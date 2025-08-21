Újabb szakmai mérföldkőhöz érkezett a hajdú-bihari rendőrfőkapitány!

Az államalapítás ünnepe alkalmából adtak át elismeréseket augusztus 19-én a Rendőrségi Igazgatási Központban. Többen is előléptetést kaptak, köztük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Gyurosovics József is. A kitüntetéseket dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány nevében dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át.

Előléptették Gyurosovics Józsefet, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kapitányságvezetőjét

A rendőrség hivatalos oldalán számolt be az államalapítás ünnepe alkalmából tartott eseményről, amelyen

dr. Gyurosovics József László rendőr dandártábornokot vezérőrnaggyá nevezték ki.

