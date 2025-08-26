Szinte rá sem lehet ismerni a hajdú-bihari sportpályára, hamarosan a lakók is kipróbálhatják - videóval

A felújítás befejező szakaszához érkezett a Gázláng pálya, jelenleg az utolsó simítások zajlanak, folyamatban van a műszaki átadás-átvétel - írja a közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.

Hamarosan a sportolóké lehet a felújított Gázláng pálya Hajdúszoboszlón

Forrás: Facebook/Czeglédi Gyula

Még egy kis türelemre van szükség, de jó hír, hogy várhatóan szeptember közepétől a hajdúszoboszlói lakosság ismét birtokba veheti a város legújabb modern és rendezett sport- és közösségi terét

- tette hozzá.

A Gázláng pálya közel 650 millió forintból újult meg

A polgármester még a projekt nyitórendezvényén, 2024 novemberében számolt be arról, hogy a 2 és fél hektáros területet teljesen felújítják, ehhez az elnyert 500 millió forinthoz az önkormányzat 150 milliót rak hozzá.

A sport és rekreációs célú fejlesztés keretében többek között négysávos, 400 méteres rekortán burkolatú futópálya létesült, kombinált kosár- és kézilabda pályát alakítottak ki rektorán burkolattal és labdafogó kerítéssel, pályatartozékokkal, vízelvezetéssel, 128 négyzetméteren műfüves cageball-pálya épült valamennyi pályatartozékkal, továbbá 144 négyzetméternyi műfű burkolatú fedett kültéri kondiparkot is telepítettek változatos kültéri fitnesz eszközökkel.

