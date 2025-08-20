augusztus 20., szerda

Helyi közélet

2 órája

A hajdú-bihari falvak nadrágszíján is húzna Magyar Péter

Címkék#Magyar Falu Program#Magyar Péter#Gyopáros Alpár

Faluközpont-programot, majd egy újabb fejlesztési programot hirdetett a Tisza Párt elnöke. Gyopáros Alpár, a Magyar falu programért felelős kormánybiztos reagált.

Haon.hu

Gyopáros Alpár, Magyar falu programért felelős kormánybiztos közösségi oldalán reagált a Tisza Párt elnökének vidékfejlesztésiprogram-terveire. Mint írta, Magyar Péter egyszer már hirdetett Faluközpont-programot, amiről a kormánybiztos felvilágosította: ilyen már van, a neve: Magyar Falu Program, ami ráadásul egy sikeres támogatási rendszer.

A hajdú-bihari falvak nadrágszíján is húzna Magyar Péter, reagált Gyopáros Alpár
A hajdú-bihari falvak nadrágszíján is húzna Magyar Péter, reagált Gyopáros Alpár
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Gyopáros Alpár: „Magyar Péter támogatásokat vonna el a falvaktól”

– Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált  5 év alatt – írta augusztus 20-i bejegyzésében Gyopáros Alpár. Hozzátette, 

a Tisza Párt elnöke lényegében forrást vonna el a magyarországi kistelepülésektől.

Gyopáros Alpár kiemelte, a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az „étlapot” ők állítják össze, és a „svédasztalról” azt választanak, amit csak akarnak!

Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára.

– jegyezte meg.

Több tíz milliárd forint jutott eddig Hajdú-Biharba a Magyar Falu Programban

Még augusztus elején járt Hajdú-Bihar vármegyében, Hortobágyon Gyopáros Alpár kormánybiztos. A Haonnak akkor arról számolt be, a 2019-ben indult Magyar Falu Program eddig több mint 1100 milliárd forint fejlesztési forrást biztosított a falvaknak, 

Hajdú-Biharban felhasznált források pedig meghaladták a 40 milliárdot. 

A Magyar Falu Program múltjáról, jelenéről és jövőjéről videóinterjúban is nyilatkozott Gyopáros Alpár:

