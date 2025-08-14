„Ez a strand jobb, mint a Bahamák!" – van, aki egész nyarát ezen a hajdú-bihari strandon tölti! – fotókkal

Egy hely, ahol kikapcsolódhatsz a szabad levegőn, ezáltal kiszakadhatsz a mindennapok rohanásából. A fürdés felfrissít, csökkenti a stresszt, miközben a napfény feltölt D-vitaminnal. A strand ideális hely a barátokkal vagy családdal töltött közös élményekhez, sportoláshoz, napozáshoz vagy akár csak egy jó könyv olvasásához is. A hajdú-bihari strandriportjaink sorában a debreceni Aquaticum strandfürdője, a kabai strand, a cívisvárosi SZUSZ Park, a Hajdúnánási Gyógyfürdő, a debreceni kerekestelepi strand és a püspökladányi strand után augusztus 14-én Hajdúdorogra látogattunk el.

A hajdú-bihari strandok sorában ezúttal Hajdúdorogra látogattunk el

Fotó: Katona Ákos

A délelőtti órákban már egészen sokan birtokba vették a medencéket, délután pedig még többen látogattak ki a családias, nyugodt, kiválóan parkosított, retró hangulatú Hajdúdorogi Strandfürdőbe, ahol igen kedvező árakkal találkoztunk.

Ezen a hajdú-bihari strandon mindenki jól érzi magát

Amikor ott jártunk, a tanmedencében éppen sok gyermeket tanítottak úszni. Papp Ágnes a medence partjáról nézte gyermekeit. – Egy kislányom és egy fiú ikerpárom van. – Háromszáz méterre lakunk, nagyon szeretünk itt lenni, gyakorlatilag itt töltjük a nyaraink nagy részét.

Kedvezőek a jegyárak, ráadásul kimondottan biztonságos a gyermekeknek. Különösen jó az is, hogy nincs tömeg.

A büfében némileg egészségesebb ételek is lehetnének, de az árakkal elégedettek vagyunk, ebből élnek – fogalmazott az édesanya.

A medencénél beszélgettünk a vízimentőként dolgozó Zsadányi Alízzal is, aki egyébként szintén Hajdúdorogon él. – A strandról már nagyon sok mindent hallottam, úgy gondolom, hogy a legtöbb vendég elégedetten távozik, sokan dicsérik. Az itt dolgozó emberek igen sokat tesznek ezért.

A kedvenc megnyilvánulás számomra az volt, mikor az egyik vendég azt mondta, hogy ez a strand jobb, mint a Bahamák.

Sokaktól azt a visszajelzést kapjuk, hogy a jelenlegi árviszonyok szerint ez a strand az egyi leginkább megfizethető. Május 31-én nyitottunk, azóta dolgozok itt, hál' Istennek nem volt komolyabb probléma, csak kis sebek, horzsolások fordultak elő – ecsetelte.

Tóth Mihály a dorogi strand gondoka. Mint elmondta, akkor boldog leginkább, ha dicséretet kapnak a vendégektől, mert szívvel-lélekkel odafigyelnek arra, hogy tisztaság legyen.

– Mindig jólesik a lelkemnek, ilyenkor én is vidámabban dolgozok. Hétvégén, leginkább vasárnap vannak legtöbben, de sok helyi lakos is kilátogat a délután órákban. Amikor hőségriadó van, 20 óráig vagyunk nyitva, 16 órától kedvezményesek a jegyárak – osztotta meg Tóth Mihály.