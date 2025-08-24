augusztus 24., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Fesztiválhangulat uralkodott Tetétlenen

Fesztiválhangulat uralkodott Tetétlenen

Jó hangulat uralkodott a településen

Forrás: Facebook / Bodó Sándor

Igazi fesztiválhangulat fogadta szombaton a tetétlenieket. Bodó Sándor országgyűlési képviselő a közösségi oldalán osztotta meg, hogy egy igazi ünnepi délutánon volt jelen. 

Forrás: Facebook / Bodó Sándor

Mint írta, az ünnepségen mindenki ismer mindenkit, minden korosztály számára volt program, helyi és ismert fellépők szórakoztatták a közönséget. A nap során Fülöp Károlyné díszpolgári elismerést vehetett át.

 

