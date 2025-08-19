2 órája
Hajdú-Bihar vármegye kiváló szakembereit, művészeit ismerték el az államalapítás ünnepén
Az államalapítás alkalmából tartottak ünnepséget. Több szaktárca is elismerést adott át hajdú-bihari szakembereknek, művészeknek.
Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket – számolt a kormany.hu. Ez alkalomból több hajdú-bihari származású vehette át elismerését, kitüntetését. Mutatjuk a listát.
Érdemkereszt-kitüntetéseket vehettek át hajdú-bihari szakemberek
Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta
- Csóka Pál, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei alelnöke részére, a magyar gazdák érdekében végzett fáradhatatlan és magas színvonalú munkája elismeréseként.
Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át a köztársasági elnöktől:
- Dr. Tallósi Béla, biológus, entomológus, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott természetvédelmi területfelügyelője, a Közép-Tisza-Jászság tájegységben végzett több mint két évtizedes ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenysége elismeréseként.
Nagy István agrárminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
- Bartók Józsefné, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegörző Nonprofit Kft. raktárkezelője részére, a növénytermesztési ágazatban eltöltött több évtizedes pontos, lojális és becsületes munkájáért.
- Bene Gyula, egyéni vállalkozó, a HNPI Andaházi bivalytelep ellátója részére, a BihariSík Tájegység természeti értékeinek megőrzésének a jelentős hozzájárulásáért.
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
- Dr. Czipáné Kovács Mária építészmérnök, a Hajdú-Bihar Vármegyei Mérnöki Kamara titkára, az egykori Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Építésfelügyelet vezetője, az építésügyi igazgatás szolgálatában eltöltött kiemelkedő pályája, a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében példaadó elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként.
- Dr. Kovács András Miklós Ybl Miklós-díjas építészmérnök, a KATERV Tervező és Szervező Kft. ügyvezetője és vezető tervezője, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának címzetes egyetemi docense, számos jelentős középületet is magába foglaló, Kelet-Magyarország épített környezetét meghatározó tervezői életműve, valamint értékes oktatói, vezetői munkája és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.
Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
- Dr. Hajdu Lajos matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, Matematikai Intézetének volt igazgatója.
- Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó Katalin gyógyszerész, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, Egészségipari Intézetének igazgatója, Gyógyszertechnológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
- Dr. Kökényesi Sándor, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem emeritus tanácsadója.
- Dr. Nagy Noémi vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, az Imre Lajos Izotóplaboratórium vezetője.
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
- Dr. Gortka-Rákó Erzsébet okleveles szociálpolitikus, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja, tanszékvezető főiskolai tanára.
- Dr. Kiss Attila kutató vegyész, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánhelyettese, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központjának igazgatója.
Hosszabb időn át közművelődési intézményekben vagy közösségi színtereken végzett tevékenysége elismeréseként Csokonai Vitéz Mihály-díjat vehetett át:
- a Lautitia Kóruscsalád
Kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére Népművészet Ifjú Mestere kitüntetésben részesült:
- Szél Gábor néptáncos, a Magyar Állami Népi Együttes tánckari tagja
