Földönkívüli űrszonda lenne? Hajdú-bihari csillagászt kérdeztünk róla

Július elején fedezték fel a 3I/ATLAS nevű csillagközi objektumot, amely október 30-án kerül a Naphoz legközelebb. A Harvard Egyetem professzora, Avi Loeb kiemelte, hogy a titokzatos égitest saját fényt bocsát ki, ami szerinte úgy fest, mintha egy jármű bekapcsolt fényszórókkal közlekedne. Ez valójában is egy földönkívüli űrszonda lenne? Debreceni szakembert kérdeztünk a témával kapcsolatban.

Nagy fénye, sebessége és a hiperbola pályája miatt a csillagközi objektum Avi Loeb szerint földönkívüli űrszonda is lehet

Forrás: Illusztráció: MW-archív

A 3I/ATLAS üstököst többek közt az teszi különlegessé, hogy az objektumon nem alakult ki a tipikus üstökösfarok, ami tovább gyengíti a természetes eredetű magyarázatot. A Harvard professzora, Avi Loeb azt javasolta, hogy az emberiség küldjön Morse-kódos üzenetet az objektum felé, például: „Hello, üdvözlünk a környékünkön. Béke!” Szerinte, ha valóban kapcsolatot lehetne teremteni, a kommunikációhoz a legfejlettebb mesterséges intelligenciát kellene használni a dekódoláshoz, ami teljesen új szintre emelné a csillagászat és az idegen élet kutatásának lehetőségeit.

A Debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület sajtófelelőse, Szoboszlai Endre a Haon megkeresésére válaszolt az objektummal kapcsolatos kérdésekre.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Igaza lehet a professzornak, földönkívüli űrszonda lenne?

– Avi Loeb professzort tisztelem, mint izraeli kollégát. Álláspontját én a tekintetben nem osztom, hogy mindjárt egy idegen civilizáció mesterséges objektumára gondolt, amikor vizsgálta a feltűnt objektumot – kezdte Szoboszlai Endre.

A sajtófelelős kiemelte azonban, hogy a 3I/ATLAS néven ismertté vált „égi titok” minden bizonnyal nem egy idegen civilizáció űrjárműve, hanem egy olyan ritka üstökös, mely nem a Naprendszerünk égi vándora, hanem a csillagközi térből hatolt be a Naprendszerbe.

– Az üstökösök általában a mi saját Naprendszerünk égi vándorai, ám ritkán lehetséges olyan helyzet, hogy egy ilyen objektum a csillagközi térből érkezik. Ez a titokzatosnak beállított és közelítő „utazó” 2025 október végén éri majd el a napközeli helyzetét. Mérete, az üstökös magja, valószínűleg hozzávetőlegesen 20 kilométeres lehet, száguldási sebessége pedig körülbelül 60 kilométer másodpercenként. Azt kell mondjam, hogy kicsit lehangoló lesz a magánvéleményem: ez nem egy másik civilizáció hírhozója. Bárcsak az lenne, mert akkor meggyőződhetnénk róla, hogy nem a Föld nevű bolygó az egyetlen olyan égitest, ahol technikai alkotásokat is létrehozó civilizáció fejlődött ki – fejtette ki Szoboszlai Endre, majd hozzátette: