Hatalmas veszteség érte a hajdú-bihari gyárat, korábbi igazgatójukat gyászolják
Több évtizedig irányította a település legnagyobb gyárát. Gyászolnak a dolgozók, 79 éves korában elhunyt Dr. Pappné Bernád Judit.
Gyászolnak a hajdúnánási Ventifilt Kft. dolgozói, augusztus 26-án ugyanis elhunyt dr. Pappné Bernád Judit, a cég korábbi tulajdonosa, igazgatónője. A Facebookon megosztott bejegyzés szerint a távozása pótolhatatlan veszteség lesz.
Nélküle a Ventifilt nem lenne az, ami ma. Évtizedeken át fáradhatatlanul, hittel és szeretettel vezette közösségünket, munkássága nyomot hagyott a gyár minden szegletében és sokunk életében
- olvasható a gyár megemlékezésében.
Kiemelik, habár a mindennapok irányításában már nem vett részt, a figyelme mindvégig a cégre összpontosult. Egy korábbi beszélgetésben hangsúlyozza, 1976-tól 2010-ig volt a gyár kötelékében.
Dr. Pappné Bernád Judit 79 éves volt.