augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Hatalmas veszteség érte a hajdú-bihari gyárat, korábbi igazgatójukat gyászolják

Címkék#igazgató#gyár#elhunyt#gyász#Hajdú-Bihar

Több évtizedig irányította a település legnagyobb gyárát. Gyászolnak a dolgozók, 79 éves korában elhunyt Dr. Pappné Bernád Judit.

Haon.hu

Gyászolnak a hajdúnánási Ventifilt Kft. dolgozói, augusztus 26-án ugyanis elhunyt dr. Pappné Bernád Judit, a cég korábbi tulajdonosa, igazgatónője. A Facebookon megosztott bejegyzés szerint a távozása pótolhatatlan veszteség lesz. 

Gyászol a hajdúnánási Ventifilt, elhunyt dr. Pappné Bernád Judit, a gyár korábbi igazgatója
Gyászol a hajdúnánási Ventifilt, elhunyt dr. Pappné Bernád Judit, a gyár korábbi igazgatója
Forrás: illusztráció/MW-archív

Nélküle a Ventifilt nem lenne az, ami ma. Évtizedeken át fáradhatatlanul, hittel és szeretettel vezette közösségünket, munkássága nyomot hagyott a gyár minden szegletében és sokunk életében

- olvasható a gyár megemlékezésében. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kiemelik, habár a mindennapok irányításában már nem vett részt, a figyelme mindvégig a cégre összpontosult. Egy korábbi beszélgetésben hangsúlyozza, 1976-tól 2010-ig volt a gyár kötelékében.

Dr. Pappné Bernád Judit 79 éves volt

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu