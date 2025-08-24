Helyi közélet
1 órája
Fesztiválhangulat uralkodott Tetétlenen
Jó hangulat uralkodott a településen
Forrás: Facebook / Bodó Sándor
Igazi fesztiválhangulat fogadta szombaton a tetétlenieket. Bodó Sándor országgyűlési képviselő a közösségi oldalán osztotta meg, hogy egy igazi ünnepi délutánon volt jelen.
Mint írta, az ünnepségen mindenki ismer mindenkit, minden korosztály számára volt program, helyi és ismert fellépők szórakoztatták a közönséget. A nap során Fülöp Károlyné díszpolgári elismerést vehetett át.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre