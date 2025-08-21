augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gratulálunk!

2 órája

Újabb szakmai mérföldkőhöz érkezett a hajdú-bihari rendőrfőkapitány!

Címkék#rendőrség#Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Dr Gyurosovics József László#dandártábornok#rendőrfőkapitány

Újabb nagy bejelentés érkezett a hajdú-bihari rendőrök vezetőjéről. Az államalapítás ünnepe alkalmából előléptették Gyurosovics Józsefet.

Haon.hu

Az államalapítás ünnepe alkalmából adtak át elismeréseket augusztus 19-én a Rendőrségi Igazgatási Központban. Többen is előléptetést kaptak, köztük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Gyurosovics József is. A kitüntetéseket dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány nevében dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át.

Előléptették Gyurosovics Józsefet, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kapitányságvezetőjét
Előléptették Gyurosovics Józsefet, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kapitányságvezetőjét
Forrás:  Napló-archív

Nyugdíjba vonulása előtt kapott előléptetést Gyurosovics József

A rendőrség hivatalos oldalán számolt be az államalapítás ünnepe alkalmából tartott eseményről, amelyen

dr. Gyurosovics József László rendőr dandártábornokot vezérőrnaggyá nevezték ki.

Az előléptetés valószínűleg az utolsó jelentős egyéni szakmai mérföldkő lesz a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya számára, aki idén tavasszal jelentette be, hogy ez év végével távozik a posztjáról, s nyugállományba vonul. Minderről itt írtunk korábban:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu