A családok kedvence ez a hajdú-bihari strand, olyan messzi földről is járnak ide, hogy el se hinnéd – fotókkal, videóval

Olyan messziről is jöttek erre a hajdú-bihari strandra, hogy még mi is meglepődtünk! És nem, nem a hajdúszoboszlói Hungarosparól, Európa legnagyobb fürdőkomplexumáról, vagy a debreceni Aquaticumról beszélünk, hanem a Püspökladányban található Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdőről. Perzselő kánikulában és égető szárazságban találkoztunk a vízre vágyó emberekkel a püspökladányi strandon egy hétköznap délutánon, és hamar kiderült, hogy bár nem egy csúszdaparkban járunk, a látogatók mégis imádnak itt fürödni.

A forró kánikulában is akadt kedv a játékra ezen a hajdú-bihari strandon

Forrás: Vida Márton Péter

Családias hangulatú fürdő a hajdú-bihari strandok között

Noha nagy tömeg egyik medence környékén sem volt, mindenhol elégedett látogatóval találkoztunk, akik a hely családias mivoltát emelték ki leginkább. Így volt ezzel Betti is, akinek a kisgyermekei ugrottak egy „bombát” a kedvünkért az úszómedencébe.

A nagyobbik fiam úszótanfolyamra jár, heti rendszerességgel úszik, edzéseken vesz részt, szóval otthonosan mozog a vízben. Egyébként Hajdúszoboszlóra és Kabára is át szoktunk járni strandolni, de Püspökladányt szeretjük a legjobban, főleg azért, mert családias. Három gyermekem van, így pont ideális

– mondta a püspökladányi édesanya.