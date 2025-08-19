Óvodások, kisiskolások lepték el Debrecen belvárosát, ilyen volt a Galiba-felvonulás – fotókkal, videóval

augusztus 19., kedd

A Debreceni Virágkarnevál előestéjén is tartottak nagyszabású eseményt. Óvodások, kisiskolások tömegével telt meg a belváros a Galiba-felvonuláson.

Haon.hu

A Galiba-felvonulás a legkisebbek számára egy kivételes élmény. Jól szemlélteti a Debreceni Virágkarnevál hosszú ideje tartó hagyományát, hogy sok-sok évvel ezelőtt, egészen pontosan 2012-ben indították el a Galiba Gyermekfesztivált annak érdekében, hogy a legkisebbeket is bevonják a napokon át tartó színes-zenés, élményekkel teli virágkarnevál programjai közé.

Galiba-felvonulás a Debreceni Virágkarneválon
A Debreceni Virágkarnevál előestéjén óriási hangulatot csináltak Debrecenben a Galiba-felvonuláson
Forrás: Katona Ákos

Hamisítatlan karneváli élmény a Galiba-felvonuláson

A Galiba Gyermekfesztivál idén augusztus 16-án kezdődött. Öt napon át bábelőadások, koncertek, táncbemutatók várták a kicsiket. Az augusztus 20-i nagy virágkarneváli menet előtt egy nappal, koraeste tartották a Galiba-felvonulást, ahol helyi óvodák és iskolák gyermekközösségei mutatkoztak be különböző, nagyon kedves virágkocsi-kompozíciókkal.

Galiba gyermekfelvonulás a Debreceni Virágkarneválon

Fotók: Katona Ákos

Díszített virágkocsikkal vonultak végig a város főutcáján óvodás és iskolás csoportok augusztus 19-én 17:00 órakor a Dósa Nádor térről az Emlékkertig.

A kis virágkocsik karneváli menete 18:30-kor érkezett meg az Emlékkertbe, ahol 19:00 órakor a Kiskalász zenekar gyerekkoncertje koronázta meg az élményt. 

A kiskocsik augusztus 20–21-én még maradnak az Emlékkertben, így azok is megcsodálhatják a gyerekek munkáját, akik lemaradtak a felvonulásról.

A kicsik vidámságát a nagyok bulija követi, ugyanis augusztus 20-án 22 órától a Halott Pénz ad koncertet a Kossuth téren, hogy egy fergeteges, emlékezetes koncerttel zárja le a Virágkarnevál hetét, melynek sok emlékezetes fellépőnek adott helyszínt.

