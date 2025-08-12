Szünetelni fog a gázszolgáltatás ezen a településen

Görbeházán augusztus 13-án reggel 6 órától augusztus 15-én reggel 6 óráig karbantartás miatt teljesen szünetel a gázszolgáltatás – hívják fel a figyelmet Görbeháza közösségi oldalán.

Görbeházán karbantartás miatt teljesen szünetel a gázszolgáltatás

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szolgáltatáskimaradás ideje alatt a lakosság türelmét és megértését kérik, valamint javasolják, hogy mindenki időben készüljön fel a két napos leállásra.

