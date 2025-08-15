Melyik hajdú-bihari településen van a legnagyobb esélyed becsajozni? Csekkold a toplistán!

Életünk párjának megtalálása olykor a világ legnehezebb feladatának tűnhet, még akkor is, ha nagyjából tudjuk, milyen személyre vágyunk igazán. Ugyanis, ha ezt nagyjából tisztáztuk magunkban, felmerül a kérdés, hol keressük? Persze is akad bőven megoldás, számtalan applikáció áll a rendelkezésünkre, illetve a személyes kapcsolatteremtésre a szórakozóhelyek, bulik, rendezvények. S mindezek mellé sorakozhatnak be a matematika módszerei. Az alábbiakban megmutatjuk, hogyan növelheted esélyeid Hajdú-Biharban.

Itt a lista, ezeken a hajdú-bihari településeken találkozhatsz a legtöbb nővel

Forrás: Shutterstock

Ezen a hajdú-bihari településen él a legtöbb nő

A számok nem hazudnak, s a legnagyobb esély a csajozásra ott adatik, ahol a legtöbb hölgy él. Az alábbiakban összeszedtük, mely az a 10 hajdú-bihari település, amelyekben a legtöbb nő lakik.

A Belügyminisztérium online elérhető, legfrissebb, 2025-ös adatai alapján: Debrecen 101 277 fő Hajdúböszörmény 15 252 fő Hajdúszoboszló 12 618 fő Balmazújváros 8989 fő Hajdúnánás 8341 fő Hajdúsámson 7539 fő Berettyóújfalu 7434 fő Püspökladány 7037 fő Hajdúhadház 6791 fő Hajdúdorog 4421 fő

Érdekesség ugyanakkor, hogy a Újiráz az a település Hajdú-Bihar vármegyében, ahol a legnagyobb a nők arány (221 férfi, 263 nő lakos). A második helyen Debrecen és Kismarja áll 53-53 százalékkal.

Hol van férfidominancia Hajdú-Biharban?

Az adatsorokból azt is megtudhatjuk, mely hajdú-bihari településeken laknak a legnagyobb számban a férfiak. Talán nem túl meglepő, hogy ebben a felsorolásban is Debrecen (90 932), Hajdúböszörmény (14 566) és Hajdúszoboszló (11 764) található a dobogón. Őket követi Balmazújváros, Hajdúnánás, Hajdúsámson és Berettyóújfalu, majd Hajdúhadház, Püspökladány és Hajdúdorog.

Összesen 27 hajdú-bihari település van, ahol több férfi lakik, mint nő. A lista élén Bihardancsháza (88 férfi, 72 nő), Ártánd (394 férfi, 323 nő) és Mezőpeterd (367 férfi, 303 nő) áll, ahol egyaránt 55-55 százalék a férfiak arány.

