Közszolgáltatás
3 órája
Szünetelni fog a gázszolgáltatás ezen a településen
Két napos leállás jön.
Görbeházán augusztus 13-án reggel 6 órától augusztus 15-én reggel 6 óráig karbantartás miatt teljesen szünetel a gázszolgáltatás – hívják fel a figyelmet Görbeháza közösségi oldalán.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szolgáltatáskimaradás ideje alatt a lakosság türelmét és megértését kérik, valamint javasolják, hogy mindenki időben készüljön fel a két napos leállásra.
