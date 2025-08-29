Helyi közélet
Játszótér és kutyafuttató: tovább fejlődik a népszerű hajdú-bihari sportpálya - látványtervekkel
Ahogy azt korábban megírtuk, hamarosan befejeződik a Gázláng pálya felújítása Hajdúszoboszlón. A lakosság javaslatainak figyelembe vételével elkészült a II. ütem látványterve is - írja közösségi oldalán Czeglédi Gyula, a fürdőváros polgármestere.
Reméljük, hogy a következő években önkormányzatunk pénzügyi kondíciója lehetővé teszi, hogy fokozatosan megvalósítsuk a következő elemeket: további sportpályák, nagy méretű, árnyékolt játszótér és kutyafuttató.
– tette hozzá.
További látványtervek a Gázláng pályáról itt:
