2 órája
A családok kedvence ez a hajdú-bihari strand, olyan messzi földről is járnak ide, hogy el se hinnéd – fotókkal, videóval
Nem minden a nagy csúszdarengeteg? Van, akinek a nyugalom és a családias környezet számít! Arra a hajdú-bihari strandra, ahol legutóbb jártunk, ez abszolút igaz.
Olyan messziről is jöttek erre a hajdú-bihari strandra, hogy még mi is meglepődtünk! És nem, nem a hajdúszoboszlói Hungarosparól, Európa legnagyobb fürdőkomplexumáról, vagy a debreceni Aquaticumról beszélünk, hanem a Püspökladányban található Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdőről. Perzselő kánikulában és égető szárazságban találkoztunk a vízre vágyó emberekkel a püspökladányi strandon egy hétköznap délutánon, és hamar kiderült, hogy bár nem egy csúszdaparkban járunk, a látogatók mégis imádnak itt fürödni.
Családias hangulatú fürdő a hajdú-bihari strandok között
Noha nagy tömeg egyik medence környékén sem volt, mindenhol elégedett látogatóval találkoztunk, akik a hely családias mivoltát emelték ki leginkább. Így volt ezzel Betti is, akinek a kisgyermekei ugrottak egy „bombát” a kedvünkért az úszómedencébe.
A nagyobbik fiam úszótanfolyamra jár, heti rendszerességgel úszik, edzéseken vesz részt, szóval otthonosan mozog a vízben. Egyébként Hajdúszoboszlóra és Kabára is át szoktunk járni strandolni, de Püspökladányt szeretjük a legjobban, főleg azért, mert családias. Három gyermekem van, így pont ideális
– mondta a püspökladányi édesanya.
Püspökladányi strandriport 2025 augusztusFotók: Vida Márton Péter
Az egyébként Szerepen élő Rebeka testvéreivel és nagymamájával pancsolt a 30 fokos termálvízben, s mint a nagyival közösen tudatták velünk, most éppen „unokázós” hónapot tartanak, strandolnak különböző városokban (például Debrecenben is), és Ladányan egy egész napot terveztek eltölteni közösen, hogy miután a papa végez a munkában, értük tudjon menni.
Ha már kiemeltük a családias légkört, találkoztunk olyan püspökladányi apukákkal is, akik vagy az árnyékban hűsöltek, vagy a medencében úszkáltak gyermekeikkel, és kiderült róluk, hogy a helyi fürdőt szeretik legjobban, mert nyugodt a környezet, nincs tömeg, és maximálisan elégedettek a strand adottságaival.
– Ahogy tudunk, jövünk mindig, ha szabadságon vagyok, akkor jövünk. A kisfiamnak mutattam a szoboszlói csúszdákat, gondolkodtunk, hogy most oda menjünk-e, de leszavazta, nem merte még kipróbálni, úgyhogy végül itt töltjük a napot – mesélte Levente.
Igazi fesztiválhangulat volt a nyári időben a debreceni strandon – fotókkal, videóval
Nagyon messziről is eljönnek a püspökladányi strandra
Nemcsak helyiek vagy a környékbeliek látogatják a nyári strandszezonban a Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdőt:
egy háromfős lengyel társasággal is szóba elegyedtünk, melynek egyik tagja elmondása szerint már legalább 20 alkalommal látogatta meg a ladányi strandot, ez egy újabb, és most egy hétre érkeztek.
– Mondjátok, hogy Zürich-ből jöttünk! – szólt oda a vízben pancsoló fiúknak Viktória, akiről kiderült, hogy Svájcban él, ő eredetileg budapesti, a férje pedig püspökladányi. Most itt vannak a kempingben, a gyerekek élvezik a medencézést, szerdán pedig az adrenalinra fókuszálnak majd: kipróbálják a debreceni strand csúszdáit.
Hogy egy kicsit az árakról is írhassunk, „kénytelenek” voltunk enni egy jégkrémet a büfében,
amiért 1100 forintot fizettünk, de ha inkább sörrel hűtöttük volna le magunkat, akkor 600 és 1200 forint között kellett volna kalkulálni attól függően, hogy mit iszunk (márka, üveges vagy csapolt, és így tovább). Egy fél literes üdítő körülbelül 600 forintba, egy sajtos hot-dog valamivel több mint ezer, a hamburger ára pedig 1600 és 2400 forint között alakul. Persze, a tálételeket se hagyjuk ki: a gírosz 3400 forintba, a különböző tálak pedig ettől valamivel kevesebb összegbe kerülnek.
A hajdú-bihari strandok belépőit és kínálatát (többek között a püspökladányival együtt) összegyűjtöttük korábban, ezekről az alábbi cikkben tájékozódhattok:
Hajdú-bihari strandok: mielőtt csobbanni indulnál, itt egy kis útravaló jegyárakkal, véleményekkel, kínálattal!
Ajánljuk még:
Hamarosan nyit az új debreceni szálloda; lélegzetelállító képeken a belseje!
Nem véletlenül romlik el a tévé, lerántotta a leplet a gyártók titkairól a debreceni szerelő
Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!