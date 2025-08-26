49 perce
Szinte rá sem lehet ismerni a hajdú-bihari sportpályára, hamarosan a lakók is kipróbálhatják - videóval
Várhatóan szeptember közepén lehet újra a közösségé a sportpálya. Teljesen megújult a Gázláng pálya.
A felújítás befejező szakaszához érkezett a Gázláng pálya, jelenleg az utolsó simítások zajlanak, folyamatban van a műszaki átadás-átvétel - írja a közösségi oldalán Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere.
Még egy kis türelemre van szükség, de jó hír, hogy várhatóan szeptember közepétől a hajdúszoboszlói lakosság ismét birtokba veheti a város legújabb modern és rendezett sport- és közösségi terét
- tette hozzá.
A Gázláng pálya közel 650 millió forintból újult meg
A polgármester még a projekt nyitórendezvényén, 2024 novemberében számolt be arról, hogy a 2 és fél hektáros területet teljesen felújítják, ehhez az elnyert 500 millió forinthoz az önkormányzat 150 milliót rak hozzá.
A sport és rekreációs célú fejlesztés keretében többek között négysávos, 400 méteres rekortán burkolatú futópálya létesült, kombinált kosár- és kézilabda pályát alakítottak ki rektorán burkolattal és labdafogó kerítéssel, pályatartozékokkal, vízelvezetéssel, 128 négyzetméteren műfüves cageball-pálya épült valamennyi pályatartozékkal, továbbá 144 négyzetméternyi műfű burkolatú fedett kültéri kondiparkot is telepítettek változatos kültéri fitnesz eszközökkel.
