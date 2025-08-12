2 órája
Éjszakai aszfaltozás miatt forgalomkorlátozás lesz Debrecenben
Éjszakai aszfaltozási munkák zajlanak majd miatt több ütemben a Külsővásártér csomópontjában. Emiatt forgalomkorlátozás lép érvénybe.
Jól halad Debrecenben a Szoboszlói út – Erzsébet utca – Miklós utca – Külsővásártér csomópont fejlesztése, a következő napokban azonban éjszakai aszfaltozási munkák miatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe a Külsővásártér – Széchenyi utca – Nyugati utca csomópontban – tudatta portálunkkal Debrecen önkormányzata. A forgalomkorlátozás három ütemben történik.
Forgalomkorlátozás a Külsővásártér – Széchenyi utca – Nyugati utca csomópontban
Mint írják, a munkálatok célja, hogy a csomópont burkolata egy szintbe kerüljön a Külsővásártér és a Nyugati utca jelenlegi burkolatával. Ez lehetővé teszi, hogy a kivitelezés következő ütemében – a külsővásártéri külső forgalmi sávok lezárása alatt – a forgalmat erre az új felületre tereljék.
Az aszfaltozás három ütemben, a forgalom minél kisebb zavarása érdekében éjszakai munkavégzéssel, augusztus 13-14-15-én zajlik majd.
2025. augusztus 13. – A Széchenyi utca belváros felőli ágának lezárása
- Részleges zárás 21 órától, teljes zárás 23.00 - 03.00 óra között (az autóbuszállomásról induló utolsó járatok után).
- Az érintett szakaszra csak a Külsővásártér felől, jobbra kanyarodva lehet behajtani.
- Minden más irányból a behajtás tilos, az autóbuszok terelőútvonalon közlekednek.
2025. augusztus 14. – A csomópont középső részének lezárása
- Részleges zárás 21 órától, teljes zárás 23.00 - 03.00 óra között.
- A Külsővásártér és a Nyugati utca felől a balra kanyarodás tilos.
- A Széchenyi utcáról mindkét irányból csak jobbra kanyarodás lehetséges.
2025. augusztus 15. – A Széchenyi utca István út felőli ágának lezárása
- Részleges zárás 21 órától, teljes zárás 23.00 - 03.00 óra között.
- Az érintett szakaszra minden irányból tilos lesz a behajtás.
- Az István út – Széchenyi utca csomópontban a tehergépjárművek és autóbuszok terelését jelzőőrök irányítják.
- A Kürtös utca – Széchenyi utca kereszteződésben minden járművet a Kishegyesi út irányába terelnek, szintén jelzőőrös irányítással
A hivatal arra kéri az érintett útszakaszokon közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, az ideiglenes táblák és a jelzőőrök utasításai szerint közlekedjenek.
