Fesztiválhangulat uralkodott Tetétlenen

Igazi fesztiválhangulat fogadta szombaton a tetétlenieket. Bodó Sándor országgyűlési képviselő a közösségi oldalán osztotta meg, hogy egy igazi ünnepi délutánon volt jelen.

Fülöp Károlyné díszpolgári elismerést kapott

Forrás: Facebook / Bodó Sándor

Mint írta, az ünnepségen mindenki ismer mindenkit, minden korosztály számára volt program, helyi és ismert fellépők szórakoztatták a közönséget. A nap során Fülöp Károlyné díszpolgári elismerést vehetett át.