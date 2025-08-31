1 órája
Földönkívüli űrszonda lenne? Hajdú-bihari csillagászt kérdeztünk róla
Ritka vendég közelít a Naprendszer felé! Az objektum egy világhírűprofesszor szerint földönkívüli űrszonda, mások azonban sokkal józanabb magyarázattal élnek – utánajártunk kinek lehet igaza.
Július elején fedezték fel a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumot, amely október 30-án kerül a Naphoz legközelebb. A Harvard Egyetem professzora, Avi Loeb kiemelte, hogy a titokzatos égitest saját fényt bocsát ki, ami szerinte úgy fest, mintha egy jármű bekapcsolt fényszórókkal közlekedne. Ez valójában is egy földönkívüli űrszonda lenne? Debreceni szakembert kérdeztünk a témával kapcsolatban.
A 3I/ATLAS üstököst többek közt az teszi különlegessé, hogy az objektumon nem alakult ki a tipikus üstökösfarok, ami tovább gyengíti a természetes eredetű magyarázatot. A Harvard professzora, Avi Loeb azt javasolta, hogy az emberiség küldjön Morse-kódos üzenetet az objektum felé, például: „Hello, üdvözlünk a környékünkön. Béke!” Szerinte, ha valóban kapcsolatot lehetne teremteni, a kommunikációhoz a legfejlettebb mesterséges intelligenciát kellene használni a dekódoláshoz, ami teljesen új szintre emelné a csillagászat és az idegen élet kutatásának lehetőségeit.
A Debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület sajtófelelőse, Szoboszlai Endre a Haon megkeresésére válaszolt az objektummal kapcsolatos kérdésekre.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Igaza lehet a professzornak, földönkívüli űrszonda lenne?
– Avi Loeb professzort tisztelem, mint izraeli kollégát. Álláspontját én a tekintetben nem osztom, hogy mindjárt egy idegen civilizáció mesterséges objektumára gondolt, amikor vizsgálta a feltűnt objektumot – kezdte Szoboszlai Endre.
A sajtófelelős kiemelte azonban, hogy a 3I/ATLAS néven ismertté vált „égi titok” minden bizonnyal nem egy idegen civilizáció űrjárműve, hanem egy olyan ritka üstökös, mely nem a Naprendszerünk égi vándora, hanem a csillagközi térből hatolt be a Naprendszerbe.
– Az üstökösök általában a mi saját Naprendszerünk égi vándorai, ám ritkán lehetséges olyan helyzet, hogy egy ilyen objektum a csillagközi térből érkezik. Ez a titokzatosnak beállított és közelítő „utazó” 2025 október végén éri majd el a napközeli helyzetét. Mérete, az üstökös magja, valószínűleg hozzávetőlegesen 20 kilométeres lehet, száguldási sebessége pedig körülbelül 60 kilométer másodpercenként. Azt kell mondjam, hogy kicsit lehangoló lesz a magánvéleményem: ez nem egy másik civilizáció hírhozója. Bárcsak az lenne, mert akkor meggyőződhetnénk róla, hogy nem a Föld nevű bolygó az egyetlen olyan égitest, ahol technikai alkotásokat is létrehozó civilizáció fejlődött ki – fejtette ki Szoboszlai Endre, majd hozzátette:
A valóság mindig egyszerűbb és természetesebb a „csodavárásoktól.” A magánvéleményem szerint ez esetben benne van a szenzációhajhászás, elvégre azt jobban világgá kürtölik, ha valaki azt állítja, hogy közeleg egy idegen civilizáció űrjárműve.
Azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy Avi Loeb véleményét a tudományos világ nem osztja, mindenesetre érdekes és valószínűleg még sokáig téma lesz. Arra a kérdésre, hogy az ehhez hasonló objektumok megfigyelhetőek-e hazánkból a csillagászok számára, a következőket mondta:
Magyarországról is komoly csillagászati megfigyeléseket lehet végezni, még akkor is, ha olyan hatalmas obszervatóriumok nincsenek, mint jó néhány híres csillagvizsgáló a világ más pontjain. Sok hazai szakcsillagász-kutató fedezett már fel üstökösöket, kisbolygókat, szupernóvákat és sorolhatnánk tovább kiválóságaink tudományos munkásságát.
Szoboszlai Endre az idegen civilizációk létezésével kapcsolatosan korábban már kifejtette az álláspontját.
Az égbolt csodáinak felfedezése Debrecenben
– Szeptember 4-től szívesen látjuk az égbolt csodáira kíváncsi érdeklődőket a debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület foglalkozásain, melyek minden csütörtökön 17 órától zajlanak a DEMKI Újkerti Közösségi Házban, a Jerikó út 17. szám alatt – zárta szerkesztőségünknek adott interjúját Szoboszlai Endre, csillagász-ismeretterjesztő, újságíró.
Ajánljuk még:
Felhőszakadással és zivatarokkal érhet véget a nyár Hajdú-Biharban, még jégeső is lehet! – fotókkal!
Órákig nem lesz áram több hajdú-bihari településen - itt a teljes lista!