Megszűnik a csomagszállító hasznos szolgáltatása, a jövőben így veheted át csomagjaid

Augusztus végétől már nem lesz elérhető a Foxpost mobilalkalmazása, tájékoztatta a csomagszállító szolgáltató a felhasználóit.

Eddig érhető el a Foxpost mobilapplikációja

Mindennek hátterében az áll, hogy tavaly FoxPost és a Packeta összeolvadt. Az utóbbi mögött álló konzorcium vásárolta fel az előbbit, ám a Magyarországon a Foxpost név marad meg.

A felhasználóknak küldött közlemény szerint várhatóan a következő év, azaz 2026 második felében érkezik egy új mobilapplikáció. Mindez azt jelenti, hogy

az új Foxpost-app bevezetéséig csak a webes felületen keresztül lehet intézni a csomagátvételt- és feladást.

