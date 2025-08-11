Napokig nem lesz ez a szolgáltatás több településen sem Hajdú-Biharban!

Az OPUS Tigáz értesítése alapján több hajdú-bihari településen is teljes gázszünet lesz augusztus 13-án reggel 6 órától augusztus 15-én reggel 6-ig. Kérik továbbá, hogy a gázszünet ideje alatt a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében minden gázkészülék előtti csapot tartsanak zárva, illetve ne vételezzenek gázt a megadott időszak alatt. Mutatjuk, mely településeket érinti a kimaradás!

Teljes gázszünet Hajdú-Bihar több településén is

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az alábbi településeken lesz gázszünet Hajdú-Biharban

Görbeháza

Hajdúdorog

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

