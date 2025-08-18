Vérzéses lázzal fertőzött betegeket azonosítottak Hajdú-Biharban!

Az országban három betegnél, köztük két hajdú-bihari személynél mutattak ki haemorrhagiás-láz megbetegedést – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a hazai járványügyi helyzetről adott heti tájékoztatójából, azt is leírják, hol fertőződhettek meg ezzel a betegséggel. Először arról számoltak be, a 32. héten, azaz az augusztus 04 - 10. közötti időszakban nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt. A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 2 pertussis megbetegedés gyanúját jelentették. A betegek közül egy volt csecsemő és egy fő tartozott a 10-14 éves korcsoportba. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok mindkét betegnél megerősítették a klinikai diagnózist. Tárgyhéten egy import eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést diagnosztizáltak. A beteg egy Pest vármegyében élő 57 éves férfibeteg, aki a betegség lappangási idejében Olaszországban tartózkodott.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből az is kiderül, milyen fertőző betegségeket azonosítottak Hajdú-Biharban.

A 32. héten három vírusos haemorrhagiás-láz megbetegedést vettek nyilvántartásba, a laboratóriumi vizsgálatok mindhárom betegnél a Dengue-vírust azonosították kórokozóként.

Egy Hajdú-Bihar vármegyében élő 50 éves férfi és egy 46 éves nő a betegség lappangási idejében a Maldív-szigeteken, valamint egy, a fővárosban élő 51 éves nő Balin tartózkodott a betegség lappangási idejében és ott akvirálták a fertőzést.

Az Európai Vakcinációs Információs Portálon (EVIP) az olvashatjuk, a dengue-láz az egyik leggyakoribb szúnyogok által terjesztett betegség a világon. Leggyakrabban a világ trópusi és szubtrópusi részein fordul elő, évente több tízmillió embert fertőz meg, és 20 000–25 000 ember halálát okozza. Bár az EU/EGT-országokban nem gyakori, évente mintegy 2 000 esetet regisztrálnak; ezek közül szinte valamennyi utazással hozható összefüggésbe.

Milyen tünetekkel jár a dengue-láz?

A dengue-láz általában lázat és influenzaszerű tüneteket okoz. A tünetek többek között a következők:

láz,

izom- vagy ízületi fájdalom,

fájdalom a szem mögött,

kiütés,

hányinger.

Míg a dengue-vírus okozta fertőzések többsége nem okoz tüneteket, vagy csak enyhe tüneteket okoz, egyes esetekben a kialakuló megbetegedés életveszélyes szövődményekkel járhat. A súlyos dengue-láz (dengue vérzéses láz) tünetei általában a kezdeti tünetek elmúlását követő két napon belül jelentkeznek. A súlyos dengue-láz tünetei a következők:

gyomorfájdalom,

hányás,

vér a hányásban vagy székletben,

orrvérzés,

vérző íny,

súlyos kimerültség,

nyugtalanság,

tüdőszövődmények,

alacsony vérnyomás,

szívet érintő szövődmények.

Ezeket a fertőző betegségeket regisztrálták még Hajdú-Biharban

A heti jelentésből kiderül az is, campylobacteriosist 4, szalmonellafertőzést 10, rotavírust 1, Hepatitis Infectiosát 2, Hepatitis A-t 1 , skarlátot 3 embernél diagnosztizáltak a vármegyénkben.