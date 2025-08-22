1 órája
Haj az ételben, sonka helyett parizer, bunkó pincérek: hajdú-bihari éttermek, ahová inkább sose ülj be!
Ahol az étel ehetetlen, a pizza „nyomorult”, és a vendégélményt csak a magas ár fokozza. A legrosszabb hajdú-bihari éttermeket gyűjtöttük össze az értékelések és vélemények alapján.
Egyáltalán nem mindegy, hogy pozitív vagy negatív élményt ad számunkra egy étterem, pláne, hogyha nem egyedül megyünk és egy különleges esemény a cél. Az interneten egy-egy vendéglátó/szórakoztató egység megismerésénél/kiválasztásánál igen nagy segítséget kapunk az emberek véleménye, értékelése alapján. Ez tömegesen és naprakészen mutatja meg számunkra azokat a hajdú-bihari éttermeket is, amiket vagy soha az életben nem szeretnénk kipróbálni, vagy örökre (de minimum hosszú időre) a szívünkbe zárja magát. Hazánk egyébként híres a jó és különleges éttermeiről.
Bár egyes éttermek egymást is lehúzhatják (találkoztunk már ezzel), a nagy számú vélemény alapján mégis viszonylag reális képet kaphatunk a vármegye legrosszabb éttermeiről. Korábban már készítettünk egy debreceni összeállítást – most nézzük a három legrosszabbnak ítélt hajdú-bihari éttermet (kerülve a vármegyeszékhelyet)!
Hajdú-bihari éttermek – van, ahol az édes káposzta is savanyú
Egy hajdúszoboszlói étteremnél az egyik vendég bár megdicsérte a levest, valamint korábbi pozitív tapasztalatai miatt látogatta meg a helyet, minden bizonnyal emlékezetes élményben részesült, amit szóvá is tett:
„Sajnos, az édes káposzta savanykás volt.
Egy másik vendég megelőlegezett bizalommal érkezett az étterembe, hogy egy megfelelően átsült és fogyasztható oldalast kapjon, ám így fogalmazott:
Az egyik oldalas odaégett, míg a másik nem sült meg rendesen. Borzalmas kaját kaptunk.
Az értékelésében (3,9) egyébként nem tűnik annyira vészesnek a vendéglátóhely, ám a negatív kommentek elég erősen lehúzzák.
Az egyik legfrissebb vélemény így szól:
Párommal gondoltuk, kajálunk egyet. Próbálok jót keresni, de nem tudok. Párom kajájában az első két falat után kikacsintott egy kb. 40 centis fekete hajszál, az enyémben mócsingok voltak. Szerinte illett volna minimum egy bocsánatkérés, vagy legalább a szervizdíjat ne számolták volna fel. Beérte volna egy bocsánatkéréssel, amit nem kapott, de gyomorrontást igen.
Rémálom a pizzásdobozban
Bár ma már szinte egymást érik a pizzázók, egy Debrecenhez közeli helynél azonban özönlenek a negatív értékelések, amelyek nem erősítik meg bennünk azt a vágyat, hogy itt költsük el a pénzünket. Eszünkbe juthat a Pókember című filmből az a jelenet, amikor Peter Parker pizzafutárként késett a pizza kiszállításával és ezért nem fizettek neki. Ha egy pizzázó valamilyen garanciát vállal, az már pozitívum, de itt a fogyasztók panaszai hosszú listát adnak.
Az egyik vendég arra panaszkodott, hogy másfél órát várt a pizzájára, miközben a honlapon közzétett információk nem feleltek meg a valóságnak: a „megfizethető” ár helyett drága, gyenge minőségű pizzát kapott.
Többen szóvá tették a gírosztál minőségét is: a hús kellemetlenül csípős volt, olyan, mintha hurka lenne – ami egy alternatív ízlésvilágban bizonyára különleges lehet. Előfordult, hogy sonka helyett parizelt raktak a pizzára, és egyesek a doboz felnyitása után teljesen kiakadtak a kinézete miatt, de olyan is volt, aki a sonkás pizzát meg sem tudta enni.
A legrosszabbra véleményezett étterem – és még mindig működik
Szintén a fürdővárosban működik az az étterem, amely több mint 400 értékelés alapján igen gyengén teljesít. A panaszkönyv hosszú, és a kritikák szerint komoly hiányosságok vannak az étel minőségében. Egy vendég például arra panaszkodott, hogy a menü nem egyezett az étlapon szereplőkkel: a pizza hiányzott, végül csak egy egyszerű, laminált A/4-es lapon kínálták a választékot – feledhetetlen élmény lehetett.
Egy másik kritika szerint romlott ételeket tálaltak fel:
Romlott ételek! … a felposhadt romlott ételt minden zokszó nélkül kiteszik az ember elé! Szégyen!
Az első alkalommal pozitív élményt tapasztaltak a vendégek, de a következő látogatás már csalódást hozott: az eperkrémlevesbe csokifagyi került vanília helyett, az uborkasaláta sós volt, és egyeseknél hasfájást okozott. A kiszolgálás sem volt jobb: az evőeszközök és tányérok erősen megviseltek, az italválaszték szűkös, és a pincérek olykor kioktató megjegyzéseket tettek a vendégekre. Ár-érték arányban a hely valaki szerint katasztrófa – sokan állítják: „soha többet”.
Egy másik panasz szerint a gírosztálban a hús égett és hideg volt, majd amikor visszaküldték, ugyanilyen gyalázatos állapotban hozták vissza. Az étel minősége és a kiszolgálás összessége miatt a vendég végül csak két csillagot adott.
A panaszok többségénél a tulajdonosok általában elintézik annyival a dolgot, hogy megköszönik a vélemény formálást és igyekeznek javítani az ételek minőségén és a kiszolgáláson.
A legkeményebb vélemények ezen éttermek esetében:
- Savanyú édes káposzta
- Odaégett oldalastál
- Ételben talált haj
- Más étel maradéka a választott fogásban
- Csípős gíroszhús
- Parizer sonka helyett
- Romlott étel általánosan
- Pincérek kioktató viselkedése
Természetesen mindig van lehetőség a javulásra és a fejlődésbe és mivel ezen éttermeknél is szép számmal olvashatunk dicsérő, elégedett megjegyzéseket, így talán még van remény számukra is a felzárkózásra. Megjegyzendő, hogy a fentiek ellenére a legrosszabb étterem is közepes minősítést kapott.
