Gyászol a hajdú-bihari város, két korábbi képviselő is elhunyt
Rengeteget tettek a településért. Kiváló képviselőit gyászolja Hajdúnánás.
Gyászol Hajdúnánás önkormányzata: fájdalommal és tisztelettel emlékeznek meg a város két korábbi képviselőjéről, Vad Andrásról és Dr. Pappné Bernád Juditról, akik a napokban távoztak - írja közösségi oldalán Bódi Judit, a település polgármestere.
Hálásak vagyunk mindazért, amit településünkért, közösségünkért tettek. Elhivatott munkájuk, felelősségteljes hozzáállásuk, emberi tartásuk maradandó nyomot hagyott mindannyiunk emlékezetében.
- emlékezik meg a polgármester.
A Ventifilt is gyászolja Dr. Pappné Bernád Juditot
A hajdúnánási gyár is megemlékezett korábbi igazgatónőjének haláláról. Hogy mekkora űrt hagyott a Ventifilt életében a korábbi tulajdonos elvesztése, megtudhatjátok az alábbi cikkből:
Hatalmas veszteség érte a hajdú-bihari gyárat, korábbi igazgatójukat gyászolják
