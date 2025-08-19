augusztus 19., kedd

2 órája

Új szakaszába lép a Külsővásártér felújítása, változik a forgalmi rend, mutatjuk a részleteket

A Külsővásártér – Széchenyi utca – Nyugati utca csomópont felújítása új szakaszához érkezett.

Haon.hu

Változik a forgalmi rend: sikeresen lezárult a múlt héten zajlott éjszakai munkavégzés a Külsővásártér – Széchenyi utca – Nyugati utca csomópontban, most pedig a beruházás következő üteme indul: a külső sávokban kezdődnek meg a felújítási munkák – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Lezárult a múlt héten zajlott éjszakai munkavégzés, ezért változik a forgalmi rend
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Változik a forgalmi rend augusztus 20-ától

A kivitelező augusztus 18–19-én az elkészült új belső sávokban alakítja ki az ideiglenes forgalomtechnikát – a szükséges jelzőlámpákkal, útburkolati jelekkel és egy új ideiglenes lámpa telepítésével a Postakert és az Arany János utcák kereszteződésében. Ezt követően augusztus 20-án hajnali 3 órától már ezekbe a belső sávokba terelik a forgalmat, hogy a külső oldalak felszabaduljanak a munkálatokhoz.

A debreceni önkormányzat arra kéri az autósokat és a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek az érintett szakaszon.

Változik a DKV-járatok menetrendje is

Augusztus 20-án, a Debreceni Virágkarnevál programjai miatt módosított menetrenddel közlekednek a DKV villamosai, buszai és trolijai is. Ezekről, valamint az ügyeletekről ebben a cikkünkben olvashatsz bővebben:

Érdekelnek a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös programjai? Kattints erre a cikkünkre, s tudj meg többet az idei augusztus 20-i eseményekről Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében:

