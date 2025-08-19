Óvodások, kisiskolások lepték el Debrecen belvárosát, ilyen volt a Galiba-felvonulás – fotókkal, videóval

A Galiba-felvonulás a legkisebbek számára egy kivételes élmény. Jól szemlélteti a Debreceni Virágkarnevál hosszú ideje tartó hagyományát, hogy sok-sok évvel ezelőtt, egészen pontosan 2012-ben indították el a Galiba Gyermekfesztivált annak érdekében, hogy a legkisebbeket is bevonják a napokon át tartó színes-zenés, élményekkel teli virágkarnevál programjai közé.

A Debreceni Virágkarnevál előestéjén óriási hangulatot csináltak Debrecenben a Galiba-felvonuláson

Forrás: Katona Ákos

Hamisítatlan karneváli élmény a Galiba-felvonuláson

A Galiba Gyermekfesztivál idén augusztus 16-án kezdődött. Öt napon át bábelőadások, koncertek, táncbemutatók várták a kicsiket. Az augusztus 20-i nagy virágkarneváli menet előtt egy nappal, koraeste tartották a Galiba-felvonulást, ahol helyi óvodák és iskolák gyermekközösségei mutatkoztak be különböző, nagyon kedves virágkocsi-kompozíciókkal.