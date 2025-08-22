Haj az ételben, sonka helyett parizer, bunkó pincérek: hajdú-bihari éttermek, ahová inkább sose ülj be!

Egyáltalán nem mindegy, hogy pozitív vagy negatív élményt ad számunkra egy étterem, pláne, hogyha nem egyedül megyünk és egy különleges esemény a cél. Az interneten egy-egy vendéglátó/szórakoztató egység megismerésénél/kiválasztásánál igen nagy segítséget kapunk az emberek véleménye, értékelése alapján. Ez tömegesen és naprakészen mutatja meg számunkra azokat a hajdú-bihari éttermeket is, amiket vagy soha az életben nem szeretnénk kipróbálni, vagy örökre (de minimum hosszú időre) a szívünkbe zárja magát. Hazánk egyébként híres a jó és különleges éttermeiről.

A legrosszabb hajdú-bihari éttermek - panasz az ételre, és a kiszolgálásra (a kép illusztráció!)

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Bár egyes éttermek egymást is lehúzhatják (találkoztunk már ezzel), a nagy számú vélemény alapján mégis viszonylag reális képet kaphatunk a vármegye legrosszabb éttermeiről. Korábban már készítettünk egy debreceni összeállítást – most nézzük a három legrosszabbnak ítélt hajdú-bihari éttermet (kerülve a vármegyeszékhelyet)!

Hajdú-bihari éttermek – van, ahol az édes káposzta is savanyú

Egy hajdúszoboszlói étteremnél az egyik vendég bár megdicsérte a levest, valamint korábbi pozitív tapasztalatai miatt látogatta meg a helyet, minden bizonnyal emlékezetes élményben részesült, amit szóvá is tett:

„Sajnos, az édes káposzta savanykás volt.

Egy másik vendég megelőlegezett bizalommal érkezett az étterembe, hogy egy megfelelően átsült és fogyasztható oldalast kapjon, ám így fogalmazott:

Az egyik oldalas odaégett, míg a másik nem sült meg rendesen. Borzalmas kaját kaptunk.

Az értékelésében (3,9) egyébként nem tűnik annyira vészesnek a vendéglátóhely, ám a negatív kommentek elég erősen lehúzzák.

Az egyik legfrissebb vélemény így szól:

Párommal gondoltuk, kajálunk egyet. Próbálok jót keresni, de nem tudok. Párom kajájában az első két falat után kikacsintott egy kb. 40 centis fekete hajszál, az enyémben mócsingok voltak. Szerinte illett volna minimum egy bocsánatkérés, vagy legalább a szervizdíjat ne számolták volna fel. Beérte volna egy bocsánatkéréssel, amit nem kapott, de gyomorrontást igen.

Rémálom a pizzásdobozban

Bár ma már szinte egymást érik a pizzázók, egy Debrecenhez közeli helynél azonban özönlenek a negatív értékelések, amelyek nem erősítik meg bennünk azt a vágyat, hogy itt költsük el a pénzünket. Eszünkbe juthat a Pókember című filmből az a jelenet, amikor Peter Parker pizzafutárként késett a pizza kiszállításával és ezért nem fizettek neki. Ha egy pizzázó valamilyen garanciát vállal, az már pozitívum, de itt a fogyasztók panaszai hosszú listát adnak.

Az egyik vendég arra panaszkodott, hogy másfél órát várt a pizzájára, miközben a honlapon közzétett információk nem feleltek meg a valóságnak: a „megfizethető” ár helyett drága, gyenge minőségű pizzát kapott.

Többen szóvá tették a gírosztál minőségét is: a hús kellemetlenül csípős volt, olyan, mintha hurka lenne – ami egy alternatív ízlésvilágban bizonyára különleges lehet. Előfordult, hogy sonka helyett parizelt raktak a pizzára, és egyesek a doboz felnyitása után teljesen kiakadtak a kinézete miatt, de olyan is volt, aki a sonkás pizzát meg sem tudta enni.