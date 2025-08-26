1 órája
Katonából lett tűzoltó Gerebenics Károly, aki most már Hajdú-Biharért dolgozik
Hivatásos pályájának csúcspontja lehet ez a beosztás. Gerebenics Károly, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új vezetője kihívásként tekint az itteni feladatokra.
A szabályozott, fegyelmezett munkavégzés híve Gerebenics Károly tűzoltó ezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatója. Nem is várhatnánk tőle mást, hiszen mielőtt a katasztrófavédelem kötelékébe lépett, a Magyar Honvédségnél töltött be különböző beosztásokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett a hajdú-bihari igazgatóság élére, új beosztását 2025. június elsejétől tölti be. Az eltelt hetek tapasztalatairól, a hajdú-bihari állományról és a kihívásokról beszélgettünk vele. Interjú Gerebenics Károllyal.
Honnan érkezett ide a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére, milyen szakmai háttér áll ön mögött?
A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a vezetője voltam a június elsejei kinevezésem előtt. A pályámat nem a katasztrófavédelemnél, hanem a Magyar Honvédségnél kezdtem. Mindig is érdekelt a hivatásos, egyenruhás lét, a haditechnika és az ezzel kapcsolatos szabályozott, fegyelmezett munkavégzés. Az egyetem elvégzése után az első beosztásomban a Magyar Honvédség állományába, Szombathelyre kerültem, majd 5 év után sikerült hazakerülnöm először Nyírtelekre, majd Nyíregyházán töltöttem be a honvédségnél különböző beosztásokat. Az akkor utolsó nyíregyházi laktanya parancsnokaként fejeztem be a honvédségi pályafutásomat, hiszen átszervezések történtek a Magyar Honvédségnél, laktanyák bezárása, megszüntetése folyt. Nem szerettem volna már helyőrséget váltani, ezért kerestem a lehetőséget, hogy egy másik rendvédelmi szervnél dolgozzak, így esett a katasztrófavédelemre a választás. Akkor lehetőségem volt a Nyíregyházi Polgári Védelmi Kirendeltség vezetői beosztásának a betöltésére. Polgári védelmi feladatokat végeztünk 2012-es katasztrófavédelmi átalakulásig, amikor összevonták a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokat, illetve a katasztrófavédelem már akkor is működő szervezeteit. Megalakultak a katasztrófavédelmi kirendeltségek, az akkori Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél lettem polgári védelmi felügyelő, majd pedig kirendeltségvezető, 10 évig töltöttem be ez a beosztást. Ez év júniusától pedig főigazgató úr felajánlotta a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói beosztását, amire egy jelentős kihívásként gondolok, illetve egy olyan feladatként, ami a hivatásos pályámnak a csúcspontja lehet. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy ezt jól, az elöljárók, az itteni állomány és természetesen az itteni lakosság megelégedésére végezzem.
Tehát nem volt a klasszikus értelemben vett „vonulós tűzoltó”. Ez jelent bármiféle nehézséget?
Nem jelent nehézséget, hiszen sokáig voltam a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője. Én is elvégeztem azt a katasztrófavédelmi tiszti átképzőt, ami ahhoz kellett, hogy ezt a beosztást betölthettem, illetve nagyon sok káreset felszámolásában én magam is részt vettem, vonultam, ha kellett, hiszen a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének vonulási kötelezettsége van kiemelkedő káreseteknél. Folyamatosan igyekeztem saját magamat képezni és minden egyéb képzésen részt venni, ami ahhoz kell, hogy a beavatkozói, tűzoltói munkával is teljes mértékben tisztában legyek.
Mekkora váltást jelentet átkerülni Hajdú-Biharba? Az itteni laktanyákat sikerült már felkeresnie, megismerni az egységeket?
Szabolcshoz képest jelentős változás Hajdú-Bihar, más a vármegyének a veszélyeztetettsége, más az itteni állomány, az itteni feladat. Első legfontosabb feladatomnak tekintettem, hogy először végigjárjam az összes olyan létesítményt, ami hozzánk tartozik, elmentem minden tűzoltóságra, minden katasztrófavédelmi őrsre, a vezető állománnyal, illetve a beavatkozó állománnyal is beszélgettem. Azt látom, hogy egy nagyon jó, nagyon jól felkészült, elkötelezett hivatástudattal teli állomány van Hajdú-Bihar vármegyében is, ez mindenféleképpen garancia arra, hogy az itteni feladatvégzés nagyon magas szinten folyjon. Szintén nagyon fontos volt, hogy az itteni közigazgatási vezetőkkel, rendvédelmi szervek és együttműködő szervek vezetőivel egy folyamatos kapcsolatfelvétel kialakuljon, ebben már nagyon jól állok. Van még feladat, hiszen a katasztrófavédelem egy nagyon széles körű együttműködésben végzi a feladatát.
Milyen megoldandó feladatokkal szembesült a látogatások során? Miben kell segíteni az állományt?
Igyekeztem őszintén beszélni és elmondani az elvárásaimat, az elképzeléseimet a kollégáknak. A beavatkozó állomány is őszintén nyilvánult meg, elmondta azokat a kéréseket, amivel úgy gondolják, hogy jobban, komfortosabban lehet működni. Ezek magának a laktanyának az állapotára, az infrastrukturális fejlesztésekre irányultak főként, illetve a védőfelszerelések, a technika fejlesztési lehetőségeire. Azon vagyunk, hogy ezek mind megvalósuljanak, persze ez mindig költségvetésfüggő, hiszen egy szigorú, takarékos gazdálkodásra vagyunk mi is ítélve, mint ahogy minden közigazgatáson résztvevő szerv.
Milyen fejlesztések vannak most kilátásban?
A gépjárműbeszerzések országosan történnek a katasztrófavédelem rendszerében. Országosan folyamatban van gépjárműfecskendő és magasból mentő beszerzése, bízunk benne, hogy Hajdú-Bihar vármegye is részesülni fog ezekből a beszerzésekből, és akkor még magasabb szintre tudjuk a technikai eszközeinknek a fejlettségét hozni, és fiatalítani a járműpark átlagéletkorát. Kisebb jellegű beszerzések, védőeszközöknek a beszerzése, javítása helyben is folyik természetesen, illetve a laktanyáknak a karbantartása, a sportolási lehetőségeknek a fejlesztése is folyamatosan történik. Igyekszünk a lehetőségeket maximálisan kihasználni.
Hogy állunk az állomány terén? Mennyire vonzó ma tűzoltónak lenni?
A tűzoltói lét egy hivatás, ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. A toborzási tevékenységet folyamatosan végezzük, ez eredményesnek bizonyul. Hajdú-Biharban is sikerül azokat a lehetőségeket megragadni, ami biztosítja azt, hogy az utánpótlást folyamatosan tudjuk biztosítani. Jelenleg is tíz főnek a beiskolázása fog megtörténni szeptembertől Budapesten, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Az állomány itt is cserélődik, a fluktuáció jelen van a mi szervezetünknél is. Debrecen, Hajdú-Bihar vármegye jelentős fejlődés alatt áll, jelentős beruházások történnek, ennek a munkaerő-elszívó hatása megjelenik a katasztrófavédelemnél is.
Önmaga elég milyen kihívásokat állított, mit lát legnagyobb feladatának?
Nekem mindig a legfontosabb a fegyelmezett, szakszerű munkavégzés volt. Ez egy rendvédelmi szervnél alapvető követelmény, viszont emellett nagyon fontosnak tartottam mindig a jó munkahelyi légkörnek a kialakítását. Ennek érdekében mindent megtettem eddig a vezetői beosztásaimban, itt is ez a legfontosabb terv. Természetesen nem azt mondom, hogy jelenleg nem ez van, most is egy jól működő szervezet a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, de mindent lehet jobban csinálni, mindent lehet fejleszteni.
Illetve nagyon fontos az önkénteseknek a bevonása a szervezet feladatvégzésébe. Hajdú-Biharban nagyon sok önkéntes szervezet – mentőszervezetek, mentőcsoportok – van, melyek segítenek, támogatják a munkánkat. Az ő bevonásuk, az ő fejlesztésük nem állhat meg, ezt folyamatosan végezni kell, hiszen a legnagyobb segítség, ha egy káreset közelében van egy önkéntes mentőszervezet, és ők már tudnak egy kezdeti beavatkozást vagy legalább egy információgyűjtést elvégezni, mire a hivatásos egység kivonul. Ezért szeretném őket még fejleszteni és támogatni.
Ha egy kicsit kitekintünk a szakmáról, hogyan töltődik fel? Mivel tölti a szabadidejét? Ahhoz, hogy itt is helyt tudjon állni, kell egy kiegyensúlyozott háttér.
Nagyon fontos, hogy az időnket be tudjuk osztani, erre törekszem én is. Mindig is nagyon fontos volt számomra a család, most is az, igyekszem az időmet úgy beosztani, hogy a munka és a család egyensúlya megmaradjon. Kertes házban lakom, nagyon szeretek barkácsolni, kertészkedni, ezek az elfoglaltságok kikapcsolnak, biztosítják azt, hogy regenerálódni tudjon a gondolkodásom, az agyam is, illetve most nagy örömömre megszületett az első unokám is, a vele eltöltött idő teljes kikapcsolódást tud adni. A telefonom természetesen éjjel-nappal be van kapcsolva, ez kötelező elvárás úgymond. Ha bármi történik a vármegyében, amiről nekünk tudnunk kell, akkor az ügyelet hív, jelenti, a megfelelő intézkedéseket ez alapján tudjuk végezni. Mióta katasztrófavédelemnél dolgozok, azóta tulajdonképpen állandóvá vált az életemben, hogy bármikor elérhetőnek kell lenni, ezt már megszokta a család és tudomásul vették, hogy ez ezzel jár.
