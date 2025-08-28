augusztus 28., csütörtök

Gyász

1 órája

Gyászol a hajdú-bihari város, két korábbi képviselő is elhunyt

Rengeteget tettek a településért. Kiváló képviselőit gyászolja Hajdúnánás.

Haon.hu

Gyászol Hajdúnánás önkormányzata: fájdalommal és tisztelettel emlékeznek meg a város két korábbi képviselőjéről, Vad Andrásról és Dr. Pappné Bernád Juditról, akik a napokban távoztak - írja közösségi oldalán Bódi Judit, a település polgármestere.

Gyászol Hajdúnánás: két korábbi képviselő, Vad András és Dr. Pappné Bernád Judit a napokban hunyt el
Gyászol Hajdúnánás: két korábbi képviselő, Vad András és Dr. Pappné Bernád Judit a napokban hunyt el
Forrás: Facebook/Bódi Judit

Hálásak vagyunk mindazért, amit településünkért, közösségünkért tettek. Elhivatott munkájuk, felelősségteljes hozzáállásuk, emberi tartásuk maradandó nyomot hagyott mindannyiunk emlékezetében.

- emlékezik meg a polgármester. 

A Ventifilt is gyászolja Dr. Pappné Bernád Juditot

A hajdúnánási gyár is megemlékezett korábbi igazgatónőjének haláláról. Hogy mekkora űrt hagyott a Ventifilt életében a korábbi tulajdonos elvesztése, megtudhatjátok az alábbi cikkből:

