Új szakaszába lép a Külsővásártér felújítása, változik a forgalmi rend, mutatjuk a részleteket
A Külsővásártér – Széchenyi utca – Nyugati utca csomópont felújítása új szakaszához érkezett.
Változik a forgalmi rend: sikeresen lezárult a múlt héten zajlott éjszakai munkavégzés a Külsővásártér – Széchenyi utca – Nyugati utca csomópontban, most pedig a beruházás következő üteme indul: a külső sávokban kezdődnek meg a felújítási munkák – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Változik a forgalmi rend augusztus 20-ától
A kivitelező augusztus 18–19-én az elkészült új belső sávokban alakítja ki az ideiglenes forgalomtechnikát – a szükséges jelzőlámpákkal, útburkolati jelekkel és egy új ideiglenes lámpa telepítésével a Postakert és az Arany János utcák kereszteződésében. Ezt követően augusztus 20-án hajnali 3 órától már ezekbe a belső sávokba terelik a forgalmat, hogy a külső oldalak felszabaduljanak a munkálatokhoz.
A debreceni önkormányzat arra kéri az autósokat és a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek az érintett szakaszon.
Változik a DKV-járatok menetrendje is
