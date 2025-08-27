Hatalmas veszteség érte a hajdú-bihari gyárat, korábbi igazgatójukat gyászolják

Gyászolnak a hajdúnánási Ventifilt Kft. dolgozói, augusztus 26-án ugyanis elhunyt dr. Pappné Bernád Judit, a cég korábbi tulajdonosa, igazgatónője. A Facebookon megosztott bejegyzés szerint a távozása pótolhatatlan veszteség lesz.

Gyászol a hajdúnánási Ventifilt, elhunyt dr. Pappné Bernád Judit, a gyár korábbi igazgatója

Nélküle a Ventifilt nem lenne az, ami ma. Évtizedeken át fáradhatatlanul, hittel és szeretettel vezette közösségünket, munkássága nyomot hagyott a gyár minden szegletében és sokunk életében

- olvasható a gyár megemlékezésében.

Kiemelik, habár a mindennapok irányításában már nem vett részt, a figyelme mindvégig a cégre összpontosult. Egy korábbi beszélgetésben hangsúlyozza, 1976-tól 2010-ig volt a gyár kötelékében.