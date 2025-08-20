1 órája
Akikre büszkék lehetünk: ők kaptak állami elismerést Hajdú-Biharból
Állami elismeréseket adtak át augusztus 20. alkalmából. Mutatjuk, kik lettek a hajdú-bihari díjazottak.
Az államalapítás ünnepe alkalmával több állami, minisztériumi és országos elismerést adtak át a napokban. Szakemberek, tudósok, művészek, hivatásosok és önkéntesek évek, évtizedek óta tartó munkája kap rivaldafényt augusztus 20 közeledtével. Az idei listában is számtalan hajdú-bihari díjazott található, mutatjuk kikre lehet büszke a vármegye.
Hajdú-bihari pedagógus és polgárőr is a díjazottak között
Az oktatói-nevelői pályán eltöltött sikeres évtizedekért Magyar Arany Érdemkeresztet a hajdúszoboszlói pedagódus:
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át a hajdúszoboszlói pedagógus
A Belügyminisztériumban tartott ünnepségen vehette át a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát a Hajdú-Bihar Vármegyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke:
Rangos állami elismerést kapott a hajdú-bihari polgárőrök tiszteletbeli elnöke
Szintén Magyar Érdemrend-kitüntetést vehetett át egy berettyóújfalui vegyészprofesszor, minderről itt írtunk bővebben:
Az államalapítást ünnepelték a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban is. Hajdú-bihari település polgármestere is a díjazottak között volt:
Augusztus 19-én délelőtt a Belügyminisztériumban, délután pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon tisztelegtek augusztus huszadika, az államalapítás és Szent István király emléke előtt. Az ünnepségen országos elismerést vehetett át a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó főtörzsőrmestere:
Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. Mutatjuk a hajdú-bihari díjazottakat:
Hajdú-Bihar vármegye kiváló szakembereit, művészeit ismerték el az államalapítás ünnepén
