy rendszeresen járnak a fürdőbe, szerintük ez a környéken a legkedvezőbb árú. Ha pedig bezár, Hajdúnánásra látogatnak. – Az ízületek nem úgy mozognak, mint kellene, a kezelések miatt nagyon jól jön a gyógyvíz.
Csodálatos a táj, a víz nagyon jó minőségű.
Bár a büfében nem szoktuk vásárolni, de úgy tudjuk, jó a kiszolgálás, készételek is vannak. A dorogi lakosok többen is járhatnának a strandra – vélekedett az egyik vendég.
A kempingezés lehetőségét pedig rendkívül sokan kihasználják, közel húsz lakókocsis gépjármű parkolt, alig lehetett üres helyet találni.
Volt, aki slambucot főzött, és volt, aki csak más nyaralókkal beszélgetett. Találkoztunk ózdiakkal, akik tavaly húsz napot voltak itt, és most visszatértek. Egy hajdúszoboszlói pár is kempingezett, szinte az egész nyarukat Hajdúdorogon töltik. Azért szeretik, mert nyugodt a környezet, és csak egyetlen hibát tudnak: nincs közös főzőhelyiség. De lengyelek és szlovákok is gyakran vannak a kempingban, most is találkoztunk néhányukkal.
Hajdúdorogi strandriportFotók: Katona Ákos
Természetesen azt sem hagytuk ki, hogy a büfét megnézzük. A pultban a hölgy elárulta, hogy a legtöbben talán hekket vásárolnak sült krumplival, de a babgulyás, a gírosztál is felkapott. A cukros üdítők mellett a söröket is előszeretettel fogyasztják a vendégek.
Külön öröm számukra, hogy a fagylaltukat sokan dicsérik.
A családi vállalkozás számára a visszajelzések fontosak, igyekeznek mindenki igényeinek megfelelni. Csütörtökön a napi különlegesség például a szarvaspörkölt volt.
Egy idősebb nő arról mesélt, hogy ő inkább hazamegy töltött káposztát enni, de már alig várja, hogy jöjjön vissza az unokáival, akik egyébként Liverpoolban élnek, de éppen ma utaztak Hajdúdorogra.
Színes a programkínálat
Percze Mihály, a Hajdúnánási Városi Önkormányzati Képviselő Testület (GAMESZ) vezetője a Haonnak elmondta, hogy naponta átlagosan 250-300 fő látogatja Hajdúdorogon a strandot. Sajnálja, hogy a tavalyihoz képest idén visszaesett a forgalom, ennek okát még nem ismerik, de arra tippelnek, hogy a környéken többen hűsölnek a kerti medencékben.
– Barátságos, tiszta a környezet, nyugodt a helyszín, jegyáraink a környező településekhez képest a legkedvezőbbek. Nagy öröm számunkra, hogy a kemping egyre népszerűbb, Szlovákiából és Lengyelországból is vannak visszatérő vendégeink szinte az egész szezonban.
A szabadtéri programok miatt is sokan szoktak érkezni, most szombaton tuning weekenddel készülünk az autók szerelmeseinek, augusztus 19-én, kedden pedig lesz Beach Party, amin Tomy Montana és Fehér Krisztián is fellép, valamint még DJ Szecsei is itt lesz.
Változó, hogy milyen korosztályú látogatóink vannak, sokszor a programoktól is függ. Júniusban például sok gyerektábor volt, s érdekesség még, hogy ez a strand az egyházi zarándoklat egyik megállópontja. Hajdúdorogról, Nánásról, Hajdúböszörményből, Nyíregyházáról és Debrecenből is sokan jönnek, de hadháziak, téglásiak, újfehértóiak, valamint kálmánházi vendégeink is vannak minden héten. És bízunk benne, hogy a jövőben akár az ország több pontjáról is érkeznek még hozzánk – zárta Percze Mihály.
