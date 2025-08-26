Katonából lett tűzoltó Gerebenics Károly, aki most már Hajdú-Biharért dolgozik

A szabályozott, fegyelmezett munkavégzés híve Gerebenics Károly tűzoltó ezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatója. Nem is várhatnánk tőle mást, hiszen mielőtt a katasztrófavédelem kötelékébe lépett, a Magyar Honvédségnél töltött be különböző beosztásokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett a hajdú-bihari igazgatóság élére, új beosztását 2025. június elsejétől tölti be. Az eltelt hetek tapasztalatairól, a hajdú-bihari állományról és a kihívásokról beszélgettünk vele. Interjú Gerebenics Károllyal.

Gerebenics Károly tűzoltó ezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új vezetője

Forrás: Tóth Imre

Honnan érkezett ide a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére, milyen szakmai háttér áll ön mögött?

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a vezetője voltam a június elsejei kinevezésem előtt. A pályámat nem a katasztrófavédelemnél, hanem a Magyar Honvédségnél kezdtem. Mindig is érdekelt a hivatásos, egyenruhás lét, a haditechnika és az ezzel kapcsolatos szabályozott, fegyelmezett munkavégzés. Az egyetem elvégzése után az első beosztásomban a Magyar Honvédség állományába, Szombathelyre kerültem, majd 5 év után sikerült hazakerülnöm először Nyírtelekre, majd Nyíregyházán töltöttem be a honvédségnél különböző beosztásokat. Az akkor utolsó nyíregyházi laktanya parancsnokaként fejeztem be a honvédségi pályafutásomat, hiszen átszervezések történtek a Magyar Honvédségnél, laktanyák bezárása, megszüntetése folyt. Nem szerettem volna már helyőrséget váltani, ezért kerestem a lehetőséget, hogy egy másik rendvédelmi szervnél dolgozzak, így esett a katasztrófavédelemre a választás. Akkor lehetőségem volt a Nyíregyházi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetői beosztásának a betöltésére. Polgári védelmi feladatokat végeztünk 2012-es katasztrófavédelmi átalakulásig, amikor összevonták a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat, illetve a katasztrófavédelem már akkor is működő szervezeteit. Megalakultak a katasztrófavédelmi kirendeltségek, az akkori Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél lettem polgári védelmi felügyelő, majd pedig kirendeltségvezető, 10 évig töltöttem be ez a beosztást. Ez év júniusától pedig főigazgató úr felajánlotta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói beosztását, amire egy jelentős kihívásként gondolok, illetve egy olyan feladatként, ami a hivatásos pályámnak a csúcspontja lehet. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy ezt jól, az elöljárók, az itteni állomány és természetesen az itteni lakosság megelégedésére végezzem.