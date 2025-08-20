2 órája
A hajdú-bihari falvak nadrágszíján is húzna Magyar Péter
Faluközpont-programot, majd egy újabb fejlesztési programot hirdetett a Tisza Párt elnöke. Gyopáros Alpár, a Magyar falu programért felelős kormánybiztos reagált.
Gyopáros Alpár, Magyar falu programért felelős kormánybiztos közösségi oldalán reagált a Tisza Párt elnökének vidékfejlesztésiprogram-terveire. Mint írta, Magyar Péter egyszer már hirdetett Faluközpont-programot, amiről a kormánybiztos felvilágosította: ilyen már van, a neve: Magyar Falu Program, ami ráadásul egy sikeres támogatási rendszer.
Gyopáros Alpár: „Magyar Péter támogatásokat vonna el a falvaktól”
– Most megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi (!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt – írta augusztus 20-i bejegyzésében Gyopáros Alpár. Hozzátette,
a Tisza Párt elnöke lényegében forrást vonna el a magyarországi kistelepülésektől.
Gyopáros Alpár kiemelte, a Magyar Falu Programot maguk a falvak írják: az „étlapot” ők állítják össze, és a „svédasztalról” azt választanak, amit csak akarnak!
Értem én, hogy a választások közeledtével minél nagyobbat kell kamuznia Petinek, de most még ez sem sikerült … ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára.
– jegyezte meg.
Több tíz milliárd forint jutott eddig Hajdú-Biharba a Magyar Falu Programban
Még augusztus elején járt Hajdú-Bihar vármegyében, Hortobágyon Gyopáros Alpár kormánybiztos. A Haonnak akkor arról számolt be, a 2019-ben indult Magyar Falu Program eddig több mint 1100 milliárd forint fejlesztési forrást biztosított a falvaknak,
Hajdú-Biharban felhasznált források pedig meghaladták a 40 milliárdot.
A Magyar Falu Program múltjáról, jelenéről és jövőjéről videóinterjúban is nyilatkozott Gyopáros Alpár:
Történelmi léptékű vidékfejlesztés: Hortobágyon folytatódott a Magyar Falu Program országjárása
Ajánljuk még:
Durva baleset történt Hajdúhadházon! Több gyerek is megsérült, az egyik autó a tetején állt meg - fotókkal
Elképesztő látványt nyújtott a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – íme, a virágkocsik és a felvonulás – fotókkal, videóval