Melyik hajdú-bihari településen van a legnagyobb esélyed becsajozni? Csekkold a toplistán!
A szerelem útjai kifürkészhetetlenek, de egy kis matematikával előnyt szerezhetsz. Mutatjuk, hol lakik a legtöbb nő (s férfi) Hajdú-Biharban!
Életünk párjának megtalálása olykor a világ legnehezebb feladatának tűnhet, még akkor is, ha nagyjából tudjuk, milyen személyre vágyunk igazán. Ugyanis, ha ezt nagyjából tisztáztuk magunkban, felmerül a kérdés, hol keressük? Persze is akad bőven megoldás, számtalan applikáció áll a rendelkezésünkre, illetve a személyes kapcsolatteremtésre a szórakozóhelyek, bulik, rendezvények. S mindezek mellé sorakozhatnak be a matematika módszerei. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan növelheted esélyeid Hajdú-Biharban.
Ezen a hajdú-bihari településen él a legtöbb nő
A számok nem hazudnak, s a legnagyobb esély a csajozásra ott adatik, ahol a legtöbb hölgy él. Az alábbiakban összeszedtük, mely az a 10 hajdú-bihari település, amelyekben a legtöbb nő lakik.
A Belügyminisztérium online elérhető, legfrissebb, 2025-ös adatai alapján:
- Debrecen 101 277 fő
- Hajdúböszörmény 15 252 fő
- Hajdúszoboszló 12 618 fő
- Balmazújváros 8989 fő
- Hajdúnánás 8341 fő
- Hajdúsámson 7539 fő
- Berettyóújfalu 7434 fő
- Püspökladány 7037 fő
- Hajdúhadház 6791 fő
- Hajdúdorog 4421 fő
Érdekesség ugyanakkor, hogy a Újiráz az a település Hajdú-Bihar vármegyében, ahol a legnagyobb a nők arány (221 férfi, 263 nő lakos). A második helyen Debrecen és Kismarja áll 53-53 százalékkal.
Hol van férfidominancia Hajdú-Biharban?
Az adatsorokból azt is megtudhatjuk, mely hajdú-bihari településeken laknak a legnagyobb számban a férfiak. Talán nem túl meglepő, hogy ebben a felsorolásban is Debrecen (90 932), Hajdúböszörmény (14 566) és Hajdúszoboszló (11 764) található a dobogón. Őket követi Balmazújváros, Hajdúnánás, Hajdúsámson és Berettyóújfalu, majd Hajdúhadház, Püspökladány és Hajdúdorog.
Összesen 27 hajdú-bihari település van, ahol több férfi lakik, mint nő. A lista élén Bihardancsháza (88 férfi, 72 nő), Ártánd (394 férfi, 323 nő) és Mezőpeterd (367 férfi, 303 nő) áll, ahol egyaránt 55-55 százalék a férfiak arány.
