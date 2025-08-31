augusztus 31., vasárnap

Mi van az égen?

1 órája

Földönkívüli űrszonda lenne? Hajdú-bihari csillagászt kérdeztünk róla

Címkék#űrszonda#idegen objektum#üstökös#csillagász

Ritka vendég közelít a Naprendszer felé! Az objektum egy világhírűprofesszor szerint földönkívüli űrszonda, mások azonban sokkal józanabb magyarázattal élnek – utánajártunk kinek lehet igaza.

Haon.hu

Július elején fedezték fel a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumot, amely október 30-án kerül a Naphoz legközelebb. A Harvard Egyetem professzora, Avi Loeb kiemelte, hogy a titokzatos égitest saját fényt bocsát ki, ami szerinte úgy fest, mintha egy jármű bekapcsolt fényszórókkal közlekedne. Ez valójában is egy földönkívüli űrszonda lenne? Debreceni szakembert kérdeztünk a témával kapcsolatban.

Földönkívüli űrszonda közeledik Avi Loeb szerint
Nagy fénye, sebessége és a hiperbola pályája miatt a csillagközi objektum Avi Loeb szerint földönkívüli űrszonda is lehet
Forrás:  Illusztráció: MW-archív 

A 3I/ATLAS üstököst többek közt az teszi különlegessé, hogy az objektumon nem alakult ki a tipikus üstökösfarok, ami tovább gyengíti a természetes eredetű magyarázatot. A Harvard professzora, Avi Loeb azt javasolta, hogy az emberiség küldjön Morse-kódos üzenetet az objektum felé, például: „Hello, üdvözlünk a környékünkön. Béke!” Szerinte, ha valóban kapcsolatot lehetne teremteni, a kommunikációhoz a legfejlettebb mesterséges intelligenciát kellene használni a dekódoláshoz, ami teljesen új szintre emelné a csillagászat és az idegen élet kutatásának lehetőségeit. 

A Debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület sajtófelelőse, Szoboszlai Endre a Haon megkeresésére válaszolt az objektummal kapcsolatos kérdésekre.

Igaza lehet a professzornak, földönkívüli űrszonda lenne?

– Avi Loeb professzort tisztelem, mint izraeli kollégát. Álláspontját én a tekintetben nem osztom, hogy mindjárt egy idegen civilizáció mesterséges objektumára gondolt, amikor vizsgálta a feltűnt objektumot – kezdte Szoboszlai Endre.

A sajtófelelős kiemelte azonban, hogy a 3I/ATLAS néven ismertté vált „égi titok” minden bizonnyal nem egy idegen civilizáció űrjárműve, hanem egy olyan ritka üstökös, mely nem a Naprendszerünk égi vándora, hanem a csillagközi térből hatolt be a Naprendszerbe.

– Az üstökösök általában a mi saját Naprendszerünk égi vándorai, ám ritkán lehetséges olyan helyzet, hogy egy ilyen objektum a csillagközi térből érkezik. Ez a titokzatosnak beállított és közelítő „utazó” 2025 október végén éri majd el a napközeli helyzetét. Mérete, az üstökös magja, valószínűleg hozzávetőlegesen 20 kilométeres lehet, száguldási sebessége pedig körülbelül 60 kilométer másodpercenként. Azt kell mondjam, hogy kicsit lehangoló lesz a magánvéleményem: ez nem egy másik civilizáció hírhozója. Bárcsak az lenne, mert akkor meggyőződhetnénk róla, hogy nem a Föld nevű bolygó az egyetlen olyan égitest, ahol technikai alkotásokat is létrehozó civilizáció fejlődött ki – fejtette ki Szoboszlai Endre, majd hozzátette:

A valóság mindig egyszerűbb és természetesebb a „csodavárásoktól.” A magánvéleményem szerint ez esetben benne van a szenzációhajhászás, elvégre azt jobban világgá kürtölik, ha valaki azt állítja, hogy közeleg egy idegen civilizáció űrjárműve.

A 3I/ATLAS áthaladó vendégként érkezett a Naprendszerbe
Forrás: MW Archív

Azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy Avi Loeb véleményét a tudományos világ nem osztja, mindenesetre érdekes és valószínűleg még sokáig téma lesz. Arra a kérdésre, hogy az ehhez hasonló objektumok megfigyelhetőek-e hazánkból a csillagászok számára, a következőket mondta:

Magyarországról is komoly csillagászati megfigyeléseket lehet végezni, még akkor is, ha olyan hatalmas obszervatóriumok nincsenek, mint jó néhány híres csillagvizsgáló a világ más pontjain. Sok hazai szakcsillagász-kutató fedezett már fel üstökösöket, kisbolygókat, szupernóvákat és sorolhatnánk tovább kiválóságaink tudományos munkásságát.

 Szoboszlai Endre az idegen civilizációk létezésével kapcsolatosan korábban már kifejtette az álláspontját.

Az égbolt csodáinak felfedezése Debrecenben

Szeptember 4-től szívesen látjuk az égbolt csodáira kíváncsi érdeklődőket a debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület foglalkozásain, melyek minden csütörtökön 17 órától zajlanak a DEMKI Újkerti Közösségi Házban, a Jerikó út 17. szám alatt – zárta szerkesztőségünknek adott interjúját Szoboszlai Endre, csillagász-ismeretterjesztő, újságíró.

