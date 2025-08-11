Helyi közélet
3 órája
Napokig nem lesz ez a szolgáltatás több településen sem Hajdú-Biharban!
Mutatjuk, mely településeket érinti! Összesen öt településen lesz több napos gázszünet Hajdú-Biharban.
Az OPUS Tigáz értesítése alapján több hajdú-bihari településen is teljes gázszünet lesz augusztus 13-án reggel 6 órától augusztus 15-én reggel 6-ig. Kérik továbbá, hogy a gázszünet ideje alatt a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében minden gázkészülék előtti csapot tartsanak zárva, illetve ne vételezzenek gázt a megadott időszak alatt. Mutatjuk, mely településeket érinti a kimaradás!
Az alábbi településeken lesz gázszünet Hajdú-Biharban
- Görbeháza
- Hajdúdorog
- Polgár
- Tiszagyulaháza
- Újtikos
