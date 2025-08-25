Erre készülj
55 perce
Megszűnik a csomagszállító hasznos szolgáltatása, a jövőben így veheted át csomagjaid
A felhasználóknak küldtek közleményt. Fontos bejelentést tett a Foxpost.
Augusztus végétől már nem lesz elérhető a Foxpost mobilalkalmazása, tájékoztatta a csomagszállító szolgáltató a felhasználóit.
Eddig érhető el a Foxpost mobilapplikációja
Mindennek hátterében az áll, hogy tavaly FoxPost és a Packeta összeolvadt. Az utóbbi mögött álló konzorcium vásárolta fel az előbbit, ám a Magyarországon a Foxpost név marad meg.
A felhasználóknak küldött közlemény szerint várhatóan a következő év, azaz 2026 második felében érkezik egy új mobilapplikáció. Mindez azt jelenti, hogy
az új Foxpost-app bevezetéséig csak a webes felületen keresztül lehet intézni a csomagátvételt- és feladást.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Széljárás
2 órája
Új részletek a ballon debreceni kényszerleszállásáról, megszólalt a pilóta és egy szemtanú is
Ezt ne hagyja ki!Tájékoztatás
1 órája
Nem lesz se internet, se tv, se telefon! – leállást jelentettek be Hajdú-Biharban ennél a szolgáltatónál
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre