Gyászol a debreceni klinika - meghatározó szakember hunyt el
Életének 61. évében elhunyt a klinika Kenézy Gyula Campusának szakmai koordinátora. A Debreceni Egyetem Klinikai Központja gyászolja Dr. Gaál Jánost.
Elhunyt Gaál János, gyászol a debreceni klinika
Életének 61. évében elhunyt Dr. Gaál János, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika Kenézy Gyula Campus telephelyének szakmai koordinátora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék MTA doktora tudományos címmel rendelkező habilitált egyetemi docense. Halálával e szakterület meghatározó alakja távozott - írja a Debreceni Egyetem Klinikai Központja a weboldalán.
Ahogy az a klinikai központ megemlékezésében olvasható, betegellátó tevékenységét a Debreceni Orvostudományi Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikáján kezdte. 1996-ban belgyógyászatból, 1999-ben reumatológiából szakvizsgázott, majd 2006-ban allergológia és klinikai immunológia szakorvosi képesítést szerzett. 2001-ben az egykori Kenézy Gyula Kórház Reumatológiai és Fizioterápiás Osztályán kezdett el dolgozni, ahol adjunktusként, 2003-tól főorvosként, 2006-tól részlegvezető főorvosként, majd 2018-tól osztályvezető főorvosként végezte gyógyító tevékenységét.
2022-től a Reumatológiai, majd a Reumatológiai és Immunológiai Klinika Kenézy Gyula Campus telephelyén szakmai koordinátori teendőket látott el.
Gyászol a Debreceni Egyetem Klinikai Központja, ezek voltak dr. Gaál János legfontosabb intézkedései
Hozzáteszik, a legfontosabb általa bevezetett és felügyelt eljárások közé tartozott az autoimmun kórképekben szenvedők szívizom érintettségének szűrésére a myocardiális gallium-szcintigráfia, ugyanezen betegek a nyelőcső motilitás-zavarainak képi megjelenítésére a Tc99m DTPA nyelőcső szcintigráfia és a reumatoid arthritis betegség aktivitásának leképezésére a Tc99m HMPAO jelzett leukocyta ízületi szcintigráfia és Tc99m jelzett antigranulocyta szcintigráfia. Személyéhez köthető a radioizotópos synoviorthesis végzése is. A teljes megemlékezést elolvashatjátok a Klinikai Központ weboldalán.
