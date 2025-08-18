Rekordszámú gólyát engednek szabadon Hortobágyon

Soha nem látott mennyiségben érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba az idei nyáron – a gyógyult madarak közül több mint százat most ünnepélyesen visszaengednek a természetbe – tudatta portálunkkal a Hortobágyi Madárkórház. A Madárkórház közleménye szerint augusztus 20-án délben a nagyröpde előtti kunhalomnál kerül sor a több mint 100 gólya szabadon engedésére, amely egyben a hortobágyi Hídi vásár egyik leglátványosabb és legkedveltebb programpontja is. A szervezők arra is emlékeztetnek: a gólyák különleges módon minden évben szinte napra pontosan nemzeti ünnepeinkhez igazítják vonulásukat – március 15-én érkeznek, augusztus 20-án pedig Afrikába indulnak.

Forrás: Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítvány

Honnan érkezett ez a rengeteg gólya?

Az idei rekord hátterében az áll, hogy sok, áramütést vagy láb- és szárnysérülést szenvedett fiókát szállítottak be a nyár folyamán, akiket sikerült felgyógyítani. Azokat a madarakat, amelyek még nem állnak teljesen készen a vonulásra, a szakemberek átteleltetik, és tavasszal engedik majd szabadon.

A közönség számára a program különleges élményt tartogat, hiszen a madarakat a látogatók közül jelentkezők bocsáthatják útjukra.

A madarakat a látogatók közül jelentkezők bocsáthatják útjukra

A Madárkórház augusztus 19-én és 20-án számos kísérőrendezvénnyel – többek között rajzversennyel, ragadozómadár-bemutatóval, kreatív sarokkal, habpartival és szakvezetéssel – várja az érdeklődőket.

A szervezők szerint a különleges esemény egyszerre szól a természet védelméről, az ünnepi hagyományokról és a közösségi élményről.

