Helyi közélet

3 órája

Napokig nem lesz ez a szolgáltatás több településen sem Hajdú-Biharban!

Mutatjuk, mely településeket érinti! Összesen öt településen lesz több napos gázszünet Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Az OPUS Tigáz értesítése alapján több hajdú-bihari településen is teljes gázszünet lesz augusztus 13-án reggel 6 órától augusztus 15-én reggel 6-ig. Kérik továbbá, hogy a gázszünet ideje alatt a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében minden gázkészülék előtti csapot tartsanak zárva, illetve ne vételezzenek gázt a megadott időszak alatt. Mutatjuk, mely településeket érinti a kimaradás!

Teljes gázszünet Hajdú-Bihar több településén is
Teljes gázszünet Hajdú-Bihar több településén is
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az alábbi településeken lesz gázszünet Hajdú-Biharban

  • Görbeháza
  • Hajdúdorog
  • Polgár
  • Tiszagyulaháza
  • Újtikos

