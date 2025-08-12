Éjszakai aszfaltozás miatt forgalomkorlátozás lesz Debrecenben

Jól halad Debrecenben a Szoboszlói út – Erzsébet utca – Miklós utca – Külsővásártér csomópont fejlesztése, a következő napokban azonban éjszakai aszfaltozási munkák miatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Külsővásártér – Széchenyi utca – Nyugati utca csomópontban – tudatta portálunkkal Debrecen önkormányzata. A forgalomkorlátozás három ütemben történik.

Aszfaltozás miatt forgalomkorlátozás lesz Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Forgalomkorlátozás a Külsővásártér – Széchenyi utca – Nyugati utca csomópontban

Mint írják, a munkálatok célja, hogy a csomópont burkolata egy szintbe kerüljön a Külsővásártér és a Nyugati utca jelenlegi burkolatával. Ez lehetővé teszi, hogy a kivitelezés következő ütemében – a külsővásártéri külső forgalmi sávok lezárása alatt – a forgalmat erre az új felületre tereljék.

Az aszfaltozás három ütemben, a forgalom minél kisebb zavarása érdekében éjszakai munkavégzéssel, augusztus 13-14-15-én zajlik majd.

2025. augusztus 13. – A Széchenyi utca belváros felőli ágának lezárása Részleges zárás 21 órától, teljes zárás 23.00 - 03.00 óra között (az autóbuszállomásról induló utolsó járatok után).

Az érintett szakaszra csak a Külsővásártér felől, jobbra kanyarodva lehet behajtani.

Minden más irányból a behajtás tilos, az autóbuszok terelőútvonalon közlekednek. 2025. augusztus 14. – A csomópont középső részének lezárása Részleges zárás 21 órától, teljes zárás 23.00 - 03.00 óra között.

A Külsővásártér és a Nyugati utca felől a balra kanyarodás tilos.

A Széchenyi utcáról mindkét irányból csak jobbra kanyarodás lehetséges. 2025. augusztus 15. – A Széchenyi utca István út felőli ágának lezárása Részleges zárás 21 órától, teljes zárás 23.00 - 03.00 óra között.

Az érintett szakaszra minden irányból tilos lesz a behajtás.

Az István út – Széchenyi utca csomópontban a tehergépjárművek és autóbuszok terelését jelzőőrök irányítják.

A Kürtös utca – Széchenyi utca kereszteződésben minden járművet a Kishegyesi út irányába terelnek, szintén jelzőőrös irányítással

A hivatal arra kéri az érintett útszakaszokon közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, az ideiglenes táblák és a jelzőőrök utasításai szerint közlekedjenek.

Ajánljuk még: