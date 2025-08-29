Játszótér és kutyafuttató: tovább fejlődik a népszerű hajdú-bihari sportpálya - látványtervekkel

Ahogy azt korábban megírtuk, hamarosan befejeződik a Gázláng pálya felújítása Hajdúszoboszlón. A lakosság javaslatainak figyelembe vételével elkészült a II. ütem látványterve is - írja közösségi oldalán Czeglédi Gyula, a fürdőváros polgármestere.

Elkészült a Gázláng pálya második ütemének látványterve

Forrás: Facebook/Czeglédi Gyula

Reméljük, hogy a következő években önkormányzatunk pénzügyi kondíciója lehetővé teszi, hogy fokozatosan megvalósítsuk a következő elemeket: további sportpályák, nagy méretű, árnyékolt játszótér és kutyafuttató.

– tette hozzá.

További látványtervek a Gázláng pályáról itt:

Játszótér is lesz kialakítva a Gázláng pályán

Forrás: Facebook/Czeglédi Gyula

Így nézne ki a kutyafuttató a hajdúszoboszlói sportpályán

Forrás: Facebook/Czeglédi Gyula

