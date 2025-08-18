1 órája
Célt értek a Fészek lakóparkban élők, az önkormányzat áttervezteti a beruházást
A debreceni lakók véleménye mindig fontos az önkormányzat számára. A Fészek lakópark lakosai egy tervezett beruházás miatt tiltakoztak.
Ősszel víziközmű-fejlesztés kezdődik a Fészek lakóparkban, amely része a debreceni szennyvíztelephez és a város egészére kiterjedő hálózatfejlesztéshez kapcsolódó munkáknak. A kivitelező a napokban szórólapot helyezett el az érintett utcákban, ahol a „HV-1-jelű hígítóvíz” szakmai kifejezést használta, amely néhány lakóban aggodalmat keltett. Széles Diána alpolgármester azonnal tájékoztatást kért a szakemberektől, s kiderült, szó sincs arról, hogy bármilyen vegyszer folyna a csövekben. Sima víz fog folyni, amivel majd a gyárakban a tisztított szennyvizet hígítják.
Széles Diána fentiek kapcsán azt is tudatta, hogy a vezeték nyomvonala a Tócópart és a Kecskerágó utca érintett szakaszán kizárólag önkormányzati területen, az aszfaltos út alatt halad majd, nem a zöldterületen. Ezzel együtt augusztus 18-án délutánra találkozóra hívta az érintett lakókat.
A Fészel lakópark lakói elutasítják a tervezett nyomvonalat
Közben, augusztus 17-én késő este a Fészek lakópark lakosai a polgármesteri hivatalnak küldött nyílt levelet juttattak el a helyi sajtóhoz, melyben elutasították a „Déli Gazdasági Övezet (DGÖ) és Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGŐ) HV-1-jelű hígítóvíz” vezeték nyomvonalának Fészek lakóparkon keresztülvezetését.
Szerintük az akkumulátorgyárak vízigényeinek ellátására irányuló nyomvonal a lakóparkban a Kecskerágó, Tócópart, Lóskúti és Naprózsa utcákat egyaránt érinti. Egy ponton hatalmas, parkosított előkeretet kettészelve halad ki a város nem lakott részére.
Az esélyét sem szeretnénk megadni annak, hogy a legkisebb baj is essen hosszú évek alatt felépített házainkban, rendbe tett és folyamatosan karbantartott környezetünkben. Továbbá tudjuk, hogy bármelyik kivitelező által okozott esetleges kár megtérítése milyen procedúrával jár
– írták. Közölték, nem vegyszerek miatt aggódnak, hanem
- a kivitelezés során történő esetleges károkozástól, a kártérítési procedúrától,
- ingatlanjaik értékcsökkenésétől
- a kivitelezés során vétett esetleges hibák későbbi következményeitől (például talajkimosás, statikai állapotromlás).
Fentiek miatt a nyomvonal felülvizsgálatát és megváltoztatását kérték.
A debreceni önkormányzat meghallgatta a lakók kérését
A debreceni Fészek lakóparkban élők észrevételeire figyelemmel egy tervezett vízvezeték nyomvonalát az önkormányzat áttervezteti, így az a lakópark területét nem érinti majd
– közölte augusztus 18-án délután kiadott közleményében Debrecen Polgármesteri Hivatala.
Mint írják, Papp László polgármester, valamint Széles Diána alpolgármester – az érintett terület önkormányzati képviselője – 2025. augusztus 18-án, hétfőn délután a Régi Városházán találkozott a Fészek lakóparkot is érintő beruházással kapcsolatban kétségeiket megfogalmazók képviselőivel.
Mint Papp László polgármester rámutatott, az önkormányzat viszonylag gyorsan reagált, hiszen vasárnap este, éjszaka kapott egy petíciót, amelyben a Fészek lakóparkban élők leírták az észrevételeiket a tervezett víziközmű-beruházással kapcsolatban, s ő hétfőn reggel már összehívta a szakembereket alternatívák kidolgozását kérve tőlük. Hétfőn délután kettőkor már megoldási javaslatot is tudott tenni az önkormányzat a Fészek lakóparkban élők számára.
Eszerint a vízvezeték tervezett nyomvonalát korrigálják, s az nem fogja érinteni a Fészek lakópark területét, hanem azt elkerülve, a Határ úti ipari park területét érintve halad majd. Ez a megoldás elfogadható és megnyugtató volt az érintett lakosok számára.
Papp László a megbeszélésen hangsúlyozta: a lakossági észrevételek mindig fontosak a város önkormányzata számára, és a realitásokat is figyelembe véve beépítették azt ebbe a fejlesztésbe.
