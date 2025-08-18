Célt értek a Fészek lakóparkban élők, az önkormányzat áttervezteti a beruházást

Ősszel víziközmű-fejlesztés kezdődik a Fészek lakóparkban, amely része a debreceni szennyvíztelephez és a város egészére kiterjedő hálózatfejlesztéshez kapcsolódó munkáknak. A kivitelező a napokban szórólapot helyezett el az érintett utcákban, ahol a „HV-1-jelű hígítóvíz” szakmai kifejezést használta, amely néhány lakóban aggodalmat keltett. Széles Diána alpolgármester azonnal tájékoztatást kért a szakemberektől, s kiderült, szó sincs arról, hogy bármilyen vegyszer folyna a csövekben. Sima víz fog folyni, amivel majd a gyárakban a tisztított szennyvizet hígítják.

A vízvezeték építése fontos, de az nem a Fészek lakóparkon megy majd át

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Széles Diána fentiek kapcsán azt is tudatta, hogy a vezeték nyomvonala a Tócópart és a Kecskerágó utca érintett szakaszán kizárólag önkormányzati területen, az aszfaltos út alatt halad majd, nem a zöldterületen. Ezzel együtt augusztus 18-án délutánra találkozóra hívta az érintett lakókat.