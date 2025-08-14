Fontos változás lesz a hajdú-bihari város közlekedésében - erről minden arra járónak tudnia kell!

Megváltozik a forgalmi rend a Bethlen, a Luther utca, valamint a Szilfákalja kereszteződésében - írja a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal a közösségi oldalán. A változtatások célja a gyorsabb áthaladás, valamint, hogy növekedjen a kereszteződés átbocsátó képessége.

Változik a forgalmi rend a hajdúszoboszlói kereszteződésben

Forrás: illusztráció/MW-archív

A bejegyzésből kiderül, a legjelentősebb változás, hogy a Bethlen és Luther utcákról sávonkénti irányítás mellett lehet kikanyarodni, azaz egyidőben lesz zöld a balra kanyarodóknak, majd ezután az egyenesen és jobbra haladóknak. Ezzel egyidejűleg a Kossuth és a Puskin utcai lámpákat is hozzáigazítják a programhoz.

Kiemelik, az új programra való áttérés augusztus 17-én, reggel történik. Kérik továbbá a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek a kereszteződésben

